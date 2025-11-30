Judi Dench megrázó vallomása: „Már senkit nem ismerek fel”

„Már nem látok” – mondta az ITV News riporterének egy nemrégiben készült interjúban Judi Dench, ahol jelen volt munkatársa és barátja, Ian McKellen is, akivel 1979-ben a Macbeth című darabban játszott együtt – számolt be róla a Deadline.

Judi Dench és Ian McKellen régóta jóbarátok (Forrás: The Bolton News)

Judi Dench nem látja a televíziót, már olvasni sem tud

Amikor McKellen viccesen megjegyezte, hogy ők látják őt, a sztár így válaszolt: „Igen, látom a körvonalaitokat, és nagyon jól ismerlek titeket a Macbeth-sálatokban. De most már senkit nem ismerek fel.” „Nem látom a televíziót, nem tudok olvasni” – tette hozzá a színésznő.

McKellen próbálta oldani a helyzet komolyságát, ezért az interjúban viccesen megkérdezte Dench-től, hogy szokott-e odamenni „teljesen idegenekhez, és azt mondani nekik: „Örülök, hogy újra látom”, mire Dench nevetve válaszolt: „Néha!”