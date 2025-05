A Nyugat felfalja önmagát

A Politico nemcsak az amerikai demokraták kinyújtott karja az EU-ban, hanem annak a fogalmi közegnek a megalkotója is, amelyben a Kollár Kinga-, Cseh Katalin-féle személyiségek keletkeznek. Akik hiá­ba beszélnek tökéletesnek tűnően magyarul, mégsem az az anyanyelvük, hanem egy olyan angol nyelven konstruálták a személyiségüket, amelyben nem is léteznek nemhogy a lokális valóságokra (otthonra, hazára, nemzetre) vonatkozó fogalmak, hanem azok egyszerűen nem is elgondolhatók.