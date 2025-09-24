Trump merénylőjét, Ryan Routh-ot kedden minden vádpontban bűnösnek nyilvánították, ám a The New York Times véletlenül hibás cikket tett közzé. Az újságírásban bevett gyakorlat, hogy a szerkesztőségek előre megírják a gyászjelentéseket, választási eredményeket vagy nagy horderejű bírósági ítéletek többféle kimenetelét, majd az aktuális fejleményekhez igazítják a szöveget. Ezúttal azonban egy képernyőkép tanúsága szerint a New York Times véletlenül olyan címet tett közzé, amely így szólt: „Egy férfit ártatlannak találtak a Trump elleni floridai merényletkísérlet ügyében” – számolt be az Origo.
Ekkorát még nem tévedtek: álhírt terjesztett a média Trump merénylőjéről
Ryan Routh-ot, aki 2024-ben megkísérelte meggyilkolni Donald Trumpot, kedden minden vádpontban elítélték – ám a The New York Times súlyos hibát vétett: rövid ideig egy olyan cikk jelent meg a honlapjukon, amely felmentő ítéletet sejtetett. Bár a lap gyorsan kijavította a tévedést, a képernyőfelvételek villámgyorsan elterjedtek az interneten, miközben Routh akár életfogytiglani börtönbüntetést is kaphat.
A mostanra eltávolított cikk bevezetője még azt is hozzátette: „Meglepetésszerű ítéletben a szövetségi esküdtszék felmentette Ryan Routh-ot egy jelentős elnökjelölt elleni tavalyi meggyilkolási kísérlet vádja alól.” A képernyőkép szerint a cikk a nyomtatott kiadásban 2025. szeptember 24-én jelent volna meg.
Mary Katharine Ham, a Fox News munkatársa és podcast-műsorvezető a közösségi médiában osztotta meg a képernyőképet, megjegyezve: „Most kerestem rá Ryan Routh nevére, és ez az eredmény jelent meg az első címsorban és alcímben. Értem, hogy előzetes anyagokat készítenek, de miért van előre betöltve? Routh-ot most ítélték el minden vádpontban. Győződjünk meg róla, hogy holnap a nyomtatott kiadásban a helyes változat jelenik meg.”
Sarah Burris, a Raw Story újságírója szintén megdöbbent azon, hogy egyáltalán lehetségesnek tartották az ártatlanságot, és így reagált: „Milyen világban gondolná bárki előre, hogy nem lesz bűnös?”
A New York Times gyorsan frissítette a cikket, az új cím már helyesen így szólt: „Egy férfit bűnösnek találtak Trump meggyilkolásának kísérletében Floridában.” Az új bevezető pedig ezt írta: „A szövetségi esküdtszék elítélte Ryan Routh vándorépítő vállalkozót, amiért tavaly szeptemberben megkísérelt meggyilkolni egy jelentős elnökjelöltet.”
A lap szóvivője a Fox News Digitalnak elmondta:
Néhány hírértékű esemény, például bírósági ítéletek előtt a The Times és más hírszervezetek több lehetséges kimenetelre készülnek. A cikk egy korábbi változata véletlenül az ártatlanságot feltételező előre megírt verzióval jelent meg; kevesebb mint egy perccel később javítottuk, és magyarázó kiegészítést is csatoltunk. Ahogy a jelenlegi változatból is kiderül, Mr. Routh-ot mind az öt vádpontban bűnösnek találták.
A hasonló hibák nem példa nélküliek, Magyarországon is megesik, hogy a baloldali sajtó félrevezető információkat közöl. Az Origo számolt be arról, hogy Kozma Lajos, a Fidesz–KDNP jelöltje nyerte az időközi választást Budapest VIII. kerületének 9. számú egyéni választókerületében. A jelölt 52 százalékos szavazati aránnyal, magabiztos fölénnyel győzött, ám a balliberális 444 ezt nem tudta elfogadni: a valóságos baloldali kudarc helyett fideszes vereségről kezdtek írni, teljesen figyelmen kívül hagyva a tényeket.
Borítókép: Ryan Routh (Fotó: AFP)
