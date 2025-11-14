merénylettisztviselőmegakadályozFSZBukrántemető

FSZB: magas rangú orosz vezető az ukránok célkeresztjében

Az Oroszországi Föderáció Biztonsági Szolgálata (FSZB) közölte, hogy sikeresen megakadályozott egy, az ukrán titkosszolgálatok által tervezett merényletet, amely egy magas rangú orosz állami vezető ellen irányult volna. A merényletet akkor hajtották volna végre, amikor az érintett tisztségviselő a közeli hozzátartozói nyughelyét látogatta volna meg egy moszkvai temetőben.

Magyar Nemzet
Forrás: RIA Novosztyi2025. 11. 14. 11:46
Alekszandr Bortnyikov, az orosz FSZB biztonsági szolgálat vezetője Fotó: Pavel Byrkin Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A merénylethez a szolgálat közleménye szerint az ukrán fél több személyt is beszervezett. Köztük volt egy Közép-Ázsiából származó illegális migráns, két – korábban többször büntetett, drogfüggő – orosz állampolgár, akiket Moszkvában fogtak el, valamint a Kijevben élő 1979-es születésű Samsszov Dzsaloliddin Kurbanovics. Utóbbit Oroszország régóta körözi gyilkosság és illegális fegyverkereskedelem miatt, írja a RIA Novosztyi.

merénylet
Illusztráció (Fotó: AFP)

A nyomozók a gyanúsítottaknál kommunikációs eszközöket foglaltak le, amelyekben a WhatsApp és a Signal alkalmazásokon keresztül folytatott üzenetváltások voltak megtalálhatók egy ukrán titkosszolgálati kapcsolattartóval.

Emellett lefoglaltak egy virágvázának álcázott, távolról irányítható kamerát is, amely külföldre továbbította a felvételeket.

A merényletért kábítószerrel fizettek

Az egyik őrizetbe vett nő vallomása szerint ő és férje azért utaztak Moszkvába, mert egy „Ruszlán” nevű személy megkereste őt, és kábítószer – konkrétan metadon – fejében bízott rá feladatokat.

Az FSZB kiemelte: a kijevi vezetés – nyugati irányítás mellett – más oroszországi régiókban is készít elő hasonló terrorcselekményeket. A szolgálat ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy az orosz jog szigorúan bünteti a külföldi államokkal vagy szervezetekkel való titkos együttműködést.

Borítókép: Alekszandr Bortnyikov, az orosz FSZB biztonsági szolgálat vezetője (Fotó: AFP/Pavel Byrkin) 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekAngelina Jolie

Angelina Jolie Ukrajnában jóemberkedik

Horváth József avatarja

A PR-akciók fölött már eljárt az idő, pont az ellenkezőjét érik el a szimpátiakeltésnek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu