FSZB: magas rangú orosz vezető az ukránok célkeresztjében

A merénylethez a szolgálat közleménye szerint az ukrán fél több személyt is beszervezett. Köztük volt egy Közép-Ázsiából származó illegális migráns, két – korábban többször büntetett, drogfüggő – orosz állampolgár, akiket Moszkvában fogtak el, valamint a Kijevben élő 1979-es születésű Samsszov Dzsaloliddin Kurbanovics. Utóbbit Oroszország régóta körözi gyilkosság és illegális fegyverkereskedelem miatt, írja a RIA Novosztyi.

Illusztráció (Fotó: AFP)

A nyomozók a gyanúsítottaknál kommunikációs eszközöket foglaltak le, amelyekben a WhatsApp és a Signal alkalmazásokon keresztül folytatott üzenetváltások voltak megtalálhatók egy ukrán titkosszolgálati kapcsolattartóval.