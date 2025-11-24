UkrajnaBrüsszelEurópai Unióbéketerv

Az amerikai béketervre válaszul itt vannak az EU módosító javaslatai

A Reuters megszerezte azt a tervezetet, amely a brüsszeli elképzelések szerint módosítaná az amerikai béketervet. Az európai ellenterv több ponton is belenyúl a Donald Trump és kormánya által kezdeményezett tervbe.

Magyar Nemzet
2025. 11. 24. 17:42
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zeenszkij ukrán elnök Fotó: MADS CLAUS RASMUSSEN Forrás: Ritzau Scanpix
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az európai vezetők már el is kezdtek dolgozni, a Reuters pedig meg is szerezte azt a tervezetet. Az EU javaslata több ponton is módosítaná Donald Trump amerikai elnök tervét – írja az Origo. 

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen
Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

Az európai szöveg lényegében az amerikai béketerv sorait veszi alapul, de szinte minden ponton módosításokat, kiegészítéseket vagy törléseket javasol. A három európai ország ezzel egyértelműen jelezte: nem kívánja „készpénznek” venni az amerikai koncepciót, több alapelvet pedig újraértelmezne.

Szuverenitás, megnemtámadási egyezmény és egy pont teljes törlése

A tervezet megerősíti Ukrajna szuverenitását, majd egy átfogó megnemtámadási megállapodást javasol Oroszország, Ukrajna és a NATO között. A dokumentum külön is kitér arra, hogy az elmúlt 30 év biztonságpolitikai kétértelműségeit meg kell szüntetni.

A lap szerint azonban az amerikai javaslat egyik kulcspontját az E3 egyszerűen kihúzta: azt a részt, amely szerint „Oroszország nem fogja megtámadni szomszédait, és a NATO nem terjeszkedik tovább”. Ezt a mondatot az európaiak nem kívánják átvenni.

Tárgyalások Moszkvával, de korlátozott ukrán hadsereg és bizonytalan NATO-csatlakozás

A tervezet szerint a békemegállapodás után új párbeszéd indulna Oroszország és a NATO között. Ukrajna ugyan biztonsági garanciákat kapna, de békeidőben 800 ezer főre korlátoznák hadseregét.

Kiemelt elem, hogy Ukrajna NATO-csatlakozását a szöveg gyakorlatilag háttérbe tolja: kimondja, hogy erről csak a tagállamok konszenzusával dönthetnek, „ami nem létezik”.

A NATO vállalná, hogy békeidőben nem állomásoztat állandó csapatokat Ukrajnában, ugyanakkor amerikai vadászgépek Lengyelországban maradnak.

Amerikai garancia feltételekkel – és büntetések a megszegéséért

Az ellenterv átvenné az amerikai biztonsági garanciát, de több feltételt fűz hozzá: Washington „kártérítést kapna” a védelmi kötelezettségért, Ukrajna pedig elveszítené a garanciát, ha agressziót követne el Oroszországgal szemben. Amennyiben Oroszország támadna, az összes globális szankciót visszaállítanák.

Újjáépítés, gazdasági csomag – és Oroszország visszaintegrálása

Az európai javaslat masszív újjáépítési programot tartalmaz Ukrajna számára: infrastruktúra-fejlesztést, technológiai beruházásokat, közös gázprojekteket és egy Ukrán Fejlesztési Alap létrehozását. A Világbank külön finanszírozási csomagot dolgozna ki az újjáépítés felgyorsítására.

Emellett a dokumentum hosszú távon Oroszország „fokozatos visszaintegrálását” is kilátásba helyezi a globális gazdaságba. Szó szerint kimondja, hogy Moszkvát újra meghívnák a G8-ba – vagyis visszatérhetne a legfejlettebb országok szűk körébe.

Területkérdések: nincs erővel történő visszafoglalás, tárgyalás az érintkezési vonalról

A dokumentum szerint Ukrajna vállalná, hogy nem katonai eszközökkel szerzi vissza a megszállt területeket, és a területcserékről szóló tárgyalások az aktuális frontvonalnál kezdődnének. Ha bármelyik fél erőszakkal változtatna a megállapodáson, a biztonsági garanciák automatikusan érvényüket vesztenék.

Humanitárius egyezség, választások és NAÜ-felügyelet

A javaslat kitér a fogolycserére, a családegyesítésre és a civil túszok visszaadására is. A zaporizzsjai atomerőművet NAÜ-felügyelettel indítanák újra, az áramot pedig egyenlő arányban osztanák el Ukrajna és Oroszország között.

A békemegállapodás után Ukrajna gyors választások megtartását vállalná.

Trump felügyelné a végrehajtást

Az ellenterv egyik legmeglepőbb kitétele, hogy a megállapodás végrehajtását egy „Béketanács” felügyelné, amelynek elnöke a dokumentum szerint Donald J. Trump lenne. A szöveg külön hangsúlyozza: lesznek szankciók azokkal szemben, akik megszegik a megállapodást.

A tűzszünet azonnal életbe lépne, amint a felek elfogadják a memorandumot és megkezdik a pontok végrehajtását – az amerikai felügyelet alatt.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelneszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

add-square Trump béketerve

Amerikában már a NATO-ból való kilépésről beszélnek

Trump béketerve 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleksütemény

Ez főz? Süt? Ez?

Bayer Zsolt avatarja

Mennyire szánalmas...

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu