A HBO Max leszámol a szuperhősökkel és Jenna Ortegával is: novemberben rengeteg népszerű cím kerül törlésre

Valóságos földrengés rázza meg az HBO Max kínálatát – november végéig 80 film és sorozat tűnik el a platformról, köztük igazi közönségkedvencek, ikonikus duók és szuperhősóriások is. Cikkünkben a HBO Max novemberi távozóit szedtük listába, kiemelve a legjobbakat.

2025. 11. 01. 6:55
Az Air - Harc a legendáért is lekerül az HBO Max kínálatából.
Az Air - Harc a legendáért is lekerül az HBO Max kínálatából. Forrás: TMDb
A HBO Max távozói között találjuk a DC Moziverzum néhány nagyágyúiját és kevésbé jól sikerült alkotását: búcsúzik a DC filmes univerzumát elindító Az acélember, a közös univerzum sírját megásó Batman Superman ellen, a félrecsúszott Wonder Woman 1984, valamint rajongók által kiharcolt Zack Snyder-féle Az Igazság Ligája is.

Az Air - Harc a legendáért is lekerül az HBO Max kínálatából Forrás: TMDb

A HBO Max novemberi távozói

Nem csak a DC köpenyes igazságosztói tűnnek el a HBO Max kínálatából. A két évvel ezelőtt váratlanul hatalmas sikert aratott Super Mario Bros. – A film is lelép a kínálatból – ez volt az a produkció, ami bebizonyította, hogy a videójáték-adaptációk is lehetnek látványos, szórakoztató és szívvel teli családi filmek.

A klasszikus akcióhősök rajongói sem ússzák meg könnyen: Will Smith és Martin Lawrence duója, a Rosszfiúk is búcsút int, legalábbis a tavalyi negyedik rész, a Bad Boys: Mindent vagy többet mindenképpen. Az ikonikus páros örök vitái, autós üldözései és robbanásai nélkül kevesebb lesz a platform egy klasszikus buddy cop darabbal.

Távozik Ben Affleck és Matt Damon jól sikerült reklámfilmje, az Air – Harc a legendáért is, amely a Nike és Michael Jordan legendás együttműködésének születését meséli el, továbbá búcsút kell intenünk a Jenna Ortega főszereplésével készült Csábító leckék című filmnek, a klasszikus Rózsaszín Párduc-moziknak, több Ricky és Morty különkiadásnak, és a Tom Cruise-nak Oscar-jelölést hozó Paul Thomas Anderson-klasszikustól, a Magnóliától is. A lista természetesen még jóval hosszabb, és mivel a távozások a licencek lejáratához igazodnak, néhány film akár később visszatérhet. A DC szuperősökre nyugodtan mérget vehet mindenki. De addig is: ha van olyan kedvenced, amit már régóta halogatsz, most van itt az utolsó pillanat. 

Íme a ponos dátumok, hogy minek a pótlására hány nap maradt még:

  • 11. 1. Az acélember (Man of Steel)
  • 11. 1. Batman Superman ellen: Az igazság hajnala (Batman v Superman: Dawn of Justice)
  • 11. 1. Fekete bárány, 4.évad (Evil Kin)
  • 11. 1. Wonder Woman 1984
  • 11. 1. Zack Snyder: Az Igazság Ligája (Zack Snyder's Justice League)
  • 11. 2. Kareem: A levegő ura (Kareem: Minority Of One)
  • 11. 4. Super Mario Bros.: A film (The Super Mario Bros. Movie, 2023)
  • 11. 5. Házasság titkokkal, 1. évad (Married with Secrets)
  • 11. 6. Bad Boys: Mindent vagy többet (Bad Boys: Ride or Die)
  • 11. 7. Bad Boys: Örökség (Bad Boys: Legacy)
  • 11. 9. Az Angolok, 1. évad (The English)
  • 11. 9. Emlékezetes bűnügyek, 3. évad (A Crime to Remember)
  • 11. 11. Air – Harc a legendáért
  • 11. 14. Csók a jövőbe (Kiss the Future
  • 11. 15. A halálkártya (Tarot)
  • 11. 16. Ha jó a vége (My Happy Ending)
  • 11. 18. Nate és Jeremiah álomotthonai, 1. évad (Nate & Jeremiah By Design)
  • 11. 18. Rock and Roll Hírességek Csarnoka – Beiktatási ceremónia 2022 (2022 Rock & Roll Hall Of Fame Induction Ceremony)
  • 11. 18. Renfield
  • 11. 19. Élj! (Living)
  • 11. 29. Az első ómen (The First Omen)
  • 11. 29. Ha végeztél a világ megmentésével (When You Finish Saving The World)
  • 11. 29. Pofozóklub a gimiben (Bottoms)

11. 30. Alice és Lewis, 1. évad (Alice & Lewis)
11. 30. A hetedik kontinens (The Seventh Continent)
11. 30. A holnap határa (Edge of Tomorrow)
11. 30. A kék kaftán (The Blue Caftan)
11. 30. A macska az oka (All Because of the Cat)
11. 30. A nagy akihabarai csata (The Great Yokai Battle of Akihabara)
11. 30. A Rózsaszín Párduc (The Pink Panther, 1963)
11. 30. A rózsaszín párduc visszatér (Return of the Pink Panther, 1975)
11. 30. A Rózsaszín Párduc újra lecsap (The Pink Panther Strikes Again, 1976)
11. 30. A Rózsaszín Párduc bosszúja (Revenge of the Pink Panther, 1978)
11. 30. A Rózsaszín Párduc nyomában (Trail of the Pink Panther, 1982)
11. 30. A szénaboglyák mögött (Behind the Haystacks)
11. 30. A vacsoravendég (The Dinner Guest)
11. 30. Amerikai botrány (American Hustle)
11. 30. Apró mesék (Tall Tales)
11. 30. Bestia (Bestia, 2021)
11. 30. Csábító leckék (Miller’s Girl)
11. 30. Édes bűnbeesés (Sweet on You)
11. 30. Egy cseh délután anatómiája (Anatomie českého odpoledne)
11. 30. Egy zuhanás anatómiája (Anatomy of a Fall)
11. 30. Elvarázsoltak (The Enchanted)
11. 30. Elveszett fiúk (The Lost Boys, 2023)
11. 30. Fantomszál (Phantom Thread)
11. 30. Feljavítók, 3. évad (Fixer Upper)
11. 30. Furcsa játék (Funny Games, 1997)
11. 30. Gyerekek gyerekkel (La maternal)
11. 30. Hófehér és a vadász (Snow White and the Huntsman, 2012)
11. 30. Intim pokol (Fitting In)
11. 30. Jó társaság (Las buenas compañías)
11. 30. Karaoke (2022)
11. 30. Kimenő (Time Out, 2001)
11. 30. Kishíján katasztrófa (Almost Entirely a Slight Disaster)
11. 30. Lefőzve (Something’s Brewing)


11. 30. Magnólia (Magnolia)
11. 30. Mariah Carey – All I Want for Christmas Is You
11. 30. Megbántottál (You Hurt My Feelings)
11. 30. Megnyúzva (Écorchée, 2022)
11. 30. Nők fegyverben, 1. évad (Til Jail Do Us Part)
11. 30. Okostojások (Easter Eggs, 2020)
11. 30. Ördögűzés Emily Rose üdvéért (The Exorcism of Emily Rose)
11. 30. Paddington kalandjai, 1. évad (The Adventures of Paddington)
11. 30. Papírbabák (My Paper Dolls, 2023)
11. 30. Pénzes cápa (Money Monster)
11. 30. Rejtély (Caché, 2005)
11. 30. Rick és Morty különkiadás 3. (Rick + Morty in the Eternal Nightmare Machine)
11. 30. Rick és Morty: A nagy akihabarai csata (Rick and Morty vs. Genocider)
11. 30. Rick és Morty: Summer pizsipartija (Rick and Morty: Summer’s Sleepover)
11. 30. Rick és Morty: Summer találkozik Istennel (Rick pedig az ördöggel) (Rick and Morty: Summer Meets God)
11. 30. Rigó, rigó, szederinda (Blackbird Blackbird Blackberry)
11. 30. Rocketman (Rocketman, 2019)
11. 30. Szeptember (September, 2022)
11. 30. Szerelem (Amour, 2012)
11. 30. Szörnyek a fronton (Freaks Out)
11. 30. Tájkép láthatatlan kézzel (Landscape With Invisible Hand)
11. 30. Tisztelet (Rispet, 2023)
11. 30. Vadállat a dzsungelben (The Beast in the Jungle)
11. 30. Viszlát, Jerome! (Goodbye Jerome! – 2022)

 

