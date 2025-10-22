Lövöldözés történt a belgrádi szerb parlament épülete közelében – számolt be a Lenta. A jelentések alapján a hetvenéves Vladan A. combon lőtte az 57 éves Milan B.-t, majd felgyújtotta Alekszandar Vucsics szerb elnök támogatóinak egyik sátrát.
Terrortámadás történt a szerb parlament előtt + videó
Lövöldözés volt és tűz ütött ki Belgrádban, a szerb parlament közelében. Egy hetvenéves férfi meglőtt egy embert, majd felgyújtott egy sátrat Alekszandar Vucsics elnök támogatóinak táborában. A hatóságok gyorsan a helyszínre érkeztek, az elkövetőt őrizetbe vették, a szerb elnök terrortámadásnak minősítette az esetet.
A Blic információi szerint a rendőrség gyorsan a helyszínre érkezett, és a belgrádi főügyészség utasítására őrizetbe vették a hetvenéves férfit. A lövöldözés áldozatának sérülései nem életveszélyesek. A Blic forrása szerint az elkövető ellen emberölési kísérlet és közveszélyokozás miatt indult eljárás.
A helyszínre hamarosan megérkezik a belgrádi főügyészség ügyeletes ügyésze is. A Pionir parkban lévő táborban keletkezett tüzet körülbelül fél tizenegyre sikerült megfékezni.
Szerbia elnöke, Alekszandar Vucsics terrortámadásnak minősítette a bűncselekményeket – számolt be a b92.
Szeptemberben a szerbiai tüntetők bejelentették, hogy egyesítik erőiket, céljuk pedig Vucsics és a teljes jelenlegi vezetés eltávolítása.
Borítókép: A szerb parlament (Fotó: AFP)
Szijjártó Péter: Folytatniuk kell az erőfeszítéseiket azoknak, akik a békét támogatják, mint Magyarország

Kitartónak kell lenni.
Kitartónak kell lenni.
Musk kijózanító jóslata a mesterséges intelligenciáról
A milliárdos szerint a munka szerepe radikálisan átalakulhat.
Meglepő helyre utazott Zelenszkij
Ukrajna további támogatásáról egyeztettek.
Itt a bejelentés a budapesti békecsúcs időpontjáról

Megszólalt Moszkva.
Megszólalt Moszkva.
