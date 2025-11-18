Megvan, hogy ki az a magas rangú orosz vezető, akit az ukránok megöltek volna

A politikus rendszeresen keresi fel elhunyt hozzátartozóinak sírhelyét – a merénylők ezt a szokást akarták kihasználni, írja az Origo.

Sojgu ellen az FSZB akadályozta meg a merényletet

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) a múlt pénteken jelentette be, hogy sikerült megakadályozni egy, „egyik legfelsőbb állami vezető” ellen irányuló gyilkossági kísérletet, amelyet a temetőben készítettek elő. A hírszerzés később megerősítette: ukrán titkosszolgálatok álltak a háttérben.

A merénylet előkészítéséhez a szervezők több személyt is beszerveztek: egy illegális közép-ázsiai migránst, két, korábban többszörösen elítélt, drogfüggő orosz állampolgárt, valamint egy Kijevben élő férfit, akit Oroszország gyilkosság és fegyvercsempészet miatt köröz.

Virágvázának álcázott kamera figyelte volna a célszemélyt

Az FSZB közlése szerint a csoport egy virágvázának álcázott, távolról irányított videokamerát helyezett el a temetőben, hogy ellenőrizni tudják a célpont mozgását.

A hatóságok több kommunikációs eszközt is lefoglaltak, amelyekben – a hivatalos tájékoztatás szerint – egyértelmű üzenetváltások találhatók a letartóztatottak és egy ukrán hírszerző tiszt között.

Az orosz nyomozó szervek terrorcselekmény előkészítése miatt indítottak eljárást.