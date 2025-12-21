Százéves lenne a valaha volt legjobb magyar film rendezője, de tudja-e ön, kicsoda volt Makk Károly?

Makk Károly a magyar filmgyártás és filmművészet egyik legkiemelkedőbb alakja, életműve lenyűgöző. Átmentett egy háború előtti polgári filmgyártást a kommunizmus viharain túlra a történetei és az életszeretete által – mondta el a Svenknek Káel Csaba filmügyi kormánybiztos, akit személyes kapcsolat fűzött a rendezőlegendához, hiszen az osztályfőnöke volt a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. Hozzátette: – Élni tanított minket a filmjeivel minden történelmi pillanatban.

Makk Károly legjobb filmje, sokak szerint minden idők legjobb magyar filmje is a Szerelem. Forrás: NFI

Makk Károly a Svenkben

Kurutz Márton, a Nemzeti Filmintézet szenior kutatója elmondta a Svenknek, hogy Makk Károly a Hunnia Filmgyár gyakornoki programján keresztül jutott el a filmkészítés világába 1944-ben. Szinte mindent csinált a filmgyárban, gyakorlatilag ott élt, rengeteg produkcióban vett részt, és közben elvégezte a főiskolát. A kutató kiemelte: Makk Károly a műfaji skála egész spektrumán tudott alkotni a vígjátéktól a drámáig. A mesteri biztonság látható valamennyi filmjén, annak ellenére, hogy sokszor inspirálódott a forgatáson, és alakított, változtatott az előzetes tervein. Végül mindig remekművek kerültek ki a keze alól.

Az adásból az is kiderül, milyen tanáccsal látta le Makk Károly a tanítványait, illetve az is, miért kellett több színésszel is próbafelvételt készíteni a rendezőnek a Liliomfihoz, holott ő már az elején tudta, kivel fog dolgozni.

Emellett még szó lesz a műsorban a Hogyan tudnék élni nélküled? második részének forgatásáról, a januárban a mozikba érkező Romzsa Tódor című film díszbemutatójáról és az idén 130 éves mozi születéséről is.

Most Makk Károly számos alkotása, köztük a Szerelem és a Liliomfi is ingyen megtekinthető a Filmión, a Nemzeti Filmintézet streaming platformján.