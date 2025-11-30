A Fehér Ház célba vette az álhírgyárosokat

Az új aloldal legfelső pozícióiban olyan médiumok kaptak helyet, mint a CBS News, a The Independent és a The Boston Globe. A Fehér Ház szerint ezek a szerkesztőségek rendszeresen torzították és túlzó módon interpretálták Donald Trump elnök nyilatkozatait. A hivatal szerint több esetben álhíreket közöltek arról, hogy az elnök „illegális parancsokat adott a katonáknak”, miközben minden utasítását jogszerűnek minősítették – számolt be az Anadolu hírügynökség forrásaira hivatkozva az Origo.

A Fehér Ház listázni kezdte honlapján az álhíreket terjesztő médiumokat Fotó: AFP

A „szégyenfalra” nagy amerikai médiumok kerültek, így a Washington Post, a CBS News, a CNN és az MSNBC.

Az aloldalon a Fehér Ház azzal vádolja ezeket az orgánumokat, hogy „hamis és félrevezető híreket” terjesztettek, miközben új kategóriákat is létrehoztak, például az „elfogult hírek” és az „álhírek” rovatot, amelyekbe további ismert sajtóorgánumok kerültek.

A „Visszaesők” besorolásba olyan neves médiumok kerültek, mint a Washington Post, a CNN, a CBS News, az Axios és a New York Times. A Fehér Ház szerint a lista célja az átláthatóság növelése és a közvélemény figyelmeztetése azokra a forrásokra, amelyek – a hivatal állítása szerint – félrevezető információkat közölnek.