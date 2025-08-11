Meghalt Tamás László, az Echo együttes legendás alapítója

Tamás László 1941-ben született Nagykanizsán. Már gimnazista éveiben a zene határozta meg életét, majd a Budapesti Műszaki Egyetem gépészmérnöki karán, hallgatótársaival, Markó Józseffel és Szilvássy Zsolttal 1962 elején megalapította az Echo együttest. A zenekar kezdetben kizárólag hangszeres számokat játszott, később csatlakozott hozzájuk Pósa Ernő énekesként, majd 1966-ban a Syriusból ismert Varannai István billentyűs-énekesként.

Ezzel kialakult az a felállás, amely az Echo legsikeresebb korszakát hozta el.

A zenekar legismertebb száma a Gondolsz-e majd rám? (lásd cikkünk végén), amelynek zenéjét Varannai István, szövegét Tamás László írta. A dalt a Magyar Hanglemezgyár 1967 őszén adta ki, és rövid időn belül a slágerlisták élére került, majd az évtizedek során örökzölddé vált Magyarországon és a környező országokban is. A romániai vendégszereplésük során a helyi hanglemezgyár is kiadta a számot egy négyszámos kislemezen.

Az Echo gyakran lépett fel a Műszaki Egyetem Gépészklubjában, a Kapás utcai Táncklubban és az Országház étteremben. Bár Tamás László élete végéig zenélt, párhuzamosan sikeres gépészmérnöki karriert is befutott. Az Echo együttes alapító dobosa és dalszövegírója 84 évet élt.