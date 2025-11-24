Az amerikai béketervre válaszul itt vannak az EU módosító javaslatai

Az európai vezetők már el is kezdtek dolgozni, a Reuters pedig meg is szerezte azt a tervezetet. Az EU javaslata több ponton is módosítaná Donald Trump amerikai elnök tervét – írja az Origo.

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

Az európai szöveg lényegében az amerikai béketerv sorait veszi alapul, de szinte minden ponton módosításokat, kiegészítéseket vagy törléseket javasol. A három európai ország ezzel egyértelműen jelezte: nem kívánja „készpénznek” venni az amerikai koncepciót, több alapelvet pedig újraértelmezne.

Szuverenitás, megnemtámadási egyezmény és egy pont teljes törlése

A tervezet megerősíti Ukrajna szuverenitását, majd egy átfogó megnemtámadási megállapodást javasol Oroszország, Ukrajna és a NATO között. A dokumentum külön is kitér arra, hogy az elmúlt 30 év biztonságpolitikai kétértelműségeit meg kell szüntetni.

A lap szerint azonban az amerikai javaslat egyik kulcspontját az E3 egyszerűen kihúzta: azt a részt, amely szerint „Oroszország nem fogja megtámadni szomszédait, és a NATO nem terjeszkedik tovább”. Ezt a mondatot az európaiak nem kívánják átvenni.

Tárgyalások Moszkvával, de korlátozott ukrán hadsereg és bizonytalan NATO-csatlakozás

A tervezet szerint a békemegállapodás után új párbeszéd indulna Oroszország és a NATO között. Ukrajna ugyan biztonsági garanciákat kapna, de békeidőben 800 ezer főre korlátoznák hadseregét.

Kiemelt elem, hogy Ukrajna NATO-csatlakozását a szöveg gyakorlatilag háttérbe tolja: kimondja, hogy erről csak a tagállamok konszenzusával dönthetnek, „ami nem létezik”.

A NATO vállalná, hogy békeidőben nem állomásoztat állandó csapatokat Ukrajnában, ugyanakkor amerikai vadászgépek Lengyelországban maradnak.

Amerikai garancia feltételekkel – és büntetések a megszegéséért

Az ellenterv átvenné az amerikai biztonsági garanciát, de több feltételt fűz hozzá: Washington „kártérítést kapna” a védelmi kötelezettségért, Ukrajna pedig elveszítené a garanciát, ha agressziót követne el Oroszországgal szemben. Amennyiben Oroszország támadna, az összes globális szankciót visszaállítanák.