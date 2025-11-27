Orbán Viktor rangos elismerésben részesült

Kiemelkedő diplomáciai erőfeszítéseik elismeréseként Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Alekszandar Vucsics szerb elnök részesült idén a Pásztor István-díjban. Az elismerést a szerb-magyar kapcsolatok fejlesztéséért, a két nép közötti bizalom és együttműködés erősítéséért ítélte oda a Pásztor István Alapítvány.

Alekszandar Vucsics szerb elnök és Orbán Viktor magyar kormányfő (Fotó: AFP)

A Pásztor István Alapítvány, amely a vajdasági magyar közösség támogatására és a magyar-szerb kapcsolatok ápolására jött létre, évről évre olyan közéleti szereplőket tüntet ki ezzel a díjjal, akik hozzájárultak a két nemzet közötti hidak építéséhez.

Az alapítvány bejelentése szerint a díj alapításakor három fő célt határoztak meg:

Pásztor István szellemi örökségének megőrzését és továbbörökítését a következő nemzedékek számára, a rászoruló vajdasági magyarok támogatását, valamint a Pásztor István-díj odaítélését. Ez utóbbi évente egy magyarországi és egy szerbiai díjazottnak jár, akiket az alapítvány igazgatóbizottsága választ ki a szerb-magyar barátság, bizalom és együttműködés terén szerzett elévülhetetlen érdemek alapján.

Idén az igazgatóbizottság egyöntetű döntéssel Orbán Viktort és Alekszandar Vucsicsot nevezte meg a díj nyerteseiként. Orbán Viktor érdemeit részletesen kiemelve az alapítvány közleménye aláhúzta a miniszterelnök meghatározó szerepét a történelmi megbékélés előmozdításában. Orbán Viktor következetes politikája hozzájárult ahhoz, hogy a két ország ne csak szomszédok maradjanak, hanem valódi stratégiai partnerekké váljanak.

Pásztor Ábel, Pásztor István fia, a Pásztor István Alapítvány elnöke beszédében hangsúlyozta: édesapja mindig arról álmodott, hogy létrehozzon egy olyan alapítványt, amely az olyan rászorulóknak segít, akik máshová nem tudnak fordulni, ezért döntöttek úgy, hogy emléke előtt ezzel az alapítvánnyal tisztelegnek.

A díjazottak kapcsán kiemelte: a két ország közötti kétoldalú kapcsolatok történelmi csúcson vannak, ez pedig nem lenen így Orbán Viktor és Alekszandar Vucsics nélkül.

Pásztor Bálint, Pásztor István fia, a a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke elmondta, különösen megtisztelő, hogy Orbán Viktor és Alekszandar Vucsics elfogadta és személyesen veszi át a díjat.

Ma azt a történelmi megbékélést ünnepeljük amelyre minden nemzet felnézhet Európa–szerte és a világon is

– emelte ki.