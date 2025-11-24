Magyar PéterXXI Század IntézetDeák Dániel

Nincsen olyan dolog, amiben Magyar Péter ne hazudna: ilyen volt a hétvégi spontán sütögetése

A XXI. Század Intézet elemzője szerint újabb bizonyíték került elő arra, hogy Magyar Péter minden részletben megtéveszti a nyilvánosságot – még a „spontán” családi sütögetésről szóló fotóján is profi stáb tükröződött vissza.

Magyar Nemzet
2025. 11. 24. 12:56
Magyar Péter Forrás: Facebook
Mindenben hazudik: a Magyar Péter előtt lévő tálon visszatükröződött a stábja, illetve a derítőfények, miközben állítólag teljesen spontán sütögetett a gyerekeivel – írja Deák Dániel Facebook-posztjában. Az elemző megjegyezte, „azt már régóta tudjuk, hogy Magyar Péter a megtévesztés művésze. Nincsen olyan dolog, amiben ne hazudna, nincsen olyan dolog, ami valós lenne vele kapcsolatban.” De hogy ennyire gátlástalanul csinálja mindezt, az még engem is meglep – szögezte le a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Deák Dániel kiemelte, 

„ugyanez a helyzet a Tisza Párt jelöltjeivel is, akik nem civilek, ahogy azt állítja, hanem ízig-vérig baloldali jelöltek. A jelöltlistájája tele van baloldali háttéremberekkel, MSZP-s kötődésekkel, LMBTQ-aktivistákkal, brüsszeli NGO-aktivistákkal. Ezekkel a baloldali politikusokkal emelné az adókat, engedné be a migránsokat és támogatná Ukrajnát…” 

Ripacskodhat bárhogy, akkor is ez a valóság! – zárta bejegyzését Deák Dániel.


