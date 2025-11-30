Váratlan bejelentést tett Netanjahu, ez mindent megváltoztathat

Izrael legrégebb óta hivatalban lévő kormányfője mindvégig következetesen visszautasította a megvesztegetésre, csalásra és hivatali visszaélésre vonatkozó vádpontokat. Védői az államfőhöz intézett beadványukban kiemelték: meggyőződésük szerint, ha az eljárás végigmehetne a maga útján, Benjamin Netanjahut minden vádpont alól felmentené a bíróság. A Reuters beszámolója alapján az Origo azt írja, hogy a jogi csapat azt is jelezte, hogy a kormányfő változatlanul biztos saját igazában és abban, hogy a per kimenetele egyértelműen tisztázná a nevét.

Korábban Trump is kegyelmet kér Netanjahunak: „Eljött az idő, hogy Bibit felmentsék” Fotó: AFP

A miniszterelnök vasárnap nyilvánosságra hozott videóüzenetében tudatta: ügyvédei hivatalosan is benyújtották a kegyelmi kérelmet az államfőnek.

Úgy fogalmazott, bízik benne, hogy mindazok, akik Izrael jövőjét és országának működőképességét tartják szem előtt, támogatni fogják a lépést.

Az elnöki hivatal megerősítette, hogy a dokumentum megérkezett, és – a szokott protokoll szerint – továbbították az Igazságügyi Minisztériumnak. A tárca szakértői készítik majd elő azokat a jogi állásfoglalásokat, amelyek alapján az államfő tanácsadója összegzi ajánlását.

Izraelben a kegyelmi döntések hagyományosan akkor születnek, amikor az eljárás már lezárult, és az ítélet is megszületett.

A mostani beadvány így több szempontból is példa nélküli. A kormányfő jogi képviselői szerint éppen ez a rendkívüli körülmény indokolja az államfő beavatkozását. Felhívták a figyelmet arra, hogy a folyamatban lévő eljárás a társadalmi törésvonalakat tovább mélyíti, a politikai légkört pedig mérgező irányba tolja. A miniszterelnök maga is jelezte: a heti több tárgyalási nap nem csupán számára jelent megterhelést, hanem az ország vezetésének hatékonyságát is roncsolja.

Hetente három alkalommal kell a bíróság előtt megjelennem… Ez olyan elvárás, amelyet senki mással szemben nem támasztanak

– mondta, emlékeztetve arra is, hogy sorozatos választási győzelmei a közbizalom egyértelmű bizonyítékai.