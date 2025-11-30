NetanjahuminiszterelnökDonald Trumpkormányfőkérelemkegyelem

Váratlan bejelentést tett Netanjahu, ez mindent megváltoztathat

Kegyelmi kérelmet nyújtott be hosszú ideje húzódó bírósági ügye kapcsán az izraeli miniszterelnök. Benjamin Netanjahu úgy látja, a rá nehezedő jogi procedúra immár az ország stabilitását és működőképességét is kikezdi, ezért állítása szerint a kegyelem „a nemzeti érdek védelmét szolgálná”.

Sebők Barbara
2025. 11. 30. 15:11
Netanjahu úgy látja, a rá nehezedő jogi procedúra immár az ország stabilitását és működőképességét is kikezdi Forrás: AFP
Izrael legrégebb óta hivatalban lévő kormányfője mindvégig következetesen visszautasította a megvesztegetésre, csalásra és hivatali visszaélésre vonatkozó vádpontokat. Védői az államfőhöz intézett beadványukban kiemelték: meggyőződésük szerint, ha az eljárás végigmehetne a maga útján, Benjamin Netanjahut minden vádpont alól felmentené a bíróság. A Reuters beszámolója alapján az Origo azt írja, hogy a jogi csapat azt is jelezte, hogy a kormányfő változatlanul biztos saját igazában és abban, hogy a per kimenetele egyértelműen tisztázná a nevét.

Korábban Trump is kegyelmet kér Netanjahunak: „Eljött az idő, hogy Bibit felmentsék
Korábban Trump is kegyelmet kér Netanjahunak: „Eljött az idő, hogy Bibit felmentsék” Fotó: AFP

A miniszterelnök vasárnap nyilvánosságra hozott videóüzenetében tudatta: ügyvédei hivatalosan is benyújtották a kegyelmi kérelmet az államfőnek. 

Úgy fogalmazott, bízik benne, hogy mindazok, akik Izrael jövőjét és országának működőképességét tartják szem előtt, támogatni fogják a lépést.

Az elnöki hivatal megerősítette, hogy a dokumentum megérkezett, és – a szokott protokoll szerint – továbbították az Igazságügyi Minisztériumnak. A tárca szakértői készítik majd elő azokat a jogi állásfoglalásokat, amelyek alapján az államfő tanácsadója összegzi ajánlását.

Izraelben a kegyelmi döntések hagyományosan akkor születnek, amikor az eljárás már lezárult, és az ítélet is megszületett.

 A mostani beadvány így több szempontból is példa nélküli. A kormányfő jogi képviselői szerint éppen ez a rendkívüli körülmény indokolja az államfő beavatkozását. Felhívták a figyelmet arra, hogy a folyamatban lévő eljárás a társadalmi törésvonalakat tovább mélyíti, a politikai légkört pedig mérgező irányba tolja. A miniszterelnök maga is jelezte: a heti több tárgyalási nap nem csupán számára jelent megterhelést, hanem az ország vezetésének hatékonyságát is roncsolja.

Hetente három alkalommal kell a bíróság előtt megjelennem… Ez olyan elvárás, amelyet senki mással szemben nem támasztanak

– mondta, emlékeztetve arra is, hogy sorozatos választási győzelmei a közbizalom egyértelmű bizonyítékai.

Az ellenzék bírálja Netanjahu kérését
Az ellenzék bírálja Netanjahu kérését Fotó: AFP

Korábban Donald Trump levélben fordult Jichák Herzog izraeli elnökhöz, és azt szorgalmazta, hogy adjon kegyelmet a jelenlegi kormányfőnek. 

Az amerikai elnök arra hivatkozott, hogy Izrael miniszterelnöke a legnagyobb nemzetközi és belpolitikai nyomás közepette is következetesen kiállt hazája érdekei mellett.

Netanjahu visszautasítja a vádakat

2020-ban kezdődött meg a bírósági eljárás, amelyben a miniszterelnök minden vádpontot – a vesztegetéstől a csalásig – következetesen visszautasít. A vádemelés még 2019-ben történt: három különböző ügyből áll a csomag, köztük az a tétel, amely szerint a kormányfő mintegy 700 ezer sékel értékű ajándékot fogadott volna el befolyásért cserébe. 

A rendőrség állítása szerint az ajándékok „nem voltak jelentéktelenek”, és szerintük a támogatáshoz ellenszolgáltatás is társult.

A per jelenleg a védelem szakaszában tart, amikor maga Netanjahu tanúskodik ügyében. Netanjahu korábban kijelentette, hogy az ügy ellenére folytatni kívánja közéleti szereplését, és nem megy bele semmilyen egyezségbe, amely „közéleti bukással” járna. A kormányfő és jogi csapata mindvégig hangsúlyozta: politikai indíttatású eljárással állnak szemben, amelyet évek óta eszközként próbálnak felhasználni a miniszterelnök meggyengítésére – a nemzetközi visszhangok pedig azt mutatják, hogy az ügy már jóval túlmutat Izrael határain.

Az ellenzék bírálja Netanjahu kérését

Jaír Lapid, az ellenzéki tömb vezetője közleményben utasította el a kegyelmi kérelem lehetőségét, mondván: szerinte Netanjahu még feltételesen sem kaphatna mentességet, amíg nem adja fel politikai szerepét. 

Lapid odáig ment, hogy kijelentette: a kegyelem csak akkor „képzelhető el”, ha a miniszterelnök azonnal és végleg kivonulna a közéletből.

A belpolitikai vita így újabb lendületet vett, és jól látható, hogy az ellenzéki oldal ismét a jogi eljárást használja eszközként a kormányfő meggyengítésére.

 

 

Borítókép: Benjamin Netanjahu (Fotó: AFP)

