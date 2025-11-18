Milliók kedvence volt a rocker, örökre visszavonult – mennyire ismeri a 80-as évek idolját?

Magyarország

Új fejlesztési hullám indul: még több esélyt kapnak a hátrányos helyzetű gyermekek és családok

A kormány újabb esélyteremtő fejlesztéseket indít: bővül a Biztos Kezdet Gyerekházak és a tanodák hálózata, miközben több program is támogatja a hátrányos helyzetű gyermekek és családok felzárkózását.