Szijjártó PéterBrüsszelEurópai Unióbéketerv

Szijjártó Péter: A helyzet csak rosszabb lesz, ha az európaiak aláássák a béketervet

A külgazdasági és külügyminiszter szerint már most látszik, hogy az európai vezetők megpróbálják megfúrni a 28 pontos amerikai béketervet. Szijjártó Péter szerint azonban az is egyértelmű, hogy aki egy esetleges megállapodás ellen dolgozik, az Ukrajna és Európa ellen is dolgozik.

Magyar Nemzet
2025. 11. 24. 15:43
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A helyzet csak rosszabb lehet, ha a háborúpárti európai vezetők aláássák az ukrajnai béketervet, ugyanis ebben az esetben még több ember fog meghalni, még nagyobb lesz a pusztítás, illetve még súlyosabb lesz az eszkaláció veszélye – figyelmeztetett a külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben. Szijjártó Péter hangsúlyozta, véleménye szerint mindenki, aki egy esetleges megállapodás ellen dolgozik, az valójában Ukrajna és Európa ellen is dolgozik.

Szijjártó Péter szerint Brüsszel továbbra is a háború pártján áll
Szijjártó Péter szerint Brüsszel továbbra is a háború pártján áll 
(Forrás: Facebook/Szijjártó Péter)

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy a rendezési terv hatalmas lehetőség arra, hogy a béke végre visszatérjen Közép-Európába, viszont látni kell, hogy Brüsszel és az európai vezetők nem érdekeltek ennek az elfogadásában.

„Nemcsak hogy nem érdekeltek, hanem látszik, hogy máris szívják fel magukat, hogy hogyan gáncsolják el, hogyan aknázzák alá, hogyan lehetetlenítsék el ennek a béketervnek az elfogadását” – mondta.

Valamint úgy vélekedett, hogy „az egyetlen elfogadható magatartás az európai politikusoknak részéről az emberiesség és a józan ész szempontjait figyelembe véve az lenne, ha feltétel nélkül, teljes erejükkel támogatnák” az amerikai béketörekvéseket és ezt a 28 pontos tervet.

Szijjártó Péter aláhúzta, hogy ennél jobb nem lesz, mert a helyzet minden egyes nappal romlik. „Romlik az eszkalációs veszély szempontjából, romlik Európa biztonsága szempontjából, romlik gazdasági szempontból, romlik humanitárius szempontból és romlik Ukrajna területi integritásának szempontjából is” – sorolta.

„Tehát nincs olyan szempont, amely javulna a háború időbeli kiterjedésével. Ukrajna már nagyon sokat veszített a háborúval, Európa is nagyon sokat veszített a háborúra adott brüsszeli válaszokkal, úgyhogy itt az ideje mindennek véget vetni” – folytatta.

„Hogyha az európaiak aláássák ezt a békemegállapodást, akkor a helyzet emberiességi és józan észre alapuló szempontok alapján is csak rosszabb lesz. Rosszabb lesz, mert a háború kiterjedésének veszélye ott lesz minden nap, mert még több ember hal meg, még nagyobb lesz a pusztítás, és még inkább ássák alá az európai gazdaságot és az európai biztonsági rendszert” – tette hozzá.

A miniszter végül azt hangsúlyozta, hogy mindenki, aki a békemegállapodás ellen dolgozik, az igazából Európa és Ukrajna ellen is dolgozik.

Mert gondoljunk bele, hogyha 2022 áprilisában nem kényszerítették volna Ukrajnát a további harcra, hanem akkor azt az isztambuli megállapodást aláírták volna, az mennyivel jobb helyzetben került volna aláírásra Ukrajna szempontjából. Minden egyes nap, ami eltelik, az a helyzet romlásával jár, és ennél már csak egy rosszabb megállapodás tud létrejönni. Úgyhogy itt az ideje ezt a megállapodást elfogadni

– összegzett.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Forrás: Facebook/Szijjártó Péter)

add-square Trump béketerve

Amerikában már a NATO-ból való kilépésről beszélnek

Trump béketerve 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleksütemény

Ez főz? Süt? Ez?

Bayer Zsolt avatarja

Mennyire szánalmas...

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu