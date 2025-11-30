Donald TrumpFehér Házkormányzatálhírhonlapmegtévesztésmédiaelnök

A Fehér Ház célba vette az álhírgyárosokat

A Fehér Ház a saját honlapján létrehozott egy új aloldalt, amelyen azok a hazai és nemzetközi médiumok, illetve újságírók szerepelnek, akiket az amerikai kormányzat „félrevezetőnek és elfogultnak” minősít. A „Félrevezető. Elfogult. Leleplezett” című menüpont célja hivatalos indoklás szerint az, hogy a közvélemény pontos képet kapjon arról, mely orgánumok terjesztenek a Fehér Ház szerint torzított vagy manipulatív tartalmakat.

Sebők Barbara
2025. 11. 30. 14:09
A Fehér Ház célkeresztbe vette az álhírgyárosokat – új lista a honlapon Forrás: AFP
Az új aloldal legfelső pozícióiban olyan médiumok kaptak helyet, mint a CBS News, a The Independent és a The Boston Globe. A Fehér Ház szerint ezek a szerkesztőségek rendszeresen torzították és túlzó módon interpretálták Donald Trump elnök nyilatkozatait. A hivatal szerint több esetben álhíreket közöltek arról, hogy az elnök „illegális parancsokat adott a katonáknak”, miközben minden utasítását jogszerűnek minősítették – számolt be az Anadolu hírügynökség forrásaira hivatkozva az Origo.

A Fehér Ház listázni kezdte honlapján az álhíreket terjesztő médiumokat
A Fehér Ház listázni kezdte honlapján az álhíreket terjesztő médiumokat Fotó: AFP

A Fehér Ház listázni kezdte az álhíreket terjesztő médiumokat 

A „szégyenfalra” nagy amerikai médiumok kerültek, így a Washington Post, a CBS News, a CNN és az MSNBC. 

Az aloldalon a Fehér Ház azzal vádolja ezeket az orgánumokat, hogy „hamis és félrevezető híreket” terjesztettek, miközben új kategóriákat is létrehoztak, például az „elfogult hírek” és az „álhírek” rovatot, amelyekbe további ismert sajtóorgánumok kerültek.

A „Visszaesők” besorolásba olyan neves médiumok kerültek, mint a Washington Post, a CNN, a CBS News, az Axios és a New York Times. A Fehér Ház szerint a lista célja az átláthatóság növelése és a közvélemény figyelmeztetése azokra a forrásokra, amelyek – a hivatal állítása szerint – félrevezető információkat közölnek.

Az oldal létrehozása heves kritikát váltott ki. Elemzők és újságírók szerint a kezdeményezés könnyen válhat politikai eszközzé a kritikus médiumok elmarasztalására, és veszélyeztetheti a sajtó függetlenségét. 

A Fehér Ház viszont azt hangsúlyozza, hogy mindez csupán tájékoztatásra szolgál, és a nyilvánosságot igyekszik figyelmeztetni azokra a „félrevezető és elfogult” tudósításokra, amelyek szerinte torzíthatják a közvélemény tájékozódását. 

 

Trumpnak elege lett a CBS hazugságaiból

Korábban beszámoltunk róla, hogy Donald Trump húszmilliárd dolláros pert indított a 60 Minutes ellen, amiért az tavaly ősszel megszerkesztette a Kamala Harrisszel készített interjúját, oly módon, hogy a demokrata elnökjelölt jó színben tűnjön fel. A hírműsor készítői ezt tagadják. 

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy beperelhetem a 60 Minutest, a CBS Fake News-t és a Paramountot a csalárd, felismerhetetlenségig csaló riportjaik miatt. Mindent megtettek azért, hogy Kamalát illegálisan megválasszák, beleértve azt is, hogy teljesen és korrupt módon megváltoztatták az interjúkérdésekre adott főbb válaszokat, de ez egyszerűen nem jött be nekik

– írta akkor bejegyzésében Donald Trump. 

November közepén a BBC-nél robbant ki botrány, miután kiderült, hogy manipulálták az amerikai elnök egyik beszédét. A brit közszolgálati médiatársaság vezetői belebuktak az ügybe, Trump pedig jelentős összegű kártérítési pert helyezett kilátásba.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Fontos híreink

