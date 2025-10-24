Rendkívüli

Orbán Viktor rangos elismerésben részesül

Orbán ViktordíjVucsics

Orbán Viktor rangos elismerésben részesül

Idén a magyar miniszterelnök és a szerb elnök kapja a Pásztor István-díjat. Orbán Viktor és Alekszandar Vucsics a szerb és magyar nép közötti kapcsolatok fejlesztéséért tett elévülhetetlen munkájukért cserébe részesülnek a díjban.

Magyar Nemzet
2025. 10. 24. 12:39
Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kiemelkedő munkájukért cserébe idén a magyar miniszterelnök és a szerb elnök kapja a Pásztor István-díjat. Orbán Viktort és Alekszandar Vucsicsot a két nép közötti kapcsolatok építésében szerzett elévülhetetlen érdemeikért jutalmazta a Pásztor István Alpítvány

Orbán Viktor és Alekszandar Vucsics kapta idén az alapítvány díját
Orbán Viktor és Alekszandar Vucsics kapta idén az alapítvány díját (Fotó: AFP/Attila Kisbenedek)

A Pásztor István Alapítvány megalapításakor hármas célt tűztünk ki magunk elé. Amellett, hogy megőrizzük és továbbörökítsük a jövendő nemzedékek számára Pásztor István szellemi hagyatékát és emlékét, valamint adományainkkal segítsünk a rászoruló vajdasági magyaroknak, létrehoztuk a Pásztor István-díjat, melyet évente egy magyarországi és egy szerbiai díjazott számára ítél oda az alapítvány igazgatóbizottsága

– írta az alapítvány bejelentésében. 

A közösségi oldalon megosztott bejegyzésben kiemelték, hogy a díjat olyan közéleti személyiségek kaphatják meg, akik elévülhetetlen érdemeket szereztek a szerb–magyar kapcsolatok fejlesztésében, a két nemzet közötti barátság, bizalom és együttműködés elmélyítésében.

Az alapítvány igazgatóbizottsága 2025-ben Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, valamint Alekszandar Vucsics, a Szerb Köztársaság elnöke részére ítélte oda a díjat. 

Orbán Viktor a magyar és a szerb nemzet közötti történelmi megbékélés, valamint a jószomszédi viszony elmélyítésében, stratégiai partnerség építésében és erősítésében szerzett elévülhetetlen és meghatározó érdemeiért kapja a díjat, míg Alekszandar Vucsics a két nép közötti bizalom, együttműködés és stratégiai partnerség megteremtésében betöltött meghatározó szerepéért részesül az elismerésben.

A hírt egyébként Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke és köztársasági parlamenti frakcióvezetője is megosztotta közösségi oldalán.

A díjazottak az elismerést elfogadták. Az idén a díjátadóra nem október 30-án, hanem a következő hetekben kerül sor, amelynek időpontjáról az alapítvány tájékoztatni fogja a közvéleményt – írták a bejegyzésben. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és Alekszandar Vucsics szerb elnök (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekEurópai Unió

Újabb lejáratási akció Brüsszelből

Földi László avatarja

A tíz évvel ezelőtti, úgynevezett magyar kémügy felmelegítése része egy többlépcsős akciósorozatnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu