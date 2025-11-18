Rendkívüli

Orbán Viktor a tiszás jelöltekről: Ugyanaz a baloldali gyülekezet, mint négy éve

Megvan, hogy ki az a magas rangú orosz vezető, akit az ukránok megöltek volna

Orosz lapértesülések szerint az ukrán hírszerzés ügynökei Oroszország egyik legfontosabb állami vezetője, Szergej Sojgu, a Biztonsági Tanács titkára ellen készítettek elő merényletet. A beszámolók szerint a támadást a Moszkva nyugati részén található Trojekurovszkoje temetőben tervezték végrehajtani, ahol a politikus rendszeresen felkeresi hozzátartozói sírját.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 11. 18. 10:14
Merényletre készültek az ukránok (Fotó: AFP)
A lap szerint egy, Kijev által szervezett diverziós csoport dolgozott azon, hogy Sojgut a temető meglátogatása közben támadják meg. 

Sojgu
Szergej Sojgu (Fotó: AFP/Gavriil Grigorov)

A politikus rendszeresen keresi fel elhunyt hozzátartozóinak sírhelyét – a merénylők ezt a szokást akarták kihasználni, írja az Origo.

Sojgu ellen az FSZB akadályozta meg a merényletet

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) a múlt pénteken jelentette be, hogy sikerült megakadályozni egy, „egyik legfelsőbb állami vezető” ellen irányuló gyilkossági kísérletet, amelyet a temetőben készítettek elő. A hírszerzés később megerősítette: ukrán titkosszolgálatok álltak a háttérben.

A merénylet előkészítéséhez a szervezők több személyt is beszerveztek: egy illegális közép-ázsiai migránst, két, korábban többszörösen elítélt, drogfüggő orosz állampolgárt, valamint egy Kijevben élő férfit, akit Oroszország gyilkosság és fegyvercsempészet miatt köröz.

Virágvázának álcázott kamera figyelte volna a célszemélyt

Az FSZB közlése szerint a csoport egy virágvázának álcázott, távolról irányított videokamerát helyezett el a temetőben, hogy ellenőrizni tudják a célpont mozgását. 

A hatóságok több kommunikációs eszközt is lefoglaltak, amelyekben – a hivatalos tájékoztatás szerint – egyértelmű üzenetváltások találhatók a letartóztatottak és egy ukrán hírszerző tiszt között.

Az orosz nyomozó szervek terrorcselekmény előkészítése miatt indítottak eljárást.

Borítókép: Merényletre készültek az ukránok (Fotó: AFP)

Bánó Attila
idezojelekZelenszkij

Az ukrán maffiabotrány csak a jéghegy csúcsa

Bánó Attila avatarja

Nyugat-Euró­pában szokássá vált a Brüsszelnek tetsző lakájok felmagasztalása, felelősségre vonásuk megakadályozása.

