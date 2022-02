Két év múlva érkezhet a mozikba A Gyűrűk Ura rajzfilm

A The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim című produkció gyártásának indulását a Warner Bros. animációs cége és a New Line filmstúdió júniusban hozta nyilvánosságra.

Az új film a Helm-szurdok erődjének történetét tárja fel, és évszázadokkal Peter Jackson filmje, A Gyűrűk Ura: A két torony eseményei előtt játszódik.

A két torony egy hosszú csatajelenete a szurdok erődjében zajlik. Az anime elvezet Rohan királya, Pörölykezű Helm vérzivataros korszakába.

A filmet Kamijama Kendzsi legendás japán animerendező, többek között a Blade Runner: Black Lotus-sorozat alkotója jegyzi.

Két évtizede a New Line mutatta be Peter Jackson A Gyűrűk Ura: A Gyűrű Szövetsége című filmjét. Jackson harmadik filmje, A Gyűrűk Ura: A király visszatér elnyerte a legjobb film Oscar-díját, a trilógia 17 Oscarjának egyikét.