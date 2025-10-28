Sojgu egy cikkben azzal vádolta a Nyugatot, hogy „több tucat apró államalakulatra” akarja szétosztani Oroszországot, hogy azokat saját érdekei szerint uralja és kihasználja, írta az Origo.
Kiderült a Nyugat valódi célja Oroszországgal
A Nyugat célja Oroszország függetlenségének aláásása és az ország egységének megbontása – jelentette ki Szergej Sojgu, az orosz Biztonsági Tanács titkára.
Céljuk hazánk szuverenitásának elvesztése. Szét akarják darabolni a mi hazánkat több tucatnyi kis államra, hogy azokat alávetve, kizsákmányolva, saját önző céljaikra használják fel
– fogalmazott Sojgu.
A volt védelmi miniszter szerint a Nyugat nem érti Oroszország belső összetartását és kulturális sajátosságait.
„A kollektív Nyugat nem érti az orosz nemzetiségek közötti kapcsolatok természetét, a lelki és erkölcsi erőt, valamint a soknemzetiségű orosz nép egységét, amely lehetővé teszi számunkra, hogy magabiztosan álljunk ellen a destruktív geopolitikai technológiáknak”– írta.
Sojgu az orosz néplélek egységét hozta fel
Sojgu hangsúlyozta, hogy Oroszország jelenleg „agresszív külső nyomás” alatt áll. Szerinte folyamatosak az „oroszellenes propagandaakciók”, amelyek célja, hogy megosszák az orosz társadalmat és a FÁK-országait.
„Támadások érik történelmünket, kultúránkat és szellemi értékeinket. Ellenségeink tévesen úgy gondolják, hogy Oroszország soknemzetiségű jellege gyengeség, és kitartóan próbálnak éket verni népeink közé” – fogalmazott.
A Biztonsági Tanács titkára szerint éppen az orosz népek egysége adja az ország erejét és a nemzeti fejlődés alapját.
Az egység révén van lehetőségünk a szabad és teljes értékű nemzeti fejlődésre
– fogalmazott Sojgu.
Borítókép: Szergej Sojgu az orosz Biztonsági Tanács titkára (Fotó: KCNA/KNS)
