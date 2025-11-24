Orbán ViktorHarcosok Klubjaminiszterelnök

Orbán Viktor: Ha valaki tudja, kicsoda Zsolti bácsi, azok maguk + videó

A kormányfő az azonnali kérdések órájában azt mondta, hős az újdörögdi kézigránátos baleset sérültje.

Magyar Nemzet
2025. 11. 24. 13:38
Fotó: Mirkó István
– A kormány egy általános szabályt követ, semmilyen művészeti vagy tudományos díjat nem vonunk vissza – válaszolt Orbán Viktor Barkóczi Balázsnak, a DK politikusának arra a kérdésére, hogy mikor vonják vissza Nagy Feró Kossuth-díját. A miniszterelnök az azonnali kérdések órájában válaszol az országgyűlési képviselőknek.

Orbán Viktor Parlament plenáris ülés
Azonnali kérdésekre válaszol Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Mirkó István)

A miniszterelnök válaszában azt mondta, gondolják át, hogy ezt a vitát ki akarják-e nyitni, mert a rendszerváltás után egyetlen kommunistától sem vonták vissza ezeket a díjakat. A kormányfő azt mondta, nem érdemkeresztről van szó, hanem tudományos, művészeti díjakról. Javasolta: folytassák azt a politikát, amit eddig folytattak. A kormányfő a gusztustalanságról szólva felhívta Barkóczi Balázs figyelmét, hogy Gréczy Zsolt háta mögött ül.

Az újdörögdi baleset sérültje a honvédség hőse

– Örülök, hogy egy ügyben sikerült zöld ágra vergődni – fogalmazott Orbán Viktor az MSZP-s Gurmai Zita azonnali kérdésére válaszolva, amiben az újdörögdi balesetről esett szó. A miniszterelnök elmondta, hogy a haza védelme során elszenvedett sérülést olyan ember tud szerezni, aki hősként állt helyt. Emellett örül annak, hogy nem áldozatként beszélnek a sérültről, hanem a magyar honvédség hőseként.

Mint jelezte, a kiképzés rendje évtizedek óta változatlan, a baleset kapcsán pedig azt válaszolta, hogy az ügyészség vizsgálódik, a kormány nem illetékes az ügyben. A kormányfő elmondta, hogy nem egy civil kezébe adtak éles robbanószert, hanem egy kiképzés alatt álló katona kezébe. Ismertette, hogy pontos rendje van a kiképzésnek, nem ez okozta a balesetet. Ezért a sérült hölgyet nem civilnek, hanem kiképzés alatt álló katonának kell tekinteni.

Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa

2573-mal több rendőr van Magyarországon, mint a baloldal idején volt. A feltöltöttség meghaladja a 90 százalékot – válaszolt Orbán Viktor Lukács László György és Z. Kárpát Dániel (Jobbik) kérdésére. A kormányfő hozzátette: Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa, és a belügyminiszterben töretlen a bizalma. Azt mondta,

213 ezerrel csökkent a bűncselekmények száma.

Szolnokról szólva azt mondta, a kaotikus városvezetés következménye az, ami ott történik.

A családtámogatási rendszer jó

Ha a kormány nem vezette volna be a családtámogatási intézkedéseket, akkor kétszázezerrel kevesebb gyermek született volna – válaszolta Orbán Viktor a párbeszédes Szabó Tímeának. A miniszterelnök elmondta, ha van egy családtámogatási rendszer, aminek következtében több gyermek születik, akkor az ellenzékiek mondhatnák, hogy ez jó.

A meddőség kapcsán a kormányfő jelezte, hogy a jelenlegi rendszerben több kapacitás és pénz van, mint korábban volt. Kifejtette, hogy sokkal több olyan jelentkezik, akik korábban nem tették, azonban most élnek a lehetőséggel.

A parlamenti vitáról levett kormánypárti javaslat kapcsán, hogy több időt kell adni a viták lefolytatásához.

Ha újabb álhírbotrányt akar gerjeszteni és erre akarja használni Semjén Zsoltot, akkor rossz úton jár – húzta alá Orbán Viktor. Mint jelezte, a meddőségi eljárással megszületett gyermekek száma a korábbi időszakhoz képest nőtt. Megjegyezte, hogy súlyos morális kérdéseket érintő javaslat van a parlament asztalán, a viták pedig nem jutottak nyugvópontra.

Van a bankároknak pártja, a Tisza Párt

Orbán Viktor Toroczkai László kérdésére azt mondta: a labdarúgásról szerinte nem kell parlamenti diskurzust tartani. Ő azért szólalt meg múlt vasárnap, mert vereség esetén beszélni kell valakinek. Amikor győzünk, akkor nem szokott. Hozzátette: a magyar labdarúgás összeér a magyar pszichével. Ez egy olyan sportág, ahol évekig ott voltunk a világ élvonalában, most meg nem vagyunk. Ez kudarc, és ez nem jó, szerinte ez elfogadhatatlan.

A bankárokról szólva azt mondta: kamatstopot vezettek be, ez sok tízmilliárdos veszteséget jelent a bankoknak. A kis- és középvállalkozásoknak nyújtandó pénzügyi támogatás forrásmegteremtése érdekében bejelentették, hogy megemelik a bankadót. Ezek nem bankbarát intézkedések.

A kormányfő azt mondta, van a bankároknak pártja, ez a Tisza Párt. Az egyik vezetője is egy bankár, akit valamikor Orbán Viktor tett ki az államtitkári pozíciójából. Pont azért, mert a bankok oldalára állt az emberek helyett.

A Szőlő utcai nevelőotthon vezetője nem önként vonult börtönbe

Az nem fog menni, hogy maguk kitalálnak valakit, mondjuk Zsolti bácsit, és mondjam meg, hogy ő kicsoda. Ha valaki tudja, hogy ő kicsoda, azok maguk – válaszolta Orbán Viktor a DK-s Kálmán Olgának. A miniszterelnök szerint foglalkozni kell azzal, hogy ha voltak korábban visszaélések, azokat miért nem tárták fel időben. Mint jelezte, az érdekli, hogy a rendőrség miért nem lépett fel időben kellő hatékonysággal. A kormányfő leszögezte, hogy szeretné tudni, miért nem volt hatékony a rendőrség, amikor az első feljelentés történt a Szőlő utcai ügyben.

A Szőlő utcai nevelőotthon vezetője nem önkéntesen vonult be a börtönbe, hanem a rendőrség letartóztatta. Ne csináljanak úgy, mintha a rendőrség nem tett volna semmit – jegyezte meg Orbán Viktor. Kiemelte, hogy 23 ezer gyermek, aki az állam gondjaira van bízva, XXI. századi ellátást kap. A miniszterelnök elrendelte, hogy minden állami gyermekintézetben egész nap intézeti rendőrnek kell lennie.

Külföldi csak engedéllyel vállalhat munkát Magyarországon

A kormányfő Ander Balázs kérdésére válaszolva azt mondta, fontos, hogy megvédjék a munkahelyeket. Külföldi csak engedéllyel vállalhat munkát Magyarországon. Vannak azonban olyan foglalkozások, amelyeket egyáltalán nem vállalhatnak. Az illetékes minisztérium mindig csak annyi lehetőséget ad ki, amennyit nem tudnak kitölteni magyarokkal. Magyarországon 65 ezer betöltetlen álláshely van, 35 ezer engedélyt adtak ki, ebből csupán csak 10 ezer külföldi érkezett ide. Hozzátette: vigyáznak Magyarországra, Magyarország a magyaroké, ezért nem akarják, hogy a baloldal kerüljön kormányra.

A kormányfő azt mondta, a munkabérek nőnek Magyarországon, és azt szeretnék, ha még jobban nőnének. Szeretnék, ha elérnék az egymillió forintos átlagbért, ez azonban csak akkor lesz így, ha ezen ők dolgozhatnak.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a parlamentben (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

