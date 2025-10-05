Mark Wahlberg új filmjéért egy forintot se fizetne senki, ha nem lenne rögtön streamelhető

A mai elképesztő streaming-dömpingben sokan vizionálják a mozi lassú halálát, de aztán a szolgáltatók mindig tesznek róla, hogy ezt az időpontot hajlamos legyek egyre távolabb dátumozni. Rengeteg városi legenda szól róla, hogy a hollywoodi stúdiórendszer miként babrál ki egy-egy rendezővel, vagy lehetetleníti el a víziója megvalósulását, a nagyobb bevételek és a feltételezett nézői igények oltárán – a színfalak mögött mindig nagy harcok zajlottak, Orson Wellestől Francis Ford Coppoláig, hosszasan tudnánk sorolni a szaftos eseteket.

A Mocsoks játszma (Play Dirty) Donald E. Westlake (alias Richard Stark) népszerű regényein alapszik. Fotó: Amazon Prime Video

Mocskos játszma

Az előfizetések és streaming-részvények világában azonban új lehetőségek nyíltak azzal, hogy a mozis bevételek helyett az előfizetők számának növelése lett a cél, tehát két külön dolog az, hogy egy filmért hajlandóak vagyunk-e fizetni, vagy csak szívesen megnéznénk, ha már úgyis előfizettünk. Adam Sandler jelenleg ebből él.

Ez azonban többnyire nem soha meg nem valósult filmklasszikusok elkészültéhez vezetett, hanem a középszerűség elburjánzásához, főleg akkor, ha akció-vígjátékokról van szó:

A felbujtók (Matt Damon és Ben Affleck tavalyi rablós filmje), a Fortune hadművelet, A piszkos hadviselés minisztériuma, az Argylle: A szuperkém, Az ifjúság forrása (Guy Ritchie streamingen válogatás nélkül ontja magából a felejthető filmeket), a Spenser az igazság nyomában, és A szervezet (Mark Wahlberget is elkapta a streaming-láz), vagy az Újra akcióban (Cameron Diaz nagy visszatérése a szintén streamingre szokott Jamie Fox mellett).

Ebbe a sorba illeszkedik tökéletesen az akció-vígjátékok – különösen a karácsonykor játszódó buddy movie-k – koronázatlan királya, Shane Black is. A Halálos fegyver és Az utolsó cserkész írója a 2000-es években író-rendezőként is készített két mesterművet (Durr, durr és csók, Rendes fickók), ezekben mind tetten érhető a keménykötésű ponyvairodalomhoz (hardboiled) való kötődése. A Ragadozóhoz való visszatérését viszont 2018-ban értetlenül fogadta a közönség (nekem tetszett), és azóta nem is forgatott.

Az Amazonra felkerült Mocskos játszmától (Play Dirty) éppen ezért sokkal többet vár el egy gyakorlottabb filmrajongó, nem csak a visszatérés esélye, hanem a testhezálló alapanyag miatt is. Black ezúttal Donald E. Westlake (alias Richard Stark) népszerű, 24 részt számláló hardboiled regénysorozatából dolgozott, melyekből már többet megfilmesítettek. Ezek közül a leghíresebb az 1967-es A játéknak vége (Point Blank) Lee Marvin főszereplésével, és a 1999-es Visszavágó – mindkettő az első regény adaptációja, de utóbbi Mel Gibson sármja, illetve az abszurd alaphelyzet révén némi humort is csempészett a bűnözők sötét világába.