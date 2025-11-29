Elhunyt Sir Tom Stoppard Oscar-díjas drámaíró, a Szerelmes Shakespeare forgatókönyvírója

Az Oscar-díjas alkotó „családja körében, békésen hunyt el dorseti otthonában” – közölte a Unated Agents ügynökség. „Műveiről, azok zsenialitásáról és emberségességéről, valamint szellemes humoráról, nagylelkűségéről és az angol nyelv iránti mély szeretetéről fogunk emlékezni rá” – tették hozzá.

Tom Stoppard generációjának egyik legtöbbet nemzetközileg előadott drámaírója volt (Forrás: npg.org.uk)

A cseh származású Tom Stoppard filmeknek, rádiónak, színpadnak és televíziónak is írt, eltérbe elsősorban a színdarabokkal került előtérbe. Munkássága az emberi jogok, a cenzúra és a politikai szabadság témáit öleli fel, gyakran a társadalom mélyebb filozófiai tematikájába nyúlva. Stoppard a Royal National Theatre dramaturgja volt, generációjának egyik legtöbbet nemzetközileg előadott drámaírója.

Erzsébet királynő 1997-ben ütötte lovaggá.

Stoppard legjelentősebb darabjai a Rosencrantz és Guildenstern halott (1966), a Travesztiák (1974), az Éjjel és nappal (1978), Az igazi (1982), az Arcadia (1993), A szerelem feltalálása (1997), a Rock 'n' Roll (2006) és a Leopoldstadt (2020). Ő írta a Brazil (1985), A Nap birodalma (1987), az Oroszország-ház (1990), a Billy Bathgate (1991), a Szerelmes Shakespeare (1998), az Enigma (2001) és Anna Karenina (2012) forgatókönyveit, valamint az HBO limitált sorozatát, Az utolsó angol úriembert (2013). Ő rendezte a Rosencrantz és Guildenstern halott (1990) című filmet, amely saját 1966-os darabjának adaptációja, Gary Oldmannel és Tim Roth-tal a főszerepben.

Számos díjat és kitüntetést kapott, köztük egy Oscar-díjat az 1998-ban Gwyneth Paltrow és Joseph Fiennes főszereplésével bemutatott Szerelmes Shakespeare című film forgatókönyvéért.

Megkapta a Laurence Olivier-díjat, emellett öt Tony-díj tulajdonosa.