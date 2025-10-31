A Netflix jelentős tisztogatást tart: novemberben törölnek két kihagyhatatlan klasszikust és rengeteg egyéb tartalmat

Kétség sem fér hozzá, hogy a streaming kényelmes, gyors és szinte határtalan – de ne ringassuk magunkat fölösen a nyugalom illúziójába. Akár Netflixet, Disney+-t vagy HBO Maxot használunk, valójában csak bérlők vagyunk: a kedvenceink bármikor kicsúszhatnak a kezünkből, mielőtt újranézhetnénk őket.

A Netflixen már nem sokáig élvezhetjük Tom Cruise egyik legjobb filmjét. Forrás: TMDb

Novemberben távozó tartalmak a Netflixen

Novemberben több nagy név is búcsút int a Netflixnek. A legfájóbb veszteség talán a Dűne: Második rész, Denis Villeneuve homokviharral és politikai intrikákkal teli sci-fi eposza, amelynek vizuális világa moziban is lenyűgözött mindenkit. De menni kényszerül néhány Pokémon-kaland is – Pikachu-rajongók, most érdemes gyorsan bepótolni a hiányzó darabokat.

Az Andrew Garfield-féle Pókember-filmek is elhagyják a fedélzetet, így ha nosztalgiáznál a 2010-es évek hálószövőjével, ne halogasd. A klasszikusok kedvelőinek pedig különösen fájdalmas lesz elengedni Clint Eastwood kultikus westernjét, a Fennsíkok csavargóját – az ilyen filmek igazi ritkaságok a streamingkorszakban, és mindig emelik a színvonalat.

És ha ez még nem lenne elég, búcsúzik Tom Cruise és Michael Mann egyetlen közös dobása, a Collateral – A halál záloga. Ebben Jamie Foxx taxisofőrje egyetlen éjszaka alatt kerül életveszélyes macska-egér játékba, miközben Cruise hidegvérű bérgyilkosa a hátsó ülésről diktálja a tempót – egy igazi városi thriller, amit nem érdemes kihagyni. Most pedig lássuk a novemberi távozók listáját:

11.01. Életfogytig (Life, 1999)

11.01. Hallasz engem?, 1–2. évad (Can You Hear Me?)

11.03. Tölténykirálynő (Miss Bala)

11.04. A belső ember: Rejtett szándék (Inside Man: Most Wanted)

11.04. Instant család (Instant Family, 2018)

11.05. Csak egy kicsit fekete, 1. évad (Wrong Kind of Black)

11.05. Gondos Bocsok és az Unokatesók, 1–2. évad (Care Bears & Cousins)

11.05. Idézés (Citation, 2020)

11.05. Irány Eldorádó (The Road to El Dorado, 2000)

11.09. Atelier, 1.évad

11.10. Az ismeretlen Drakula (Dracula Untold)

11.11. BlackBerry (BlackBerry, 2023)

11.11. Csak szexre kellesz (No Strings Attached)

11.11. Fennsíkok csavargója (High Plains Drifter)

11.11. Nyughatatlan özvegyek (Widows)

11.13. Szellemes szerelem, 1. évad (Oh My Ghost)

11.14. A csodálatos Pókember (The Amazing Spider-Man)

11.14. A csodálatos Pókember 2. (The Amazing Spider-Man 2)

11.14. Az anakonda útja (The Path of the Anaconda)

11.14. Közelebb (Closer, 2004)

11.15. Apja lánya (Jersey Girl)

11.15. Egyikünk hazudik, 1–2. évad (One of Us Is Lying)

11.15. Lucy (Lucy, 2014)

11.15. Webkamera (Cam, 2018)

11.16. Amikor szerelembe estünk (See You on Venus)

11.16. Az ördögűző: A hívő (The Exorcist: Believer)

11.16. Turbó (Turbo – 2013)

11.17. A jó detektív, 1. évad (The Good Detective)

11.17. Három egyforma idegen (Three Identical Strangers)

11.18. Esti iskola (Night School)

11.18. Kiskarácsony mindenáron (Deck the Halls)

11.20. Dűne: Második rész (Dune: Part Two)

11.20. Kína különös ízei, 1. évad (Flavorful Origins)

11.21. Collateral – A halál záloga

11.21. Kicsinyítés (Downsizing)

11.21. Trollok: A dallam szól tovább, 1–8.évad (Trolls: The Beat Goes On!)

11.23. Az igazság ligája, 1. évad (Justice League)

11.23. Kalandra fel!, 1–4. évad (Adventure Time)

11.23. Parkműsor, 1–3. évad (Regular Show)

11.23. Pokémon: A végső utazás – A sorozat, 1. évad (Pokémon Ultimate Journeys: The Series)

11.23. Pokémon: To Be a Pokémon Master: Ultimate Journeys: The Series, 1.évad

11.23. Pokémon: Utazás – A sorozat, 1. évad (Pokémon Journeys: The Series)

11.23. Pokémonmester: Utazás – A sorozat, 1. évad (Pokémon Master Journeys: The Series)

11.24. Semmi sem örök (Nothing Lasts Forever, 2022)

11.24. Shawn Mendes koncertturnéja (Shawn Mendes: Live in Concert)

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy néhány cím csak bizonyos nyelvi beállításokkal vagy külföldi (esetleg VPN-es) hozzáféréssel volt elérhető – így a búcsú nem minden nézőt érint egyformán. Az eltűnő filmek listája a licencek lejárásának dátumát követi, ezért nem kizárt, hogy némelyik pár nap vagy hét múlva visszatér. Egy azonban biztos: a Netflix kínálata olyan, mint maga az idő – mindig mozgásban van, és ami egyszer elillan, talán soha többé nem is tér vissza.