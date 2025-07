Az egybillió hrivnyás kérdés

Megkérdeztük szakmánk új társutasát, a mesterséges intelligenciát egy bizonyos lelkiállapot jellemzőiről, mire M. I. kolléga az abban szenvedő személyt így írta le: „Szinte kizárólag a másikra tud gondolni, a mindennapi élet más területei háttérbe szorulnak, gyakran hoz irracionális döntéseket, és megváltozhat a viselkedése”, illetve „gyakran idealizálja a másikat, és nem látja meg a valós hibáit”. Intelligens, noha próbaidős kollégánk a szerelmi téboly fogalmát kutatta meg, az említett tulajdonságok pedig az Európai Uniót és különösen annak öklét, az Európai Bizottságot jellemzik.

Szerelmének tárgya természetesen Ukrajna.

Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij politikai románca eddig sem volt titok, de a napokban emelkedtek a tétek, miután Brüsszel nyilvánosságra hozta tervezetét az unió 2028–34-es keretköltségvetéséről. A kétezermilliárd eurós javaslat értelmében Ukrajna alsó hangon egy százmilliárd eurós külön boríték birtokosa lenne, ami önmagában sem kis összeg.

Tekintve, hogy északkeleti szomszédunk éves gazdasági teljesítménye 150 milliárd euró, a brüsszeli boríték ehhez viszonyítva olyan vaskos, hogy azzal a kezükben az ukránoknak nyolc hónapon át csak a plafont kellene nézniük anélkül, hogy veszteséget szenvednének, ami persze békeidőben is lehetetlen, nemhogy háborúban. Ráadásul szakemberek rejtett bugyrokat is találtak a büdzsében, amelyeket szintén Ukrajnának szánnak – többek között például a magyar agrártermelők támogatásainak kárára. Nem véletlen talán, hogy az angol sajtónyelv használja azt a purse szót is a büdzsére, amely bukszát és női táskát is jelent; mint tudjuk, utóbbi is kimeríthetetlen tárház, csak kitartóan kell benne kutatni.

A talált bugyroknak köszönhetően lesz az uniós költségvetés bőven százmilliárd eurón felüli, vagy, átszámolva, egybillió hrivnyás kérdés.

A szokásos uniós táncrend szerint persze Brüsszel most még csak javasolt, kissé kisarkítva: blöfföl. A derék eurokraták maguk is tudják, úgysem az lesz a vége, amit leírtak. Az egyes kormányok (magyarok, németek, osztrákok stb.) máris mondták, hogy ez nekik így nem megfelelő, most majd a tagállamok szépen összevesznek egymással is, a parlament pedig a bizottsággal és a tagállamok tanácsával. Éppen ezért bő két év áll rendelkezésre ahhoz, hogy rendezzék a nézeteltéréseket. De az EU szerelmi tébolyából adódóan a politikai szándéka olyannyira erős, hogy egy kétezermilliárd eurós keretköltségvetés esetében akkor is irdatlan elköteleződésről beszélünk, ha az egyes tételeket 2028-ig még ide-oda pofozgatják.