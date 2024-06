Leesett a színpadról A Gyűrűk Ura sztárja, kórházban kezelik

McKellen a Noel Coward színházban játszotta a Player Kings című darabot, amikor egy jelenet közben leesett a színpadról. Az előadás abbamaradt, a stáb azonnal a segítségére sietett és kórházba szállították. A színház szóvivője a BBC-nek elmondta: McKellen orvosai szerint a színész hamarosan teljesen talpra áll. – Ian jó hangulatban van – fűzte hozzá. Várhatóan szerdán tér vissza a színpadra a darab egy matiné-előadására.

Ian McKellen egyik legismertebb szerepe: Gandalf, a mágus (Fotó: AFP)

A Player Kings április óta látható a West End-i színházban. A darabot Shakespeare IV. Henrik című drámája nyomán állította színpadra az új adaptációt író Robert Icke.

A Falstaffot alakító McKellen éppen a wales-i herceggel és Henry Percyvel csatázott, amikor lesett a színpadról.

Az egész olyan gyorsan történt, hogy sokan azt gondolták, ez is az előadás része, de mivel McKellen fájdalmasan segítségért kiáltott, a stáb nyomban hozzá sietett.

A lámpákat felkapcsolták és kiürítették a nézőteret. A színház szóvivője a nézőtéren ülő két orvosnak külön köszönetet mondott a segítségükért.

McKellen számos nagy Shakespeare-szerepet eljátszott, láthatta a közönség III. Richardként, Coriolanusként, Jágóként, Lear királyként és Macbethként is. A filmvásznon A Gyűrűk Ura- és A hobbit-trilógia Gandalfjanként, valamint az X-Men Magnetójaként is megszerette a közönség. De játszott a Szépség és a Szörnyeteg, A Da Vinci-kód és a Mr. Holmes című filmekben is.

Öt évvel ezelőtt egy Lear király-előadást kellett lemondania a Duke of York színházban, mert a vonatához rohanva megsérült a lába. De nem hagyta cserben a közönséget, a színpadon ülve válaszolt a kérdéseikre.