Sojgu: Oroszország többé nem hisz a Nyugat ígéreteinek

Szergej Sojgu szerint Oroszország többé nem hisz a Nyugat ígéreteinek, miután a NATO keleti bővítésével kapcsolatos korábbi biztosítékok sorra szertefoszlottak. Moszkva bizalmatlan.

2025. 11. 13. 12:58
Szergej Sojgu Fotó: GAVRIIL GRIGOROV Forrás: POOL
Oroszország a jövőben nem kíván támaszkodni a nyugati országok és szövetségeseik szóbeli ígéreteire – különösen a NATO keleti bővítésének elmaradására vonatkozó korábbi biztosítékokra –, mert ezek ismételten csalódást okoztak. Erről Szergej Sojgu, az orosz Biztonsági Tanács titkára beszélt a RIA Novosztyinak adott interjúban.

Szergej Sojgu (Fotó: STR / KCNA VIA KNS)
Szergej Sojgu (Fotó: STR/KCNA VIA KNS)

Sokszor elhittük már a szavukat a nyugatiaknak és csatlósaiknak, például azt az ígéretüket, hogy a NATO nem terjeszkedik tovább kelet felé. Elég tapasztalatot gyűjtöttünk ahhoz, hogy ezt ne tegyük meg újra

– idézte szavait a Life.ru

Sojgu korábban azt is kijelentette, hogy Mark Rutte, a NATO főtitkára nyíltan hangoztatja, hogy nem érdeklik Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentései, ugyanakkor folyamatosan keresi a lehetőséget, hogy véleményt mondjon róluk. Hozzátette: a mai európai politikusokból hiányzik a diplomácia művészete, és úgy tűnik, a tapintat fogalmával sem nagyon találkoztak.

Borítókép: Szergej Sojgu (Fotó: AFP)

