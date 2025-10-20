Alekszandar Vucsics: Gratulálok Orbán Viktornak a budapesti békecsúcshoz

Magyarországgal és nagyszerű barátunkkal Orbán Viktorral rendkívüliek a kapcsolataink, de szeretnénk őket még jobban megerősíteni az energiáról, infrastruktúráról és közös projektekről szóló konkrét beszélgetéseken keresztül – írta közösségi oldalán Alekszandar Vucsics. A szerb elnököt Orbán Viktor a karmelita kolostorban fogadta.

Alekszandar Vucsics és Orbán Viktor

(Forrás: Facebook)

Vucsics bejegyzésében kiemelte:

Gratuláltam Orbán miniszterelnök úrnak, hogy Magyarország ad otthont a jelenkori történelem két világvezetőjének egyik legfontosabb találkozójának.

A szerb elnök hozzátette, Szerbia energiabiztonsága továbbra is az egyik prioritásuk, Szerbia és Magyarország stratégiai pozíciójáról, a régió kihívásaira adott közös válaszról és az energia és gazdaság területén a hosszú távú stabilitás biztosításáról beszélgettek.

A stabilitás, a fejlődés és a biztonság a munkánk alapja, hogy egy erősebb országot és egy biztonságosabb jövőt építünk polgáraink számára

– fogalmazott Vucsics.

Borítókép: Alekszandar Vucsics és Orbán Viktor (Forrás: Facebook)