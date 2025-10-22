Terrortámadás Belgrádban: Vucsics meglátogatta a meglőtt férfit

Ahogy arról lapunk is beszámolt, lövöldözés történt a belgrádi szerb parlament épülete közelében. A jelentések alapján a hetvenéves Vladan A. combon lőtte az 57 éves Milan B.-t, majd felgyújtotta Alekszandar Vucsics szerb elnök támogatóinak egyik sátrát.

A szerb elnök terrortámadásnak minősítette a belgrádi lövöldözést és gyújtogatást

(Fotó: AFP)

Vucsics terrortámadásnak minősítette az esetet.

– Politikai értékelésem szerint, és ügyvédként is így gondolom, a támadó szörnyű terrortámadást hajtott végre mások ellen és mások tulajdona ellen; általános veszélyt okozott. A cselekmény végleges jogi minősítését az illetékes ügyészség fogja megadni – fogalmazott az szerb elnök sajtótájékoztatóján. Kiemelte:

Csak idő kérdése volt, hogy ez megtörténjen. Számtalanszor figyelmeztettek már erre. Azt a gyűlöletet, amit egyes politikusok és média indukál, meg kell állítaniuk.

A közösségi oldalakon megosztott videókon lövöldözés hallatszik, és fekete füst száll fel a parlament előtti sátortáborban kitört tűzből. A sátortelepet, amelyet „Cacilendnek” neveznek, Vucsics támogatói állították fel a parlament előtt a kormányellenes tüntetések során.