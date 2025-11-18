A lap szerint egy, Kijev által szervezett diverziós csoport dolgozott azon, hogy Sojgut a temető meglátogatása közben támadják meg.
Megvan, hogy ki az a magas rangú orosz vezető, akit az ukránok megöltek volna
Orosz lapértesülések szerint az ukrán hírszerzés ügynökei Oroszország egyik legfontosabb állami vezetője, Szergej Sojgu, a Biztonsági Tanács titkára ellen készítettek elő merényletet. A beszámolók szerint a támadást a Moszkva nyugati részén található Trojekurovszkoje temetőben tervezték végrehajtani, ahol a politikus rendszeresen felkeresi hozzátartozói sírját.
A politikus rendszeresen keresi fel elhunyt hozzátartozóinak sírhelyét – a merénylők ezt a szokást akarták kihasználni, írja az Origo.
Sojgu ellen az FSZB akadályozta meg a merényletet
Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) a múlt pénteken jelentette be, hogy sikerült megakadályozni egy, „egyik legfelsőbb állami vezető” ellen irányuló gyilkossági kísérletet, amelyet a temetőben készítettek elő. A hírszerzés később megerősítette: ukrán titkosszolgálatok álltak a háttérben.
A merénylet előkészítéséhez a szervezők több személyt is beszerveztek: egy illegális közép-ázsiai migránst, két, korábban többszörösen elítélt, drogfüggő orosz állampolgárt, valamint egy Kijevben élő férfit, akit Oroszország gyilkosság és fegyvercsempészet miatt köröz.
Virágvázának álcázott kamera figyelte volna a célszemélyt
Az FSZB közlése szerint a csoport egy virágvázának álcázott, távolról irányított videokamerát helyezett el a temetőben, hogy ellenőrizni tudják a célpont mozgását.
A hatóságok több kommunikációs eszközt is lefoglaltak, amelyekben – a hivatalos tájékoztatás szerint – egyértelmű üzenetváltások találhatók a letartóztatottak és egy ukrán hírszerző tiszt között.
Az orosz nyomozó szervek terrorcselekmény előkészítése miatt indítottak eljárást.
Borítókép: Merényletre készültek az ukránok (Fotó: AFP)
