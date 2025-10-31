A Netflix jelentős tisztogatást tart: novemberben törölnek két kihagyhatatlan klasszikust és rengeteg egyéb tartalmat

Kétség sem fér hozzá, hogy a streaming kényelmes, gyors és szinte határtalan – de ne ringassuk magunkat fölösen a nyugalom illúziójába. Akár Netflixet, Disney+-t vagy HBO Maxot használunk, valójában csak bérlők vagyunk: a kedvenceink bármikor kicsúszhatnak a kezünkből, mielőtt újranézhetnénk őket.
Novemberben távozó tartalmak a Netflixen
Novemberben több nagy név is búcsút int a Netflixnek. A legfájóbb veszteség talán a Dűne: Második rész, Denis Villeneuve homokviharral és politikai intrikákkal teli sci-fi eposza, amelynek vizuális világa moziban is lenyűgözött mindenkit. De menni kényszerül néhány Pokémon-kaland is – Pikachu-rajongók, most érdemes gyorsan bepótolni a hiányzó darabokat.
Az Andrew Garfield-féle Pókember-filmek is elhagyják a fedélzetet, így ha nosztalgiáznál a 2010-es évek hálószövőjével, ne halogasd. A klasszikusok kedvelőinek pedig különösen fájdalmas lesz elengedni Clint Eastwood kultikus westernjét, a Fennsíkok csavargóját – az ilyen filmek igazi ritkaságok a streamingkorszakban, és mindig emelik a színvonalat.
És ha ez még nem lenne elég, búcsúzik Tom Cruise és Michael Mann egyetlen közös dobása, a Collateral – A halál záloga. Ebben Jamie Foxx taxisofőrje egyetlen éjszaka alatt kerül életveszélyes macska-egér játékba, miközben Cruise hidegvérű bérgyilkosa a hátsó ülésről diktálja a tempót – egy igazi városi thriller, amit nem érdemes kihagyni. Most pedig lássuk a novemberi távozók listáját:
- 11.01. Életfogytig (Life, 1999)
- 11.01. Hallasz engem?, 1–2. évad (Can You Hear Me?)
- 11.03. Tölténykirálynő (Miss Bala)
- 11.04. A belső ember: Rejtett szándék (Inside Man: Most Wanted)
- 11.04. Instant család (Instant Family, 2018)
- 11.05. Csak egy kicsit fekete, 1. évad (Wrong Kind of Black)
- 11.05. Gondos Bocsok és az Unokatesók, 1–2. évad (Care Bears & Cousins)
- 11.05. Idézés (Citation, 2020)
- 11.05. Irány Eldorádó (The Road to El Dorado, 2000)
- 11.09. Atelier, 1.évad
- 11.10. Az ismeretlen Drakula (Dracula Untold)
- 11.11. BlackBerry (BlackBerry, 2023)
- 11.11. Csak szexre kellesz (No Strings Attached)
- 11.11. Fennsíkok csavargója (High Plains Drifter)
- 11.11. Nyughatatlan özvegyek (Widows)
- 11.13. Szellemes szerelem, 1. évad (Oh My Ghost)
- 11.14. A csodálatos Pókember (The Amazing Spider-Man)
- 11.14. A csodálatos Pókember 2. (The Amazing Spider-Man 2)
- 11.14. Az anakonda útja (The Path of the Anaconda)
- 11.14. Közelebb (Closer, 2004)
- 11.15. Apja lánya (Jersey Girl)
- 11.15. Egyikünk hazudik, 1–2. évad (One of Us Is Lying)
- 11.15. Lucy (Lucy, 2014)
- 11.15. Webkamera (Cam, 2018)
- 11.16. Amikor szerelembe estünk (See You on Venus)
- 11.16. Az ördögűző: A hívő (The Exorcist: Believer)
- 11.16. Turbó (Turbo – 2013)
- 11.17. A jó detektív, 1. évad (The Good Detective)
- 11.17. Három egyforma idegen (Three Identical Strangers)
- 11.18. Esti iskola (Night School)
- 11.18. Kiskarácsony mindenáron (Deck the Halls)
- 11.20. Dűne: Második rész (Dune: Part Two)
- 11.20. Kína különös ízei, 1. évad (Flavorful Origins)
- 11.21. Collateral – A halál záloga
- 11.21. Kicsinyítés (Downsizing)
- 11.21. Trollok: A dallam szól tovább, 1–8.évad (Trolls: The Beat Goes On!)
- 11.23. Az igazság ligája, 1. évad (Justice League)
- 11.23. Kalandra fel!, 1–4. évad (Adventure Time)
- 11.23. Parkműsor, 1–3. évad (Regular Show)
- 11.23. Pokémon: A végső utazás – A sorozat, 1. évad (Pokémon Ultimate Journeys: The Series)
- 11.23. Pokémon: To Be a Pokémon Master: Ultimate Journeys: The Series, 1.évad
- 11.23. Pokémon: Utazás – A sorozat, 1. évad (Pokémon Journeys: The Series)
- 11.23. Pokémonmester: Utazás – A sorozat, 1. évad (Pokémon Master Journeys: The Series)
- 11.24. Semmi sem örök (Nothing Lasts Forever, 2022)
- 11.24. Shawn Mendes koncertturnéja (Shawn Mendes: Live in Concert)
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy néhány cím csak bizonyos nyelvi beállításokkal vagy külföldi (esetleg VPN-es) hozzáféréssel volt elérhető – így a búcsú nem minden nézőt érint egyformán. Az eltűnő filmek listája a licencek lejárásának dátumát követi, ezért nem kizárt, hogy némelyik pár nap vagy hét múlva visszatér. Egy azonban biztos: a Netflix kínálata olyan, mint maga az idő – mindig mozgásban van, és ami egyszer elillan, talán soha többé nem is tér vissza.