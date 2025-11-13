Oroszország a jövőben nem kíván támaszkodni a nyugati országok és szövetségeseik szóbeli ígéreteire – különösen a NATO keleti bővítésének elmaradására vonatkozó korábbi biztosítékokra –, mert ezek ismételten csalódást okoztak. Erről Szergej Sojgu, az orosz Biztonsági Tanács titkára beszélt a RIA Novosztyinak adott interjúban.
Sojgu: Oroszország többé nem hisz a Nyugat ígéreteinek
Szergej Sojgu szerint Oroszország többé nem hisz a Nyugat ígéreteinek, miután a NATO keleti bővítésével kapcsolatos korábbi biztosítékok sorra szertefoszlottak. Moszkva bizalmatlan.
Sokszor elhittük már a szavukat a nyugatiaknak és csatlósaiknak, például azt az ígéretüket, hogy a NATO nem terjeszkedik tovább kelet felé. Elég tapasztalatot gyűjtöttünk ahhoz, hogy ezt ne tegyük meg újra
– idézte szavait a Life.ru
További Külföld híreink
Sojgu korábban azt is kijelentette, hogy Mark Rutte, a NATO főtitkára nyíltan hangoztatja, hogy nem érdeklik Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentései, ugyanakkor folyamatosan keresi a lehetőséget, hogy véleményt mondjon róluk. Hozzátette: a mai európai politikusokból hiányzik a diplomácia művészete, és úgy tűnik, a tapintat fogalmával sem nagyon találkoztak.
Borítókép: Szergej Sojgu (Fotó: AFP)
