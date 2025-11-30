Gyurcsány volt képviselőjelöltje a Tisza Párt előválasztását dicsérte + videó

A választások láthatatlan oldala címmel tartott Tóth Zoltán hosszú, több mint másfél órás előadást a Máriaremete–Hidegkút Tisza-sziget meghívására múlt vasárnap – írja a Tűzfalcsoport. Az oknyomozó blog emlékeztetett, hogy a választási szakértőt 2018-ban Budakeszin a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselőjelöltként indította.

Előadásában Tóth Zoltán megdicsérte a Tisza Párt előválasztását, de elmondta, hogy azt ő vezette be Magyarországon 2012-ben.

Az elemző szerint nem szégyen, hogy Magyar Péterék az aHang rendszerét vették igénybe annak lebonyolításához.

Ezután némi szkepticizmussal részletesen taglalta a Tisza előtt álló kihívások sorát, amire a Tisza-sziget házigazdája azt mondta, hogy Magyar Pétertől tanulta azt a mondást, hogy út közben tanulunk meg repülőgépet vezetni.

Korábban a Magyar Nemzet írt arról, hogy amerikai pénzek jelentek meg az ellenzéki kampányszervező aHangnál.

A Tűzfalcsoport felidézte, hogy

a Szuverenitásvédelmi Hivatal egyik jelentésében is szóba került az aHang annak kapcsán, hogy a Civil Kollégium Alapítvány a közösségszervezés képzési metodikáját amerikai módszertanokból vette át és terjeszti hazánkban.

„Pályázatokat írt ki, közösségfejlesztéssel kapcsolatos programokat szervezett. Ilyen projekt volt az Egyesült Államok magyarországi nagykövetsége által 2021 végén indított, Új pályázati lehetőség közösségekkel foglalkozó fiatalok számára című támogatás, amely amerikai tapasztalatszerzési lehetőséget is kínált a résztvevőknek. A közösségszervező-képzési és -gyakornoki program az OSF támogatásából indult. Az ellenzéki pártok közös választási szerepléséért küzdő aHanggal együttműködve aPont aktivistaközösségek létrehozásában vett részt, illetve a partnerszervezet aktivistahálózatának fejlesztésén dolgozott” – írta jelentésében a hivatal.

Borítókép: Tóth Zoltán választási szakértő (j) (Képernyőfotó)