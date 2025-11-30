Orbán Viktorharcosok klubjaTisza Pártbaloldali megszorítócsomag

Orbán Viktor: A Bokros-csomag kellemes teadélután volt a Tisza népnyúzó tervéhez képest

A miniszterelnök beszámolt a pénteki moszkvai látogatásáról és értékelte a Tisza Párt baloldali megszorítócsomagját is.

Magyar Nemzet
2025. 11. 30. 11:06
Fotó: Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Sikerült a sokak szerint lehetetlen: biztonságba helyeztük Magyarország energiaellátását, és megmentettük a rezsicsökkentést!” – hívta fel a figyelmet a digitális polgári köröknek írt hírlevelében Orbán Viktor. A miniszterelnök emlékeztetett, három hete Donald Trump amerikai elnökkel a szankciómentességről, pénteken pedig Vlagyimir Putyin orosz elnökkel magáról az olaj- és gázellátásról sikerült megegyeznie.

Nyíregyháza, 2025. november 29. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) a színpadon a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Nyíregyházán 2025. november 29-én. Mellette Tarczy Gyula, a Nyíregyházi Televízió főszerkesztője, moderátor. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor miniszterelnök (jobbra) a színpadon a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Nyíregyházán 2025. november 29-én. Mellette Tarczy Gyula, a Nyíregyházi Televízió főszerkesztője, moderátor
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor úgy fogalmazott, „rezgett a léc, sokat is kellett talpalni érte, világhatalmakkal kellett egyezkedni, de jelenthetem: a munkát elvégeztük”.

Most már csak arra kell ügyelni, hogy se a brüsszeli baloldal, se hazai bábjaik ne tudjanak keresztbe tenni. Erre pedig a legjobb garancia, ha nemzeti kormányunk van, és nem engedünk a kormányrúdhoz sem kóklereket, sem brüsszeli kitartottakat!

– szögezte le a kormányfő.

Orbán Viktor üzenetében a Tisza Párt eltitkolt, de a napokban nyilvánosságra került baloldali megszorítócsomagjáról is írt: „Ezen a héten végre megismerhettük a programjukat. Sok köszönet nincsen benne. Érthető, miért akarták titokban tartani. Akárhogy is, most már itt áll előttünk a maga pőre valóságában. Több ezer milliárdos megszorító csomag a családoknak és a magyar vállalkozásoknak. A Bokros-csomag kellemes teadélután volt ahhoz képest, amire a Tisza most készül! A »programnak« nevezett népnyúzó tervben minden benne van, amit Brüsszel évek óta hiába próbált lenyomni a magyar kormány torkán. Nekünk ugyanis a magyar családok és a magyar vállalkozók az elsők. Nem lesz itt semmiféle adóemelés, vagyonadó, fizetős egészségügy, nyugdíjcsökkentés, de még macskaadó sem! Tegyünk róla áprilisban a szavazófülkékben!”

Háború és béke ügyében a miniszterelnök azt írta, a nyugat-európai háborús lobbi még mindig túl erős.

„A washingtoni és a moszkvai tárgyalásaim alapján mondhatom, hogy minden nappal közelebb araszolunk a békéhez. Vége lesz ennek a háborúnak. Budapesten lesz vége. Itt fogják aláírni”

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

A kormányfő üzenetében a főváros helyzetével is foglalkozott. „A héten sokszor felidéztem magamban a Tarlós-korszakot. Ég és föld a különbség! Hová züllesztette a nemzet fővárosát néhány év alatt Karácsonyék dilettantizmusa?! És mi jöhet még?” – tette fel a kérdést.

Egy biztos: a budapestiek számíthatnak ránk. Ha beáll a fizetésképtelenség, a kormány kisegíti a budapestieket

– jelentette ki Orbán Viktor. Hozzátette: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter közzétette az erről szóló kormányhatározatot.

„Uniós élmezőnyben a hazai jövedelmek növekedési üteme 2010 óta. 2010 és 2024 között az EU-ban Magyarországon nőtt a harmadik legnagyobb mértékben a háztartások egy főre jutó rendelkezésre álló reáljövedelme” – hívta fel a figyelmet a kormányfő. Orbán Viktor rámutatott, a háztartások által elkölthető és megtakarításra rendelkezésre álló teljes pénzösszeg hazai növekedését (65 százalék) csak Málta (72 százalék) és Románia (82 százalék) előzte meg. Az unióban az átlagos növekedés 15,7 százalék volt, amit jelentősen meghaladt hazánk eredménye – tette hozzá.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Ladóczki Balázs) 


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkarácsony

Két baj

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu