Orbán Viktor: A Bokros-csomag kellemes teadélután volt a Tisza népnyúzó tervéhez képest

„Sikerült a sokak szerint lehetetlen: biztonságba helyeztük Magyarország energiaellátását, és megmentettük a rezsicsökkentést!” – hívta fel a figyelmet a digitális polgári köröknek írt hírlevelében Orbán Viktor. A miniszterelnök emlékeztetett, három hete Donald Trump amerikai elnökkel a szankciómentességről, pénteken pedig Vlagyimir Putyin orosz elnökkel magáról az olaj- és gázellátásról sikerült megegyeznie.

Orbán Viktor miniszterelnök (jobbra) a színpadon a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Nyíregyházán 2025. november 29-én. Mellette Tarczy Gyula, a Nyíregyházi Televízió főszerkesztője, moderátor

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor úgy fogalmazott, „rezgett a léc, sokat is kellett talpalni érte, világhatalmakkal kellett egyezkedni, de jelenthetem: a munkát elvégeztük”.

Most már csak arra kell ügyelni, hogy se a brüsszeli baloldal, se hazai bábjaik ne tudjanak keresztbe tenni. Erre pedig a legjobb garancia, ha nemzeti kormányunk van, és nem engedünk a kormányrúdhoz sem kóklereket, sem brüsszeli kitartottakat!

– szögezte le a kormányfő.

Orbán Viktor üzenetében a Tisza Párt eltitkolt, de a napokban nyilvánosságra került baloldali megszorítócsomagjáról is írt: „Ezen a héten végre megismerhettük a programjukat. Sok köszönet nincsen benne. Érthető, miért akarták titokban tartani. Akárhogy is, most már itt áll előttünk a maga pőre valóságában. Több ezer milliárdos megszorító csomag a családoknak és a magyar vállalkozásoknak. A Bokros-csomag kellemes teadélután volt ahhoz képest, amire a Tisza most készül! A »programnak« nevezett népnyúzó tervben minden benne van, amit Brüsszel évek óta hiába próbált lenyomni a magyar kormány torkán. Nekünk ugyanis a magyar családok és a magyar vállalkozók az elsők. Nem lesz itt semmiféle adóemelés, vagyonadó, fizetős egészségügy, nyugdíjcsökkentés, de még macskaadó sem! Tegyünk róla áprilisban a szavazófülkékben!”

Háború és béke ügyében a miniszterelnök azt írta, a nyugat-európai háborús lobbi még mindig túl erős.

„A washingtoni és a moszkvai tárgyalásaim alapján mondhatom, hogy minden nappal közelebb araszolunk a békéhez. Vége lesz ennek a háborúnak. Budapesten lesz vége. Itt fogják aláírni”

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

A kormányfő üzenetében a főváros helyzetével is foglalkozott. „A héten sokszor felidéztem magamban a Tarlós-korszakot. Ég és föld a különbség! Hová züllesztette a nemzet fővárosát néhány év alatt Karácsonyék dilettantizmusa?! És mi jöhet még?” – tette fel a kérdést.

Egy biztos: a budapestiek számíthatnak ránk. Ha beáll a fizetésképtelenség, a kormány kisegíti a budapestieket

– jelentette ki Orbán Viktor. Hozzátette: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter közzétette az erről szóló kormányhatározatot.