Az Avatar szexi boszorkányára rá sem ismernél az utcán, pedig volt már Bond-lány és szerepelt a Trónok harcában is

Oona Castilla Chaplin neve elsőre talán nem ugrik be mindenkinek, pedig nem kisebb hírességről van szó, mint Charlie Chaplin unokájáról, aki a filmvilágban is egyre nagyobb babérokra tör. Az Avatar: Tűz és hamuban feltűnő (lásd kritikánkat a filmről), érzéki, de velejéig romlott boszorkány figurája mély nyomot hagyott a nézőkben: egyszerre volt fenyegető és ellenállhatatlan, olyan karakter, aki még a kérlelhetetlen Quaritch ezredesre is látható hatást gyakorolt. Ez a fajta ösztönös, fizikai jelenlét ritka adottság – és Chaplin pontosan tud élni vele.

Ooana Chaplin az Avatar előtt több sikeres sorozatban is feltűnt, ilyen volt többek között a 2017-ben képernyőre került Tabu, Tom Hardy főszereplésével. Forrás: TMDb

A nagyapa árnyékából az Avatar okozta reflektorfénybe

Pedig Oana Chaplin pályája korántsem indult ilyen harsány szerepekkel. A Madridban született, spanyol–svájci–brit gyökerekkel rendelkező színésznő felmenői révén már fiatalon belecsöppent a nemzetközi filmes közegbe, de sokáig inkább epizódszerepekben tűnt fel. A Quantum csendje című James Bond-filmben például csak egy pillanatra láthatjuk, recepciósként, a Sherlock sorozatban is csupán mellékszerep jutott neki. Ezek inkább szakmai állomások voltak, semmint valódi áttörések.

A fordulópontot a Trónok harca hozta el Chaplin számára, amiben Talisa Maegyr szerepében tűnt fel.

Talisa idegenként érkezett Westerosba, gyógyítóként, saját erkölcsi renddel és határozott világlátással, de Robb Stark feleségeként nemcsak szerelmi szálat kapott, hanem politikai és ideológiai súlyt is: ő testesítette meg azt az alternatív jövőt, amelyben a háború helyett az együttérzés és racionalitás dominálhatna.

Talisa karaktere éppen azért vált emlékezetessé, mert nem simult bele a megszokott fantasy-sablonokba. Nem nemesi származás, hanem tudás és empátia révén volt erős, és ez éles kontrasztot alkotott a sorozat kegyetlen logikájával – a Vörös Nász tragédiája így csak még sokkolóbb és fájdalmasabb lett.

Oona Chaplin mozgáskultúrája nem véletlenül ennyire hangsúlyos. Gyerekkorát több ország között töltötte, és már korán balettet, salsát és flamencót tanult. Ez a testi tudatosság az Avatar boszorkányfigurájában teljesedett ki igazán, ahol a digitális mozgásrögzítés révén sokszor a mozdulatok mesélnek a szavak helyett.

Charlie Chaplin unokájaként óhatatlanul nagy név árnyékában indult, de mára világos, hogy nem a családnév, hanem a következetesen épített, nemzetközi karrier határozza meg az útját. A 39 éves színésznő előtt még komoly lehetőségek állnak – legyen szó látványos blockbusterről vagy összetett drámai szerepről. Egy biztos: akár boszorkányként, akár westerosi gyógyítóként, Oona Chaplinre nehéz nem emlékezni.