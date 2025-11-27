Rendkívüli

Orbán Viktor: Szerbiának úgy tudunk segíteni, hogy amink van azt megosztjuk

Orbán ViktorPásztor István AlapítványminiszterelnökAlekszandar Vucsics

Orbán Viktor rangos elismerésben részesült

Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Alekszandar Vucsics szerb államfő kapta meg idén a Pásztor István-díjat, amelyet a Pásztor István Alapítvány a szerb–magyar kapcsolatok fejlesztésében, a két nép közötti történelmi megbékélés és stratégiai partnerség erősítésében szerzett elévülhetetlen érdemekért ítélt oda a két vezetőnek. Orbán Viktor Szabadkán vette át a díjat. A miniszterelnök bejelentette, a magyar kormány megduplázza a Pásztor István alapítványnak nyújtott támogatását.

Magyar Nemzet
2025. 11. 27. 12:05
Orbán Viktor és Alekszandar Vucsics Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Benko Vivien Cher Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kiemelkedő diplomáciai erőfeszítéseik elismeréseként Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Alekszandar Vucsics szerb elnök részesült idén a Pásztor István-díjban. Az elismerést a szerb-magyar kapcsolatok fejlesztéséért, a két nép közötti bizalom és együttműködés erősítéséért ítélte oda a Pásztor István Alapítvány. 

Alekszandar Vucsics szerb elnök és Orbán Viktor magyar kormányfő (Fotó: AFP)
Alekszandar Vucsics szerb elnök és Orbán Viktor magyar kormányfő (Fotó: AFP)

A Pásztor István Alapítvány, amely a vajdasági magyar közösség támogatására és a magyar-szerb kapcsolatok ápolására jött létre, évről évre olyan közéleti szereplőket tüntet ki ezzel a díjjal, akik hozzájárultak a két nemzet közötti hidak építéséhez. 

Az alapítvány bejelentése szerint a díj alapításakor három fő célt határoztak meg: 

Pásztor István szellemi örökségének megőrzését és továbbörökítését a következő nemzedékek számára, a rászoruló vajdasági magyarok támogatását, valamint a Pásztor István-díj odaítélését. Ez utóbbi évente egy magyarországi és egy szerbiai díjazottnak jár, akiket az alapítvány igazgatóbizottsága választ ki a szerb-magyar barátság, bizalom és együttműködés terén szerzett elévülhetetlen érdemek alapján.

Idén az igazgatóbizottság egyöntetű döntéssel Orbán Viktort és Alekszandar Vucsicsot nevezte meg a díj nyerteseiként. Orbán Viktor érdemeit részletesen kiemelve az alapítvány közleménye aláhúzta a miniszterelnök meghatározó szerepét a történelmi megbékélés előmozdításában. Orbán Viktor következetes politikája hozzájárult ahhoz, hogy a két ország ne csak szomszédok maradjanak, hanem valódi stratégiai partnerekké váljanak. 

Pásztor Ábel, Pásztor István fia, a Pásztor István Alapítvány elnöke beszédében hangsúlyozta: édesapja mindig arról álmodott, hogy létrehozzon egy olyan alapítványt, amely az olyan rászorulóknak segít, akik máshová nem tudnak fordulni, ezért döntöttek úgy, hogy emléke előtt ezzel az alapítvánnyal tisztelegnek.

A díjazottak kapcsán kiemelte: a két ország közötti kétoldalú kapcsolatok történelmi csúcson vannak, ez pedig nem lenen így Orbán Viktor és Alekszandar Vucsics nélkül. 

Pásztor Bálint, Pásztor István fia, a a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke elmondta, különösen megtisztelő, hogy Orbán Viktor és Alekszandar Vucsics elfogadta és személyesen veszi át a díjat. 

Ma azt a történelmi megbékélést ünnepeljük amelyre minden nemzet felnézhet Európa–szerte és a világon is

– emelte ki.  

Pásztor Bálint kiemelte, két éve Pásztor István nélkül kell folytatni a munkát, de ugyan olyan eltökélten és határozott kiállással folytatják a munkát, Orbán Viktorral és Alekszandr Vucsics elnökkel mint édesapja halála előtt. 

Orbán Viktor és Alekszandar Vucsics a díjátadó előtt közösen helyezett el virágot Pásztor István sírjánál.

Orbán Viktor: Vannak olyan dolgok amelyek nem szűnnek meg a halállal 

A miniszterelnök az ünnepségen elmondott beszédében külön köszöntötte Alekszandar Vucsicsot és a Pásztor család minden tagját. 

Szeretek Önökhöz jönni. Erre számos okom van. Először is van a vér szava, másodsorban önök mindig szeretettel és kedvesen fogadtak, és harmadrészt, amit minden alkalommal kifejezetten élvezek, az az a tény, hogy tapasztalataim szerint - amelyek személyesek - az egész Kárpát-medencében a legirodalmibb magyar nyelvet itt beszélik önöknél, jó önöket hallgatni 

– fogalmazott a miniszterelnök, hozzátéve: 

Vannak olyan dolgok, amelyek nem szűnnek meg a halállal, Pásztor István munkássága pedig ilyen.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Pásztor Istvánnak elévülhetetlen érdeme van a magyar–szerb kapcsolatok elmélyítésében. 

Pásztor István nélkül ma nem állhatnánk itt 

– hangsúlyozta a miniszterelnök, hozzátéve: Pásztor István öröksége azonban nem állt meg, hiszen vannak akik tovább vigyék azt. 

Pásztor István összekötötte a szerbeket a magyarokkal, és egyesítette a vajdaságiakat az anyaországiakkal

- emelte ki Orbán Viktor.

 Irányt mutatott nekünk, ő épített közöttünk hidat, és ő adta vissza a reményt a vajdasági magyar közösségnek. Valljuk be, nélküle mi sem állnánk, mint ma. Pásztor István nélkül már szétszéledt volna a nyáj. Köszönjük, hogy összetartott minket, hogy olyan örökséget hagyott ránk, amelyen ma stabilan megállhat a szerb-magyar szövetség. Dicsőség Pásztor Istvánnak 

– fogalmazott Orbán Viktor, aki egyúttal hangsúlyozta, megtiszteltetés számára, hogy a díjat átveheti. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy történelmi siker, hogy a magyar és a szerb nép nem csak szomszéddokként hanem partnerekként áll együtt. 

Szerbek és magyarok a történelmünk során nem voltunk olyan jóban, olyan jó kapcsolatban, mint ma vagyunk. Ez olyan tény, amit mára senki sem vitathat el. Sok munka van ebben. Aki részt vett ebben a munkában, mindenkinek köszönöm az erőfeszítését. Együttműködésünk erős, gazdasági kapcsolataink példaértékűek. A két nép ma nem egymás mellett él, hanem egymással. Ahogy önöknél, szerbeknél mondják, Skinski Takavski

– hangsúlyozta a magyar miniszterelnök. Kiemelte:

A magyar és a szerb nép legrégebbi és legősibb népei közé tartozik, amely kulcsszereplővé tesz bennünket a régió biztonsága szempontjából is. 

Orbán Viktor beszédében a háború kérdésérő szólva azt mondta: az európai politikusok továbbra is a háború pártján állnak, ebben a változó világban pedig különösen felértékelődnek az olyan együttműködések mint a szerb–magyar együttműködés. A miniszterelnök beszédében bejelentette, a magyar kormány megduplázza a Pásztor István alapítványnak nyújtott támogatását. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Flex új gyártócsarnokának átadásán Zalaegerszegen 2025. november 25-én (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekAmerika

Hála és béke

Faggyas Sándor avatarja

Nem Donald Trumpon múlt, hogy a hálaadás napjáig nem sikerült nyélbe ütni a békemegállapodást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.