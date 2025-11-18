Milliók kedvence volt a rocker, örökre visszavonult – mennyire ismeri a 80-as évek idolját?

szinetár Miklós
Ismét felcsendül az Éj királynőjének áriája – a zeneirodalom egyik legismertebb darabja generációk óta hódít
További időpontokban is megtekinthető Mozart nagy sikerű műve az Operaházban.
A Néprajzi Múzeum újabb jelentős nemzetközi elismerésben részesült: két rangos AVICOM-díjat nyert Dubajban.
Elhunyt 89 évesen Alice és Ellen Kessler, az énekes, táncos és színész ikerpár, akik Kessler nővérekként váltak híressé Európában és az Egyesült Államokban.
Puvászta – Paramicsa – Mese – A cigány népmese a közművelődésben címmel rendez szakmai konferenciát szombaton a Hagyományok Háza.
