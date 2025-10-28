SorozatkritikaDisney PluszGlen Powellfilmkritikastreaming

A Disney+ új sorozata gyógyír a lelki nyavalyákra, Ted Lasso nyomdokain lépked a balfék Chad Powers

A Ted Lasso nyomdokain lépked a Disney+ egyik új sorozata, a Glen Powell főszereplésével készült Chad Powers, ami bár korántsem olyan egyedülállóan szívmelengető, mint kultikus „testvérsorozata”, de szégyenkezni sincs oka.

Dani Áron
2025. 10. 28. 21:18
A Chad Powers című új sorozat a főszereplő Glen Powell szerelemprojektje.
A Chad Powers című új sorozat a főszereplő Glen Powell szerelemprojektje. Forrás: Hulu
Bő egy évtizeddel ezelőtt az NBC sportcsatorna vicces szeccseket készített Jason Sudeikis főszereplésével, amik eredetileg az angol Premier League-közvetítéseket voltak hivatottak népszerűsíteni amerikában. A vicces videókban megismerhettük Ted Lassót, aki amerikaifoci-edzőként nem igazán érti labdarúgás szabályait, és ekkor még kevesen  gondolták volna, hogy pár évvel később ebből az ötletből csírázik majd ki a valaha készült egyik legeredetibb, legkedvesebb TV-sorozat is, a Ted Lasso.

Chad Powers nem a szépségével hódít, rá sem lehet ismerni a karatert alakító Glen Powellre. Fotó: TMDb

Chad Powers a Disney+-on

A szkeccsekből készült mozifilmeknek korábban is megvolt a maguk hagyománya (Blues Brothers, Csupasz pisztoly, stb.), de az Apple sorozatának elsöprő sikere egyértelmű felszólítás volt a streamingplatformoknak, hogy ezek a viccesen abszurd ötletcsírák a megfelelő kezekben akár több évados sorozatként is működhetnek.
Így jutott el a képernyőre Chad Powers is, aki először egy 2022-es szkeccs­ben tűnt fel: ebben az amerikai foci egyik legnagyobb sztárja, az elmaszkírozott Eli Manning magát egyetemi játékosként kiadva próbált bejutni egy egyetemi csapatba (a videót lásd cikkünk végén). 

Az ötlet olyannyira megtetszett a sztárrá válás útján magabiztosan lépkedő Glen Powellnek (Top Gun: Maverick), hogy Michael Waldron író-producerrel (Loki-sorozat) közösen önálló sorozatot készítettek neki a Hulura (nálunk a Disney+-on).

A történet egy amolyan modern kori Mrs. Doubtfire, csak ezúttal amerikai focis kulisszák között – a sport maga ugyanakkor nem jut kiemelt szerephez, a hasonló sport-dramedykhez hasonlóan akár tetszőlegesen lecserélhető lenne bármilyen népszerű sportra is: nyolc évvel azután, hogy egy végzetes hiba tönkretette ígéretes egyetemi futballkarrierjét, Russ Holliday (Glen Powell), megpróbálja újraéleszteni álmait azzal, hogy létrehoz egy új alteregót, a különc Chad Powerst, hogy ezzel elkerülje a szakma megvetését és a rajongók utálatát.

Chad pedig sikert-sikerre halmoz, amit Russt egyre kényelmetlenebb kérdések elé állítja. A folyamatos hazugságok, megtévesztések természetesen egyre nagyobb bonyodalmakhoz vezetnek, a sok bohóckodás közepette viszont kirajzolódik egy szeretetre és elismerésre vágyó ember érzékeny portréja. 

Powell valósággal lubickol a bamba, de jószívű Chad szerepében – aki nem is annyira egy kitalált alteregó, mint amennyire Russ eredetileg gondolja –, amivel bizonyítja, hogy Holly­wood nem csak a szépfiúszerepekben számíthat rá a jövőben.

 

