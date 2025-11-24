Orbán ViktorUkrajnaEurópai Unió

Orbán Viktor: Az Európai Unió folytatni akarja a háborút + videó

A miniszterelnök közösségi oldalán jelentkezett az Európai Unió vezetőivel tartott megbeszélés után. Orbán Viktor elmondta, hogy áttekintették az amerikai 28 pontos béketervet, azonban az már most látszik, hogy az EU folytatni akarja a háborút.

Magyar Nemzet
2025. 11. 24. 14:39
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A miniszterelnök közösségi oldalán számolt be uniós csúcs eredményeiről. Orbán Viktor a videóban hangsúlyozta, hogy sok a megvitatni való kérdés az amerikai béketervvel kapcsolatban, azonban az már most látszik, hogy az Európai Unió folytatni akarja a háborút. 

Orbán Viktor ismét hangsúlyozta, hogy hazánk nem járul hozzá közös hitel felvételéhez a háború folytatása érdekében
Orbán Viktor ismét hangsúlyozta, hogy hazánk nem járul hozzá közös hitel felvételéhez a háború folytatása érdekében  
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A miniszterelnök a videóban hangsúlyozta, hogy habár az Európai Unió elkötelezett a háború folytatása mellett, azonban az anyagi erőforrások ehhez nem állnak rendelkezésre. Orbán Viktor elmondta, hogy az EU úgy akarja folytatni a háborút, úgy hogy „egyetlen fillére sincs arra, hogy Ukrajnának katonai eszközöket vásároljon, egyetlen fillérje sem áll rendelkezésre, hogy Ukrajna működését finanszírozza és egyetlen ötlete sincs arra, hogy hogyan szerezze meg ezt a pénzt”. 

A miniszterelnök kiemelte, hogy ami ötlettel rendelkezik az EU az az, hogy a tagállamok dobják össze, vagy vegyünk fel közös hitelt, ezt azonban hazánk elutasítja.

Nem vagyunk hajlandóak elzálogosítani az unokáink jövőjét egy megnyerhetetlen ukrán háború finanszírozása érdekében

– nyomatékosította Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

 

add-square Trump béketerve

Amerikában már a NATO-ból való kilépésről beszélnek

Trump béketerve 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleksütemény

Ez főz? Süt? Ez?

Bayer Zsolt avatarja

Mennyire szánalmas...

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu