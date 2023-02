Még tartogat meglepetéseket A Gyűrűk Ura, jönnek az új filmek

Terítéken a Jackson-filmeken kívüli Tolkien-univerzum

A nagyszabású projekt csütörtöki bejelentésekor Mike De Luca és Pam Abdy, a Warner Bros. filmrészlegének új vezetői elárulták, hogy a stúdió nem feltétlenül a Peter Jackson rendezésében 2001 és 2003 között elkészült filmekben feldolgozott témákhoz fog visszanyúlni, hiszen a Tolkien által megálmodott hatalmas és komplex világ nagyrészt máig felderítetlen a filmvásznon – írta a The Guardian online kiadása.

Peter Jackson filmtrilógiája világszerte csaknem hárommilliárd dolláros bevételt hozott, a harmadik rész, A király visszatér pedig tizenegy Oscar-díjat is elnyert.

Megújult módon tér vissza Tolkien világa

A Tolkien-univerzummal kapcsolatos jogok többsége 2022 óta a svéd Embracer Group nevű, videójátékokat gyártó médiaholding tulajdonában van. Azt még nem hozták nyilvánosságra, hogy a Warner Bros. milyen megállapodást kötött a céggel.

Lee Guinchard, a holdinghoz tartozó Embracer Freemode vállalat vezérigazgatója elmondta: izgatottan várják a többéves együttműködést a New Line Cinema filmstúdióval, és abban bíznak, hogy egészen új és megkapó módon tudják majd visszahozni Tolkien világát a filmvászonra.

A jövő év áprilisában várható a mozikban A Gyűrűk Ura- és A hobbit-filmek világára épülő animációs film, amelyet szintén az eredeti trilógiákat jegyző New Line Cinema, valamint a Warner Bros. Animation készít. A The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim (A Gyűrűk Ura: A rohírok háborúja) története nagyjából 260 évvel A Gyűrűk Ura-trilógia ideje előtt játszódik, és a Helm-szurdok, valamint a vár névadója, Helm Hammerhand (Pörölykezű Helm) áll a középpontjában.