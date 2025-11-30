Menczer Tamás: Addig állunk ellen a háborús nyomásnak, amíg a miniszterelnököt Orbán Viktornak hívják + videó

– Ha Brüsszelen és a háborúpártiakon múlik, akkor folytatják a háborút – mondta a közösségi oldalára feltöltött videóban Menczer Tamás. A kormánypártok kommunikációs igazgatója emlékeztetett, Ruszin-Szendi Romulusz azt mondta: „ha baj van, berántunk mindenkit azonnal”.

A videóban Menczer Tamás azt is mondta, Ukrajna ki fog fogyni az emberekből.

A matematikának szigorú szabályai vannak, tehát Ukrajna nem tud nyerni a csatatéren, ki fog fogyni az emberekből. Akkor Brüsszel fogja mondani, hogy baj van, nem Ruszin-Szendi Romulusz vagy a Tisza

– hívta fel a figyelmet a politikus. Ebben az esetben viszont a Tisza, ha lehetősége lenne, akkor berántana mindenkit, „önt is meg engem is meg önt is meg az ön gyerekét is, mindenkit berántana és elküldene Ukrajnába harcolni és meghalni” – fogalmazott Menczer Tamás.

Ez a valóság. Erről beszélt Ruszin-Szendi Romulusz. A »ha baj van, berántunk mindenkit« mondat ezt jelenti

– hangsúlyozta a képviselő. Hozzátette: „természetesen mi ezt elutasítjuk”. Kijelentette, addig állunk ellen a háborús nyomásnak, amíg a miniszterelnököt Orbán Viktornak hívják.