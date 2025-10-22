Rendkívüli

Nyomoz a rendőrség a százhalombattai tűzeset ügyében

lövöldözésparlamentSzerbiaAlekszandar Vucsics

Terrortámadás történt a szerb parlament előtt + videó

Lövöldözés volt és tűz ütött ki Belgrádban, a szerb parlament közelében. Egy hetvenéves férfi meglőtt egy embert, majd felgyújtott egy sátrat Alekszandar Vucsics elnök támogatóinak táborában. A hatóságok gyorsan a helyszínre érkeztek, az elkövetőt őrizetbe vették, a szerb elnök terrortámadásnak minősítette az esetet.

Magyar Nemzet
2025. 10. 22. 12:58
Szerb parlament (Fotó: AFP)
Szerb parlament (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Lövöldözés történt a belgrádi szerb parlament épülete közelében – számolt be a Lenta. A jelentések alapján a hetvenéves Vladan A. combon lőtte az 57 éves Milan B.-t, majd felgyújtotta Alekszandar Vucsics szerb elnök támogatóinak egyik sátrát.

Terrortámadás történt a szerb parlament előtt (Forrás: Facebook)
Terrortámadás történt a szerb parlament előtt. Forrás: Facebook

A Blic információi szerint a rendőrség gyorsan a helyszínre érkezett, és a belgrádi főügyészség utasítására őrizetbe vették a hetvenéves férfit. A lövöldözés áldozatának sérülései nem életveszélyesek. A Blic forrása szerint az elkövető ellen emberölési kísérlet és közveszélyokozás miatt indult eljárás.

A helyszínre hamarosan megérkezik a belgrádi főügyészség ügyeletes ügyésze is. A Pionir parkban lévő táborban keletkezett tüzet körülbelül fél tizenegyre sikerült megfékezni.

Szerbia elnöke, Alekszandar Vucsics terrortámadásnak minősítette a bűncselekményeket – számolt be a b92.

Szeptemberben a szerbiai tüntetők bejelentették, hogy egyesítik erőiket, céljuk pedig Vucsics és a teljes jelenlegi vezetés eltávolítása.

 

Borítókép: A szerb parlament (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Zsigmond Barna Pál
idezojelekBékemenet

Lássuk, mit szól a háborúpárti elit a béketárgyalások híréhez!

Zsigmond Barna Pál avatarja

Az európaiak és a magyarok többsége békepárti.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu