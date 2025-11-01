A HBO Max leszámol a szuperhősökkel és Jenna Ortegával is: novemberben rengeteg népszerű cím kerül törlésre

A HBO Max távozói között találjuk a DC Moziverzum néhány nagyágyúiját és kevésbé jól sikerült alkotását: búcsúzik a DC filmes univerzumát elindító Az acélember, a közös univerzum sírját megásó Batman Superman ellen, a félrecsúszott Wonder Woman 1984, valamint rajongók által kiharcolt Zack Snyder-féle Az Igazság Ligája is.
A HBO Max novemberi távozói
Nem csak a DC köpenyes igazságosztói tűnnek el a HBO Max kínálatából. A két évvel ezelőtt váratlanul hatalmas sikert aratott Super Mario Bros. – A film is lelép a kínálatból – ez volt az a produkció, ami bebizonyította, hogy a videójáték-adaptációk is lehetnek látványos, szórakoztató és szívvel teli családi filmek.
A klasszikus akcióhősök rajongói sem ússzák meg könnyen: Will Smith és Martin Lawrence duója, a Rosszfiúk is búcsút int, legalábbis a tavalyi negyedik rész, a Bad Boys: Mindent vagy többet mindenképpen. Az ikonikus páros örök vitái, autós üldözései és robbanásai nélkül kevesebb lesz a platform egy klasszikus buddy cop darabbal.
Távozik Ben Affleck és Matt Damon jól sikerült reklámfilmje, az Air – Harc a legendáért is, amely a Nike és Michael Jordan legendás együttműködésének születését meséli el, továbbá búcsút kell intenünk a Jenna Ortega főszereplésével készült Csábító leckék című filmnek, a klasszikus Rózsaszín Párduc-moziknak, több Ricky és Morty különkiadásnak, és a Tom Cruise-nak Oscar-jelölést hozó Paul Thomas Anderson-klasszikustól, a Magnóliától is. A lista természetesen még jóval hosszabb, és mivel a távozások a licencek lejáratához igazodnak, néhány film akár később visszatérhet. A DC szuperősökre nyugodtan mérget vehet mindenki. De addig is: ha van olyan kedvenced, amit már régóta halogatsz, most van itt az utolsó pillanat.
Íme a ponos dátumok, hogy minek a pótlására hány nap maradt még:
- 11. 1. Az acélember (Man of Steel)
- 11. 1. Batman Superman ellen: Az igazság hajnala (Batman v Superman: Dawn of Justice)
- 11. 1. Fekete bárány, 4.évad (Evil Kin)
- 11. 1. Wonder Woman 1984
- 11. 1. Zack Snyder: Az Igazság Ligája (Zack Snyder's Justice League)
- 11. 2. Kareem: A levegő ura (Kareem: Minority Of One)
- 11. 4. Super Mario Bros.: A film (The Super Mario Bros. Movie, 2023)
- 11. 5. Házasság titkokkal, 1. évad (Married with Secrets)
- 11. 6. Bad Boys: Mindent vagy többet (Bad Boys: Ride or Die)
- 11. 7. Bad Boys: Örökség (Bad Boys: Legacy)
- 11. 9. Az Angolok, 1. évad (The English)
- 11. 9. Emlékezetes bűnügyek, 3. évad (A Crime to Remember)
- 11. 11. Air – Harc a legendáért
- 11. 14. Csók a jövőbe (Kiss the Future
- 11. 15. A halálkártya (Tarot)
- 11. 16. Ha jó a vége (My Happy Ending)
- 11. 18. Nate és Jeremiah álomotthonai, 1. évad (Nate & Jeremiah By Design)
- 11. 18. Rock and Roll Hírességek Csarnoka – Beiktatási ceremónia 2022 (2022 Rock & Roll Hall Of Fame Induction Ceremony)
- 11. 18. Renfield
- 11. 19. Élj! (Living)
- 11. 29. Az első ómen (The First Omen)
- 11. 29. Ha végeztél a világ megmentésével (When You Finish Saving The World)
- 11. 29. Pofozóklub a gimiben (Bottoms)