Mindszenty Józsefemléktáblaúj zéland

Magyarországtól közel húszezer kilométerre avattak emléktáblát Mindszenty József tiszteletére

Megszoktuk, természetesnek tartjuk, hogy Kárpát-medence szerte magyar nyelvű táblák, oszlopok állítanak emléket arra érdemesíthető történéseknek vagy személyiségeknek. Avatásuk nem is mindig éri el az országos orgánumok „ingerküszöbét”. November 21-én azonban angol felirattal avattak magyar vonatkozású emléktáblát szűkebb pátriánktól majdnem húszezer kilométerre, Új-Zéland fővárosában, Wellingtonban.

Magyar Nemzet
2025. 11. 30. 12:03
Nagy Gábor Tamás nagykövet és Pintér Gábor apostoli nuncius az emléktábla-avatáson Fotó: Pintér Károly
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Magyarországtól legtávolabb fekvő, nem egészen öt és félmillió lelket számláló, két nagyobb szigeten elterülő országban öt-hatezer főre taksálják a magyar anyanyelvű lakosok számát. Sokkal többen az ’56-os forradalom leverését követően sem gyarapították a diaszpórát. A menedékjogát másfél évtizeden át az USA budapesti nagykövetségén „élvező” 

Mindszenty József esztergomi érsek, Magyarország volt prímása azonban ­fontosnak tartotta, hogy – Rómába való távozásának engedélyezését követően – a világ számos, magyarok által is lakott országát érintő pasztorációs útja során új-zélandi híveit is felkeresse.

A pápai jóváhagyással immár a szentté avatási eljárások második állomását jelentő tiszteletreméltó címre jogosított néhai bíboros halálának 50. évfordulóján most az 1974. december 13–15. között Wellingtonban tett látogatásának emlékére lepleztek le emléktáblát a főváros egyik legnagyobb katedrálisában.

Rieger Tibor Kossuth-díjas szobrászművészt Magyarország jelenlegi nagykövete, Nagy Gábor Tamás kérte fel a Mindszenty-emléktábla elkészítésére, ám hogy az a Sacred Heart Cathedral belső oldalfalán nyerhessen méltó elhelyezést, abban alighanem meghatározó szerepe volt Vatikán – történetesen szintén magyar – nagykövetének, Pintér Gábor nunciusnak. A meghitt, szinte családias légkörben zajlott avatási ünnepségen – illő módon – mindketten angolul szóltak a megjelentekhez, jóllehet a mintegy félszáz egybegyűlt hívő többsége a wellingtoni magyar közösségből érkezett. Köszöntőjében Nagy Gábor Tamás Magyarország volt prímásának mindkét diktatúrával szembeszálló bátorságából eredő erkölcsi nagyságát hangsúlyozta, míg Pintér Gábor érsek arra mutatott rá, hogy amire most emlékezni kell, az „tanításának és példájának lényege: Krisztusba vetett hite”. Beszéde végén a nuncius hozzátette: 

Mindszenty József a huszadik századi magyar egyháztörténet egyetlen olyan alakja, akit valóban világszerte ismernek. Bízunk benne, hogy ez az emléktábla, amelyet ma leleplezünk, sokakat fog arra ösztönözni, hogy megismerjék a bíboros-prímás életét.

Az avatási ünnepséget nem utolsósorban a zenei közreműködők tették valóban ünnepivé. Az Új-Zélandon turistáskodó Gryllus-testvérek – Vilmos, és a kétszeres Kossuth-díjas Kaláka együttest alapító Dániel – örömmel igazították programjukat az eseményhez, amelyen biblikus tematikájú dalaikból szólaltattak meg néhányat.

A Gryllus-fivérek „igazodása” a magyar nagykövetség programjához ezzel nem ért véget: november 23-án több mint egyórás, nagysikerű koncertet adtak Aucklandban, az ottani magyarság új állandó otthonának kiszemelt közösségi házban, a Tamaki Ex-Services Memorial Hallban. (A zsúfolásig telt nagyteremben tartott rendezvény második felében a Melbourne-i Magyar Kultúr Kör táncosai mutatkoztak be és zárták a délutánt fergeteges táncházzal.)

Új-Zéland legnagyobb, több mint másfél millió lelket számláló városában legnépesebb a magyarság létszáma is. Saját tulajdonú székházzal azonban csak a déli sziget nagyvárosának, Christchurch-nek a – létszámában mára jelentősen megfogyatkozott – magyarsága rendelkezik. Az 1957-ben alapított Aucklandi Magyar Klubnak nincs klubháza; kezdettől bérelt helyiségekben tartják meg a havi klubnapokat és egyéb alkalmaikat. A St. Heliers kerület öbölparti sétányától karnyújtásnyira fekvő közösségi ház tartós birtokbavételéhez az esélyt az Auckland Hungarian Club elnökének, Lipóth Petra tiszteletbeli konzulnak és Nagy Gábor Tamásnak a főpolgármesteri hivatalban tett közelmúltbeli látogatása teremtette meg. Ez azonban – ha szabad így fogalmazni – járulékos eredménye lett látogatásuknak. A wellingtoni állomáshelyét ez év elején elfoglaló nagykövet eredendően ugyanis azzal a kéréssel fordult az aucklandi városháza elöljáróihoz, hogy engedélyt (és helyet) kérjen Mindszenty József köztéri szobrának felállításához.

Rieger Tibor alkotása időközben már meg is érkezett a maori őslakosok nyelvén „hosszú fehér felhő földjének” nevezett ország metropoliszába. Jövő év közepére tervezett felavatásával Új-Zélandon az első Magyarországon készült köztéri alkotásaként fogja láttatni a hit, a bátorság, az erkölcsi tartás Kárpát-medencei példáját.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkarácsony

Két baj

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu