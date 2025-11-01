A HBO Max leszámol a szuperhősökkel és Jenna Ortegával is: novemberben rengeteg népszerű cím kerül törlésre

A HBO Max távozói között találjuk a DC Moziverzum néhány nagyágyúiját és kevésbé jól sikerült alkotását: búcsúzik a DC filmes univerzumát elindító Az acélember, a közös univerzum sírját megásó Batman Superman ellen, a félrecsúszott Wonder Woman 1984, valamint rajongók által kiharcolt Zack Snyder-féle Az Igazság Ligája is.

Az Air - Harc a legendáért is lekerül az HBO Max kínálatából Forrás: TMDb

A HBO Max novemberi távozói

Nem csak a DC köpenyes igazságosztói tűnnek el a HBO Max kínálatából. A két évvel ezelőtt váratlanul hatalmas sikert aratott Super Mario Bros. – A film is lelép a kínálatból – ez volt az a produkció, ami bebizonyította, hogy a videójáték-adaptációk is lehetnek látványos, szórakoztató és szívvel teli családi filmek.

A klasszikus akcióhősök rajongói sem ússzák meg könnyen: Will Smith és Martin Lawrence duója, a Rosszfiúk is búcsút int, legalábbis a tavalyi negyedik rész, a Bad Boys: Mindent vagy többet mindenképpen. Az ikonikus páros örök vitái, autós üldözései és robbanásai nélkül kevesebb lesz a platform egy klasszikus buddy cop darabbal.

Távozik Ben Affleck és Matt Damon jól sikerült reklámfilmje, az Air – Harc a legendáért is, amely a Nike és Michael Jordan legendás együttműködésének születését meséli el, továbbá búcsút kell intenünk a Jenna Ortega főszereplésével készült Csábító leckék című filmnek, a klasszikus Rózsaszín Párduc-moziknak, több Ricky és Morty különkiadásnak, és a Tom Cruise-nak Oscar-jelölést hozó Paul Thomas Anderson-klasszikustól, a Magnóliától is. A lista természetesen még jóval hosszabb, és mivel a távozások a licencek lejáratához igazodnak, néhány film akár később visszatérhet. A DC szuperősökre nyugodtan mérget vehet mindenki. De addig is: ha van olyan kedvenced, amit már régóta halogatsz, most van itt az utolsó pillanat.

Íme a ponos dátumok, hogy minek a pótlására hány nap maradt még: