Már csak pár napunk maradt, hogy pótoljuk a Netflix sorozatait, mielőtt decemberben végleg törlésre kerülnek

Kétség sem fér hozzá, hogy a streaming kényelmes, gyors és szinte határtalan – de ne ringassuk magunkat fölösen a nyugalom illúziójába. Akár Netflixet, Disney+-t vagy HBO Maxot használunk, valójában csak bérlők vagyunk: a kedvenceink bármikor kicsúszhatnak a kezünkből, mielőtt újranézhetnénk őket. Decemberben pedig ismét komoly veszteségeket szenved a Netflix kínálata, több emlékezetes cím is búcsút int – van ami csak rövid időre, ám lesz, ami soha többé nem tér vissza.

Meglepő módon még Mikulás előtt törli a Netflix az egyik legjobb karácsonyi klasszikust. Forrás: TMDb

Decemberben távozó tartalmak a Netflixen

A távozók közé tartozik a Polar Expressz című animációs film, Robert Zemeckis ünnepi klasszikusa. A misztikus karácsonyi utazás sok családban vált az ünnepi hangulat szerves részévé, mivel még ma is ritka, hogy egy animáció ilyen érzelmi intenzitással szóljon kicsikhez és nagyokhoz egyaránt. Ha valaki eddig halogatta a karácsonyi újranézést, most erősen ajánlott bepótolni, mielőtt a vonat végleg kifut az állomásról.

Szintén búcsúzik a ’90-es évek egyik megosztó, ám mai fejjel nézve annál viccesebb vígjátéka, a Junior. Arnold Schwarzenegger és Danny DeVito második közös filmjében azzal az ötlettel játszik el, hogy mi lenne, ha a férfiak is tudnának szülni - akkoriban ezen még csak nevettünk, ma már vannak, akik komolyan gondolják.

A sorozatok rajongóinak is lesz oka a szomorúságra, ugyanis távozik a Yellowjackets is. Pszichológiai dráma és túlélőhorror elegyét ritkán látni ennyire erős karakterépítéssel és ennyire sötét, szorongató hangulattal. A széria hűséges nézői most jobb, ha felgyorsítják a ledarálandó epizódokat, mielőtt a vadon végleg elnyeli a történetet.

A magyar filmek rajongói sem lélegezhetnek fel: két fontos hazai alkotás is elhagyja a platformot. Egyikük a Viszkis, amely az ország egyik leghíresebb szökés- és rablássorozatát viszi vászonra, és vele együtt búcsúzik a BÚÉK is, amely az utóbbi évek egyik legszellemesebb hazai vígjátékaként a karácsonyi időszak kötelező társasági poklát mutatja be.

December 1.

A kojotok gyémántja (The Coyotes) – 1. évad (minden rész)

Az édesszájú üzletember (Kantaro: The Sweet Tooth Salaryman) – 1. évad (minden rész)

Családi üzlet – A következő fejezet (Check The Store Next Door: The Next Chapter) – 1–2. évad (minden rész)

Farkasok (Wolf) – 1. évad (minden rész)

Ereszd ki a hangod!/A legfényesebb csillag (Fierce – 2019)

Polar Expressz (The Polar Express – 2004)

December 4.

A romok (The Ruins – 2008)

December 5.

Suszter, szabó, baka, kém (Tinker Tailor Soldier Spy – 2011)

Z Világháború (World War Z – 2013)

December 7.