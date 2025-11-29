Orbán Viktor két vezetővel is egyeztetett a héten

A magyar miniszterelnök két vezetővel is találkozott a héten. Orbán Viktor Szabadkán Alekszandar Vucsics szerb elnökkel, Moszkvában pedig Vlagyimir Putyin orosz elnökkel egyeztetett. Eközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kabinetfőnöke lemondott a korrupciós botrány miatt tartott házkutatás után. Az EU pedig továbbra is a háború pártján áll. Ezek voltak a hét legfontosabb eseményei.

Orbán Viktor Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt

Fotó: ALEXANDER NEMENOV / POOL

Orbán Viktor Moszkvában

A magyar miniszterelnök Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozott Moszkvában. Orbán Viktor a tárgyalások nyilvános szakaszában hangsúlyozta, hogy hazánk szuverén külpolitikát folytat, amelyen a külső nyomásgyakorlás sem változtathat.

Orbán Viktor méltatta az orosz energiaszállítások stabilitását és kiszámíthatóságát, és kifejezte Magyarország érdekeltségét a kétoldalú energetikai együttműködés folytatásában. Elmondta, ezt a kérdést alaposan megtárgyalja az orosz államfővel.

Ukrajna Magyarország szomszédja, ezért a háború erőteljes hatással van Magyarországra. Jelentős gazdasági veszteségeket szenvedünk el. A katonai műveletek blokkolják a gazdasági növekedést egész Európában, így nálunk is – hangoztatta.

Orbán Viktor, megemlítve, hogy kormányfőként 14. alkalommal találkozik vendéglátójával, kifejezte reményét arra vonatkozóan, hogy a tárgyalópartnerével együtt a továbbiakban is sokat fog tenni a két ország együttműködéséért.