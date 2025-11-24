Egy ismerős és elkeserítő minta rajzolódik ki az európai fővárosokban. A Donald Trump amerikai elnök által bemutatott béketerv és az arra adott vezetői reakciók megmutatja azt a kettősséget, amelyet a brüsszeli vezetés képvisel a háború ügyében – számol be róla a Responsible Statecraft.
Akár csak az alaszkai találkozó után, a felszínen az Európai Unió vezetői támogatják Donald Trump békéért tett erőfeszítéseit, azonban a háttérben már most a friss tervek megfúrásán dolgoznak – írja a portálon megjelent cikkében Eldar Mamedov korábbi lett diplomata. Mamedov szerint a friss reakciókból az látszik, hogy az európai vezetők nem egy jobb béke megteremtésén dolgoznak, hanem megpróbálják kiüresíteni az amerikai javaslatot annyira, hogy az Moszkvának elfogadhatatlan legyen.
Az európai reakció Trump javaslatára gyors és sokatmondó volt. A Bloomberg szerint Keir Starmer, Friedrich Merz és Emmanuel Macron, Nagy-Britannia, Németország és Franciaország vezetői, sietve csatlakoztak Zelenszkijhez a Trump-terv kulcsfontosságú elemeinek elutasításában.
