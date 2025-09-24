Ekkorát még nem tévedtek: álhírt terjesztett a média Trump merénylőjéről

A mostanra eltávolított cikk bevezetője még azt is hozzátette: „Meglepetésszerű ítéletben a szövetségi esküdtszék felmentette Ryan Routh-ot egy jelentős elnökjelölt elleni tavalyi meggyilkolási kísérlet vádja alól.” A képernyőkép szerint a cikk a nyomtatott kiadásban 2025. szeptember 24-én jelent volna meg.

Mary Katharine Ham, a Fox News munkatársa és podcast-műsorvezető a közösségi médiában osztotta meg a képernyőképet, megjegyezve: „Most kerestem rá Ryan Routh nevére, és ez az eredmény jelent meg az első címsorban és alcímben. Értem, hogy előzetes anyagokat készítenek, de miért van előre betöltve? Routh-ot most ítélték el minden vádpontban. Győződjünk meg róla, hogy holnap a nyomtatott kiadásban a helyes változat jelenik meg.”

Sarah Burris, a Raw Story újságírója szintén megdöbbent azon, hogy egyáltalán lehetségesnek tartották az ártatlanságot, és így reagált: „Milyen világban gondolná bárki előre, hogy nem lesz bűnös?”