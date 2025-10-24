Rendkívüli

Orbán Viktor: Lesz békecsúcs, Brüsszelben is tudják + videó

TrumpUkrajnaPutyinBudapesti békecsúcs

Vucsics elmondta, hogy miért Budapesten lesz a békecsúcs

A szerb elnök szerint már csak néhány vitás kérdés maradt, de ezt is rendezni fogja az Egyesült Államok és Oroszország. Alekszandar Vucsics a közmédia műsorában arról is beszélt, hogy szerinte Oroszország már a konfliktus lezárását szeretné, az ukránok azonban az időt húzzák.

Magyar Nemzet
2025. 10. 24. 9:48
Fotó: ANDREJ ISAKOVIC Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A szerb elnök a közmédiában adott interjút, amely során beszélt a budapesti békecsúcsról és Oroszország és Ukrajna hozzáállásáról is. Alekszandar Vucsics szerint egyértelmű, hogy sem Donald Trump amerikai elnök, sem pedig Vlagyimir Putyin orosz elnök nem rajong az Európai Unióért, így nem véletlen választás volt Budapest mint a megbeszélés helyszíne – írja az Origó.

Vucsics szerint már csak néhány kérdés maradt, amit tisztázni kell
Vucsics szerint már csak néhány kérdés maradt, amit tisztázni kell (Fotó: AFP/Andrej Isakovic)

A szerb elnök szerint Donald Trump és Vlagyimir Putyin, másfajta világtérképet akarnak készíteni politikai, gazdasági, energetikai téren, és hogy nem csak Ukrajnáról fognak beszélni. Vucsics szerint a felek óhatatlanul beszélni fognak az Antarktisz, a Bering-szoros összekötésének és a kereskedelmi megállapodásoknak a kérdéséről is. 

A szerb elnök emellett beszélt a tervezett budapesti békecsúcsról is. Ennek kapcsán Vucsics hangsúlyozta, hogy nem véletlen választásról volt szó. 

Az elnök szerint sem Putyin, sem Trump nem rajongója az Európai Uniónak, épp ezért Magyarország fővárosa logikus döntés volt. Vucsics azonban abban is biztos, hogy az EU mindent megfog tenni, hogy a találkozó ne Magyarországon jöjjön létre. 

A háború lezárása kapcsán az elnök szerint már csak két kérdés maradt, miután Putyin véleménye szerint kész lezárni a konfliktust és engedményeket is hajlandó lenne tenni Zaporizzsjában és Herszonban, cserébe azonban igényt tartana Krasznij Liman, Verszk, Konsztantinyovka, Szlavjanszk, Kramatorszk településekre. 

Jól látszik tehát Vucsics véleménye szerint, hogy Oroszország kész lezárni a háborút, Ukrajna azonban az időt húzza. 

A szerb elnököt egyébként arról is kérdezték, hogy a budapesti találkozó esetén átengedné-e az orosz elnök gépét Szerbia felett. Vucsics szerint nem kapott ilyen felkérést, de természetesen megtenné. 

Borítókép: Alekszandar Vucsics szerb elnök (Fotó: AFP)

add-square Budapesti békecsúcs

Szijjártó Péter a budapesti békecsúcsról tett bejelentést

Budapesti békecsúcs 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekEurópai Unió

Újabb lejáratási akció Brüsszelből

Földi László avatarja

A tíz évvel ezelőtti, úgynevezett magyar kémügy felmelegítése része egy többlépcsős akciósorozatnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu