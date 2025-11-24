Európa már Trump tervének megfúrásán dolgozik

Egy ismerős és elkeserítő minta rajzolódik ki az európai fővárosokban. A Donald Trump amerikai elnök által bemutatott béketerv és az arra adott vezetői reakciók megmutatja azt a kettősséget, amelyet a brüsszeli vezetés képvisel a háború ügyében – számol be róla a Responsible Statecraft.

Az EU vezetői már most Trump tervét fúrják

(Fotó: JOHN MCDONNELL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Akár csak az alaszkai találkozó után, a felszínen az Európai Unió vezetői támogatják Donald Trump békéért tett erőfeszítéseit, azonban a háttérben már most a friss tervek megfúrásán dolgoznak – írja a portálon megjelent cikkében Eldar Mamedov korábbi lett diplomata. Mamedov szerint a friss reakciókból az látszik, hogy az európai vezetők nem egy jobb béke megteremtésén dolgoznak, hanem megpróbálják kiüresíteni az amerikai javaslatot annyira, hogy az Moszkvának elfogadhatatlan legyen.