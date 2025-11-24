Donald TrumpUkrajnaEurópai Unióbéketerv

Európa már Trump tervének megfúrásán dolgozik

A frissen bemutatott amerikai béketerv tökéletesen megmutatta, hogyan is viszonyul a brüsszeli vezetés a háborúhoz. Egy volt lett diplomata szerint az európai vezetők a háttérben már most Donald Trump amerikai elnök tervének aláásásán dolgoznak.

Magyar Nemzet
2025. 11. 24. 15:54
Fotó: ANDREW THOMAS Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy ismerős és elkeserítő minta rajzolódik ki az európai fővárosokban. A Donald Trump amerikai elnök által bemutatott béketerv és az arra adott vezetői reakciók megmutatja azt a kettősséget, amelyet a brüsszeli vezetés képvisel a háború ügyében – számol be róla a Responsible Statecraft

Az EU vezetői már most Trump tervét fúrják
Az EU vezetői már most Trump tervét fúrják 
(Fotó: JOHN MCDONNELL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Akár csak az alaszkai találkozó után, a felszínen az Európai Unió vezetői támogatják Donald Trump békéért tett erőfeszítéseit, azonban a háttérben már most a friss tervek megfúrásán  dolgoznak – írja a portálon megjelent cikkében Eldar Mamedov korábbi lett diplomata. Mamedov szerint a friss reakciókból az látszik, hogy az európai vezetők nem egy jobb béke megteremtésén dolgoznak, hanem megpróbálják kiüresíteni az amerikai javaslatot annyira, hogy az Moszkvának elfogadhatatlan legyen. 

Az európai reakció Trump javaslatára gyors és sokatmondó volt. A Bloomberg szerint Keir Starmer, Friedrich Merz és Emmanuel Macron, Nagy-Britannia, Németország és Franciaország vezetői, sietve csatlakoztak Zelenszkijhez a Trump-terv kulcsfontosságú elemeinek elutasításában. 

Eközben Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője pusztító egyszerűséggel vázolta fel a blokk béke elérésére irányuló grandiózus stratégiáját: először is, gyengítsék meg Oroszországot, másodszor, támogassák Ukrajnát. Mamedov szerint ugyanakkor semmifajta kompromisszumkészség, semmifajta diplomáciai terv nincs arra, hogy hogyan lehetne a vérontást megállítani. 

Ennek a diplomata szerint az az oka, hogy az európai vezetés „kapitulációként” értelmez bármilyen engedményt az oroszok számára. 

A szerző szerint Európa most komoly választás előtt áll. Folytathatja jelenlegi útját – kigúnyolhatja a tervet, arra ösztönözheti Kijevet, hogy saját észszerűtlen ellenjavaslatokat tegyen, és abban reménykedhet, hogy Washingtonon belül támogatókat szerez vagy elindul a béke irányába. A diplomata szerint az még kérdés, hogy mi sül ki ebből, de a jövőre nézve kulcsfontosságú szem előtt tartani, hogy minden realisztikus terv fájdalmas kompromisszumokat igényel.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

add-square Trump béketerve

Amerikában már a NATO-ból való kilépésről beszélnek

Trump béketerve 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleksütemény

Ez főz? Süt? Ez?

Bayer Zsolt avatarja

Mennyire szánalmas...

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu