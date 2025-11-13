Trump kegyelmet kér Netanjahunak: „Eljött az idő, hogy Bibit felmentsék”

„Eljött az idő, hogy kegyelmet adjon Bibinek, hogy egyesíthesse Izraelt” – írta Trump Hercognak közismert becenevén említve a kormányfőt a sajtóhoz is eljuttatott levélben.

Donald Trump amerikai elnök Fotó: Roberto Schmidt / Getty Images/AFP

Trump a Netanjahu ellen folyó, vesztegetésért, csalásért és hivatali visszaélésért indított pereket „megalapozatlannak” nevezte, és azt állította, hogy a vádemelés politikai indíttatású volt.

Netanjahu Izraelt a béke korszakába vezeti együttműködésben a Közel-Kelet vezetőivel, hogy újabb országokat vonjunk be az Ábrahám-egyezményekbe

– vélekedett Trump. „Netanjahu szilárdan kiállt Izrael mellett, szembenézve erős ellenfelekkel és hosszan tartó ellenségeskedésekkel, és nem szabad elterelni a figyelmét szükségtelen dolgokkal” – írta. Az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy tiszteletben tartja az izraeli igazságszolgáltatás függetlenségét, de szerinte Netanjahu pere „nem igazságos”.

Herzog válaszában elismerését fejezte ki Trump „feltétel nélküli Izrael-barát támogatásáért, óriási hozzájárulásáért a túszok kiszabadításához, a Közel-Kelet és Gáza átalakításához, valamint Izrael biztonságának megőrzéséhez”, ugyanakkor közölte, hogy

aki kegyelmet kíván kérni, annak hivatalos kérelmet kell benyújtania a szabályoknak megfelelően.

Az izraeli törvények szerint az elnöki kegyelem alapfeltétele, hogy a vádlott beismerje tettét és megbánást mutasson. A Netanjahu elleni három vádirat vesztegetésről, csalásról és hivatali visszaélésről szól. A per jelenleg a védelem szakaszában tart, amikor maga Netanjahu tanúskodik ügyében. Netanjahu korábban kijelentette, hogy a perek ellenére folytatni kívánja közéleti szereplését, és nem megy bele semmilyen egyezségbe, amely „közéleti bukással” járna.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: GETTY IMAGES NORTH AMERICA)