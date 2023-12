Amatőr hiba miatt kell bezúzni A Gyűrűk Ura folytatásának összes példányát

Egy amerikai író, Demetrious Polychron néhány éve úgy döntött, megírja J. R. R. Tolkien ikonikus fantasyregénye, A Gyűrűk Ura folytatását. A 2022 szeptemberében megjelent The Fellowship of the King (A király szövetsége) címmel írt könyv 22 évvel az eredeti történet lezárulta után játszódik, így akár szerves folytatása is lehetne az eredeti trilógiának. A szerző azonban, derül ki a Vg.hu cikkéből, elkövetett egy óriási hibát: nem kért engedélyt a jogutódoktól, noha művét teljes egészében a tolkieni világra építette.

Tolkien utódai ezért beperelték Polychront szerzői jogok megsértése miatt, és a pert meg is nyerték.

Az ítélet szerint így Polychronnak meg kell semmisítenie a The Fellowship of the King regény összes fizikai és elektronikus példányát, valamint a bíróság 130 ezer dollár perköltség megfizetésére is kötelezte.

Ha ez még nem lenne elég, az írót eltiltották attól is, hogy a jövőben bármilyen művet írjon, amelyben felhasznál olyan elemeket, amelyek Tolkien hagyatékához tartoznak.

A történet pikantériája, hogy korábban az amerikai író perelte be a Tolkien-jogutódokat és az Amazont, mert szerinte A hatalom gyűrűi sorozatban ellopták az ötleteit. A könyv és a sorozat megjelenése közt csak pár hét telt el, így a vád eleve sántított, a bíróság el is utasította a keresetet.

Borítókép: A Gyűrűk Urából készült filmsorozatban a mágust, Gandalfot Ian McKellen alakította (Forrás: WingNut Films/New Line Cinema/Collection Christophel/AFP)