Tom Stoppardgyászdrámaíró

Elhunyt Sir Tom Stoppard Oscar-díjas drámaíró, a Szerelmes Shakespeare forgatókönyvírója

Nyolcvannyolc éves korában elhunyt Sir Tom Stoppard Oscar- és többszörös Tony-díjas brit dráma- és forgatókönyvíró – számolt be róla a BBC.

Magyar Nemzet
2025. 11. 29. 18:25
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Oscar-díjas alkotó „családja körében, békésen hunyt el dorseti otthonában” – közölte a Unated Agents ügynökség. „Műveiről, azok zsenialitásáról és emberségességéről, valamint szellemes humoráról, nagylelkűségéről és az angol nyelv iránti mély szeretetéről fogunk emlékezni rá” – tették hozzá.

Tom Stoppard generációjának egyik legtöbbet nemzetközileg előadott drámaírója volt (Forrás: npg.org.uk)

A cseh származású Tom Stoppard filmeknek, rádiónak, színpadnak és televíziónak is írt, eltérbe elsősorban a színdarabokkal került előtérbe. Munkássága az emberi jogok, a cenzúra és a politikai szabadság témáit öleli fel, gyakran a társadalom mélyebb filozófiai tematikájába nyúlva. Stoppard a Royal National Theatre dramaturgja volt, generációjának egyik legtöbbet nemzetközileg előadott drámaírója. 

Erzsébet királynő 1997-ben ütötte lovaggá.

Stoppard legjelentősebb darabjai a Rosencrantz és Guildenstern halott (1966), a Travesztiák (1974), az Éjjel és nappal (1978), Az igazi (1982), az Arcadia (1993), A szerelem feltalálása (1997), a Rock 'n' Roll (2006) és a Leopoldstadt (2020). Ő írta a Brazil (1985), A Nap birodalma (1987), az Oroszország-ház (1990), a Billy Bathgate (1991), a Szerelmes Shakespeare (1998), az Enigma (2001) és Anna Karenina (2012) forgatókönyveit, valamint az HBO limitált sorozatát, Az utolsó angol úriembert (2013). Ő rendezte a Rosencrantz és Guildenstern halott (1990) című filmet, amely saját 1966-os darabjának adaptációja, Gary Oldmannel és Tim Roth-tal a főszerepben.

Számos díjat és kitüntetést kapott, köztük egy Oscar-díjat az 1998-ban Gwyneth Paltrow és Joseph Fiennes főszereplésével bemutatott Szerelmes Shakespeare című film forgatókönyvéért. 

Megkapta a Laurence Olivier-díjat, emellett öt Tony-díj tulajdonosa. 

2008-ban a The Daily Telegraph a 11. helyre sorolta a 100 legbefolyásosabb ember a brit kultúrában listáján.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbajtárs

A mentő és az elviselhetetlen prolik

Bayer Zsolt avatarja

Istenem, ezeket tényleg nem lehet elviselni...

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu