Orbán ViktorBrüsszelMoszkva

Orbán Viktor két vezetővel is egyeztetett a héten

A magyar miniszterelnök a héten Moszkvában és Szabadkán is járt. Az orosz fővárosban Vlagyimir Putyin elnökkel, míg Szabadkán Alekszandr Vucsics szerb elnökkel tárgyalt. Eközben Volodimir Zelenszkij hírhedtté vált kabinetfőnöke, Andrij Jermak lemondott, miután a nyomozók házkutatást tartottak nála. Az EU pedig igyekszik megakadályozni az amerikai béketervet, saját módosító javaslatai azonban kérdésesek.

Magyar Nemzet
2025. 11. 29. 23:59
Fotó: ALEXANDER NEMENOV Forrás: POOL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magyar miniszterelnök két vezetővel is találkozott a héten. Orbán Viktor Szabadkán Alekszandar Vucsics szerb elnökkel, Moszkvában pedig Vlagyimir Putyin orosz elnökkel egyeztetett. Eközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kabinetfőnöke lemondott a korrupciós botrány miatt tartott házkutatás után. Az EU pedig továbbra is a háború pártján áll. Ezek voltak a hét legfontosabb eseményei.

Orbán Viktor Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt
Orbán Viktor Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt 
Fotó: ALEXANDER NEMENOV / POOL

Orbán Viktor Moszkvában 

A magyar miniszterelnök Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozott Moszkvában. Orbán Viktor a tárgyalások nyilvános szakaszában hangsúlyozta, hogy hazánk szuverén külpolitikát folytat, amelyen a külső nyomásgyakorlás sem változtathat.

Orbán Viktor méltatta az orosz energiaszállítások stabilitását és kiszámíthatóságát, és kifejezte Magyarország érdekeltségét a kétoldalú energetikai együttműködés folytatásában. Elmondta, ezt a kérdést alaposan megtárgyalja az orosz államfővel. 

Ukrajna Magyarország szomszédja, ezért a háború erőteljes hatással van Magyarországra. Jelentős gazdasági veszteségeket szenvedünk el. A katonai műveletek blokkolják a gazdasági növekedést egész Európában, így nálunk is – hangoztatta.

Orbán Viktor, megemlítve, hogy kormányfőként 14. alkalommal találkozik vendéglátójával, kifejezte reményét arra vonatkozóan, hogy a tárgyalópartnerével együtt a továbbiakban is sokat fog tenni a két ország együttműködéséért.

Orbán Viktor a szerb elnökkel is találkozott 

Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Alekszandar Vucsics szerb államfő kapta meg idén a Pásztor István-díjat, amelyet a Pásztor István Alapítvány a szerb–magyar kapcsolatok fejlesztésében, a két nép közötti történelmi megbékélés és stratégiai partnerség erősítésében szerzett elévülhetetlen érdemekért ítélt oda a két vezetőnek. Orbán Viktor Szabadkán vette át a díjat. A miniszterelnök bejelentette, a magyar kormány megduplázza a Pásztor István Alapítványnak nyújtott támogatását.

A miniszterelnök az ünnepségen elmondott beszédében külön köszöntötte Alekszandar Vucsicsot és a Pásztor család minden tagját.

Szeretek önökhöz jönni. Erre számos okom van. Először is van a vér szava, másodsorban önök mindig szeretettel és kedvesen fogadtak, és harmadrészt, amit minden alkalommal kifejezetten élvezek, az az a tény, hogy tapasztalataim szerint – amelyek személyesek – az egész Kárpát-medencében a legirodalmibb magyar nyelvet itt beszélik önöknél, jó önöket hallgatni

– fogalmazott a miniszterelnök, hozzátéve:

Vannak olyan dolgok, amelyek nem szűnnek meg a halállal, Pásztor István munkássága pedig ilyen. Orbán Viktor aláhúzta, hogy Pásztor Istvánnak elévülhetetlen érdeme van a magyar–szerb kapcsolatok elmélyítésében. 

A vezetők a díjátadó után áttekintették az energetikai kérdéseket, miután Szerbiát érzékenyen érintik az Egyesült Államok által bevezetett, orosz energetikai vállalatokat érintő szankciók. 

Lemondott „Ali Baba”

A háború sújtotta Ukrajnában tovább mélyül a politikai válság: órákkal azután, hogy a korrupcióellenes hivatal razziát tartott otthonában, majd benyújtotta lemondását, Volodimir Zelenszkij elnök korábbi vezető tanácsadója meglepő dolgot jelentett be. Andrij Jermak elmondta: a frontra indul.

A kijevi hatóságok Jermak lakásán tartottak házkutatást, majd a tanácsadó benyújtotta lemondását. 

Mindez közvetlenül azelőtt történt, hogy találkozott volna az amerikai delegációval az orosz–ukrán háború lezárását célzó tárgyalások folytatásáról. A volt tanácsadó vezette volna a kijevi küldöttséget az ukrán béketervről szóló egyeztetéseken. 

A botrány eredetileg Timur Mindics üzletembertől, Zelenszkij üzlettársától indult, azonban nagyon hamar szárnyra kaptak a pletykák, miszerint akár kormánytagok is érintettek lehetnek az ügyben. Jermak neve többször is előkerült, akit a korrupciós hálózatban csak „Ali Baba” néven ismertek. A dolog odáig fajult, hogy állítólag már nehéz lett volna olyat találni, aki ne támogatta volna Zelenszkij kabinetfőnökének a menesztését. 

Az EU továbbra is a háborúért küzd

Nem sokkal az amerikai béketervek kiszivárgása után megérkeztek az európai politikusok, akiket ugyan senki nem kérdezett a tervek kapcsán, mégis módosító javaslattal álltak elő. 

Az európai szöveg lényegében az amerikai béketerv sorait veszi alapul, de szinte minden ponton módosításokat, kiegészítéseket vagy törléseket javasol. Az E3 ezzel egyértelműen jelezte: nem kívánja „készpénznek” venni az amerikai koncepciót, több alapelvet pedig újraértelmezne.

A tervezet megerősíti Ukrajna szuverenitását, majd egy átfogó megnemtámadási megállapodást javasol Oroszország, Ukrajna és a NATO között. A dokumentum külön is kitér arra, hogy az elmúlt 30 év biztonságpolitikai kétértelműségeit meg kell szüntetni.

A lap szerint azonban az amerikai javaslat egyik kulcspontját az európai vezetők egyszerűen kihúzták: azt a részt, amely szerint „Oroszország nem fogja megtámadni szomszédait, és a NATO nem terjeszkedik tovább”. Ezt a mondatot az európaiak nem kívánják átvenni.

A tervezet szerint a békemegállapodás után új párbeszéd indulna Oroszország és a NATO között. Ukrajna ugyan biztonsági garanciákat kapna, de békeidőben 800 ezer főre korlátoznák hadseregét. Kiemelt elem, hogy Ukrajna NATO-csatlakozását a szöveg gyakorlatilag háttérbe tolja: kimondja, hogy erről csak a tagállamok konszenzusával dönthetnek, „ami nem létezik”.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekelefánt

Advent első vasárnapjára

Bayer Zsolt avatarja

A Jóisten csodája.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu