Vucsics elmondta, hogy miért Budapesten lesz a békecsúcs

A szerb elnök a közmédiában adott interjút, amely során beszélt a budapesti békecsúcsról és Oroszország és Ukrajna hozzáállásáról is. Alekszandar Vucsics szerint egyértelmű, hogy sem Donald Trump amerikai elnök, sem pedig Vlagyimir Putyin orosz elnök nem rajong az Európai Unióért, így nem véletlen választás volt Budapest mint a megbeszélés helyszíne – írja az Origó.

Vucsics szerint már csak néhány kérdés maradt, amit tisztázni kell (Fotó: AFP/Andrej Isakovic)

A szerb elnök szerint Donald Trump és Vlagyimir Putyin, másfajta világtérképet akarnak készíteni politikai, gazdasági, energetikai téren, és hogy nem csak Ukrajnáról fognak beszélni. Vucsics szerint a felek óhatatlanul beszélni fognak az Antarktisz, a Bering-szoros összekötésének és a kereskedelmi megállapodásoknak a kérdéséről is.

A szerb elnök emellett beszélt a tervezett budapesti békecsúcsról is. Ennek kapcsán Vucsics hangsúlyozta, hogy nem véletlen választásról volt szó.

Az elnök szerint sem Putyin, sem Trump nem rajongója az Európai Uniónak, épp ezért Magyarország fővárosa logikus döntés volt. Vucsics azonban abban is biztos, hogy az EU mindent megfog tenni, hogy a találkozó ne Magyarországon jöjjön létre.