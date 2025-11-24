Orbán Viktor: Az Európai Unió folytatni akarja a háborút + videó

A miniszterelnök közösségi oldalán számolt be uniós csúcs eredményeiről. Orbán Viktor a videóban hangsúlyozta, hogy sok a megvitatni való kérdés az amerikai béketervvel kapcsolatban, azonban az már most látszik, hogy az Európai Unió folytatni akarja a háborút.

Orbán Viktor ismét hangsúlyozta, hogy hazánk nem járul hozzá közös hitel felvételéhez a háború folytatása érdekében

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A miniszterelnök a videóban hangsúlyozta, hogy habár az Európai Unió elkötelezett a háború folytatása mellett, azonban az anyagi erőforrások ehhez nem állnak rendelkezésre. Orbán Viktor elmondta, hogy az EU úgy akarja folytatni a háborút, úgy hogy „egyetlen fillére sincs arra, hogy Ukrajnának katonai eszközöket vásároljon, egyetlen fillérje sem áll rendelkezésre, hogy Ukrajna működését finanszírozza és egyetlen ötlete sincs arra, hogy hogyan szerezze meg ezt a pénzt”.