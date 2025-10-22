Terrortámadás történt a szerb parlament előtt + videó

A Blic információi szerint a rendőrség gyorsan a helyszínre érkezett, és a belgrádi főügyészség utasítására őrizetbe vették a hetvenéves férfit. A lövöldözés áldozatának sérülései nem életveszélyesek. A Blic forrása szerint az elkövető ellen emberölési kísérlet és közveszélyokozás miatt indult eljárás.

Kako je policija znala da ima municije i nije dozvolila odmah gašenje požara ☝️🤬 pic.twitter.com/6W5BYNLcPp — Блажо Ђуровић 🇦🇷 (@DjurovicBlazo) October 22, 2025

A helyszínre hamarosan megérkezik a belgrádi főügyészség ügyeletes ügyésze is. A Pionir parkban lévő táborban keletkezett tüzet körülbelül fél tizenegyre sikerült megfékezni.