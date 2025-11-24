Orbán Viktor: Ha valaki tudja, kicsoda Zsolti bácsi, azok maguk + videó

– A kormány egy általános szabályt követ, semmilyen művészeti vagy tudományos díjat nem vonunk vissza – válaszolt Orbán Viktor Barkóczi Balázsnak, a DK politikusának arra a kérdésére, hogy mikor vonják vissza Nagy Feró Kossuth-díját. A miniszterelnök az azonnali kérdések órájában válaszol az országgyűlési képviselőknek.

Azonnali kérdésekre válaszol Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Mirkó István)

A miniszterelnök válaszában azt mondta, gondolják át, hogy ezt a vitát ki akarják-e nyitni, mert a rendszerváltás után egyetlen kommunistától sem vonták vissza ezeket a díjakat. A kormányfő azt mondta, nem érdemkeresztről van szó, hanem tudományos, művészeti díjakról. Javasolta: folytassák azt a politikát, amit eddig folytattak. A kormányfő a gusztustalanságról szólva felhívta Barkóczi Balázs figyelmét, hogy Gréczy Zsolt háta mögött ül.

Az újdörögdi baleset sérültje a honvédség hőse

– Örülök, hogy egy ügyben sikerült zöld ágra vergődni – fogalmazott Orbán Viktor az MSZP-s Gurmai Zita azonnali kérdésére válaszolva, amiben az újdörögdi balesetről esett szó. A miniszterelnök elmondta, hogy a haza védelme során elszenvedett sérülést olyan ember tud szerezni, aki hősként állt helyt. Emellett örül annak, hogy nem áldozatként beszélnek a sérültről, hanem a magyar honvédség hőseként.

Mint jelezte, a kiképzés rendje évtizedek óta változatlan, a baleset kapcsán pedig azt válaszolta, hogy az ügyészség vizsgálódik, a kormány nem illetékes az ügyben. A kormányfő elmondta, hogy nem egy civil kezébe adtak éles robbanószert, hanem egy kiképzés alatt álló katona kezébe. Ismertette, hogy pontos rendje van a kiképzésnek, nem ez okozta a balesetet. Ezért a sérült hölgyet nem civilnek, hanem kiképzés alatt álló katonának kell tekinteni.

Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa

2573-mal több rendőr van Magyarországon, mint a baloldal idején volt. A feltöltöttség meghaladja a 90 százalékot – válaszolt Orbán Viktor Lukács László György és Z. Kárpát Dániel (Jobbik) kérdésére. A kormányfő hozzátette: Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa, és a belügyminiszterben töretlen a bizalma. Azt mondta,

213 ezerrel csökkent a bűncselekmények száma.

Szolnokról szólva azt mondta, a kaotikus városvezetés következménye az, ami ott történik.