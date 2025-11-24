UkrajnaOroszországMerzDonald Trumporosz-ukrán háború

Merz nekiment Trumpnak

A német kancellár kifejtette, hogy Európa nem támogatja az amerikai béketerv egyes elemeit. Egyúttal figyelmeztetett arra, hogy a Donald Trump által kitűzött csütörtöki határidő nem reális. A háborúpárti Berlin az oldalvonalról kiabál, s a tűzszünet helyett Ukrajna támogatását jelentette be.

Kozma Zoltán
2025. 11. 24. 8:51
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Friedrich Merz német kancellár vasárnap a DW-nek úgy nyilatkozott, hogy Európa „súlyos fenyegetéssel” néz szembe biztonsági architektúráját illetően. Genfben eközben folytatódnak a tárgyalások az amerikai terv kapcsán. Merz hangsúlyozta, hogy Ukrajna szuverenitását semmilyen megállapodás keretében nem szabad feláldozni, amelyet Washington csütörtökig akar elfogadtatni.

Merz nem támogatja a gyors megegyezést (Fotó: AFP)
Mit mondott Merz a tervről?

Merz elárulta, hogy Európának már péntek óta tudomása van a javaslatról, és megerősítette, hogy Donald Trump amerikai elnökkel is beszélt, mielőtt Dél-Afrikába utazott.

Tudunk erről a 28 pontból álló tervről már péntek óta

 – mondta Merz. Hozzátette:

Trump elnökkel beszéltem, mielőtt elhagytam az országot. Elmondtam neki, hogy bizonyos pontokkal egyetérthetünk, de másokkal nem, és hangsúlyoztam, hogy teljes mértékben Ukrajna oldalán állunk, az ország szuverenitását semmilyen módon nem veszélyeztethetjük.

Hozzátette, hogy a genfi tárgyalások komolyak, és az Egyesült Államok, Ukrajna és Európa nemzetbiztonsági tanácsadói vezetik őket. 

Nem tudjuk, mi lesz a tárgyalások kimenetele

 – mondta Merz. Hangsúlyozta: „De a végső sorban Ukrajna szuverenitása nem kérdőjelezhető meg.”

Ukrajna európai szövetségesei ellenállnak a tervnek, amely Kijevtől nagy területeket követel Oroszországnak, korlátozná a hadsereg méretét, valamint más intézkedéseket írna elő. Merz kiemelte, hogy a háború közel négy éve destabilizálta Európát. 

Súlyos támadásokat látunk infrastruktúránk ellen. Súlyos támadásokat látunk kiberbiztonságunk ellen. Ez mély fenyegetést jelent az európai kontinens teljes politikai rendjére

 – fogalmazott. Leszögezte: „Ez az oka annak, hogy ilyen elkötelezetten részt veszünk.”

Egyúttal figyelmeztetett arra, hogy Trump csütörtöki határideje a teljes részletekben való megállapodásra nem megvalósítható. 

Szerintem nem érhető el, hogy mind a 28 pontot elfogadják

 – mondta, utalva a rendelkezésre álló időkeretre.

Mit mondott Merz Európa szerepéről?

Merz megerősítette, hogy Európa inkább egy „kisebb lépést” javasol, és bizonyos befolyással bír a lehetséges megoldásokra.

Próbáljuk kitalálni, hogy a terv melyik részét lehetne egyhangúlag elfogadni az európaiak, az amerikaiak és Ukrajna, valamint a másik oldalon az oroszok között

– mondta. 

Ez rendkívül bonyolult… Most egy köztes lépést próbálunk megvalósítani csütörtökig. Tudom, hogy Trump elnök valóban érdeklődik legalább egy köztes eredmény iránt csütörtökre – tette hozzá a kancellár.

Merz hangsúlyozta, hogy Európának kulcsfontosságú befolyása van a terv egyes elemeire. „Az orosz eszközök, amelyek Brüsszelben vannak, nem fizethetők ki az amerikaiaknak. Ez elképzelhetetlen” – mondta. 

A kancellár hozzátette, hogy Peking is segíthet nyomást gyakorolni Moszkvára. 

Kína játszhatna szerepet. Kína gyakorolhatna nagyobb nyomást Oroszországra, hogy véget vessen ennek a háborúnak

 – mondta. Merz megjegyezte, hogy „nagyon hosszú találkozót” tartott a kínai miniszterelnökkel. Reményét fejezte ki, hogy a tűzszünetet még azelőtt elérik, hogy ez a látogatás megtörténne.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

