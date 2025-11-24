Nincsen olyan dolog, amiben Magyar Péter ne hazudna: ilyen volt a hétvégi spontán sütögetése

Mindenben hazudik: a Magyar Péter előtt lévő tálon visszatükröződött a stábja, illetve a derítőfények, miközben állítólag teljesen spontán sütögetett a gyerekeivel – írja Deák Dániel Facebook-posztjában. Az elemző megjegyezte, „azt már régóta tudjuk, hogy Magyar Péter a megtévesztés művésze. Nincsen olyan dolog, amiben ne hazudna, nincsen olyan dolog, ami valós lenne vele kapcsolatban.” De hogy ennyire gátlástalanul csinálja mindezt, az még engem is meglep – szögezte le a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Deák Dániel kiemelte,

„ugyanez a helyzet a Tisza Párt jelöltjeivel is, akik nem civilek, ahogy azt állítja, hanem ízig-vérig baloldali jelöltek. A jelöltlistájája tele van baloldali háttéremberekkel, MSZP-s kötődésekkel, LMBTQ-aktivistákkal, brüsszeli NGO-aktivistákkal. Ezekkel a baloldali politikusokkal emelné az adókat, engedné be a migránsokat és támogatná Ukrajnát…”

Ripacskodhat bárhogy, akkor is ez a valóság! – zárta bejegyzését Deák Dániel.