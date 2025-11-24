Szijjártó Péter: A helyzet csak rosszabb lesz, ha az európaiak aláássák a béketervet

A helyzet csak rosszabb lehet, ha a háborúpárti európai vezetők aláássák az ukrajnai béketervet, ugyanis ebben az esetben még több ember fog meghalni, még nagyobb lesz a pusztítás, illetve még súlyosabb lesz az eszkaláció veszélye – figyelmeztetett a külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben. Szijjártó Péter hangsúlyozta, véleménye szerint mindenki, aki egy esetleges megállapodás ellen dolgozik, az valójában Ukrajna és Európa ellen is dolgozik.

Szijjártó Péter szerint Brüsszel továbbra is a háború pártján áll

(Forrás: Facebook/Szijjártó Péter)

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy a rendezési terv hatalmas lehetőség arra, hogy a béke végre visszatérjen Közép-Európába, viszont látni kell, hogy Brüsszel és az európai vezetők nem érdekeltek ennek az elfogadásában.

„Nemcsak hogy nem érdekeltek, hanem látszik, hogy máris szívják fel magukat, hogy hogyan gáncsolják el, hogyan aknázzák alá, hogyan lehetetlenítsék el ennek a béketervnek az elfogadását” – mondta.

Valamint úgy vélekedett, hogy „az egyetlen elfogadható magatartás az európai politikusoknak részéről az emberiesség és a józan ész szempontjait figyelembe véve az lenne, ha feltétel nélkül, teljes erejükkel támogatnák” az amerikai béketörekvéseket és ezt a 28 pontos tervet.

Szijjártó Péter aláhúzta, hogy ennél jobb nem lesz, mert a helyzet minden egyes nappal romlik. „Romlik az eszkalációs veszély szempontjából, romlik Európa biztonsága szempontjából, romlik gazdasági szempontból, romlik humanitárius szempontból és romlik Ukrajna területi integritásának szempontjából is” – sorolta.