idezojelek
A Helyzet

Beköszönt a valóság

A béketerv célul tűzi ki az új, átfogó európai biztonsági rendszer kialakítását.

Szőcs László avatarja
Szőcs László
Cikk kép: undefined
UkrajnaEurópaZelenszkijtTrump 2025. 11. 24. 4:58
0

Vannak, akik Donald Trumpot kedvelik, Ursula von der Leyent és Volodimir Zelenszkijt pedig ki nem állhatják. Mások fordítva vannak ezzel. Egyesek szerint kizárólag Oroszország felelős a negyedik éve tartó ukrajnai háborúért, míg mások — különböző mértékben — úgy vélik, az ukránok (és az amerikaiak) is sokat tettek az orosz invázió kiváltásáért. 

E különbségek most másodlagosak. Az amerikai elnök, az egykori üzletember magához ragadta a kezdeményezést a Világ Zrt.-ben. A Trump nevével fémjelzett, már az oroszokkal is egyeztetett huszonnyolc pont kiborította ugyan Nyugat-Európát és Kijevet, félre nem söpörhetik a tervet (az erő Trumpnál van), legfeljebb módosításokat javasolhatnak, hogy kedvezőbb legyen az ukránoknak.

 Mindenki lázasan egyeztet, Svájcban — ahol, ha nem is a legfelső szinten, de Európát is odaültették az asztalhoz —, Afrikában a G20 országcsoport értekezletén, ma pedig a rendkívüli uniós csúcson. A találkozók között is folyamatosan égnek a telefonvonalak az egyes fővárosok között. Mint reméljük, annak a jeleként, hogy feltartóztathatatlanul beindult olyasvalami, amit a majdani budapesti békecsúcson emelhetnek a legfelső szintre. 

Szinte biztos persze, hogy a tervet nem a sajtóhoz kikerült változatában fogadják majd el (ha elfogadják), ahogyan az is lehet, nem huszonnyolc lesz a pontok száma. A leglényegesebb, hogy a béketerv összességében sokkal kevésbé „Putyin kívánságlistája” (ahogy egyesek nevezték), mint inkább a Kijev számára főleg a területeiről lemondás miatt keserű valóságé. Íme, három kényszerítő tényező, amellyel nemcsak Zelenszkijnek, de a vágyvezérelt brüsszeli gondolkodásnak is számot kell vetnie. 1. Ukrajna az eddigiek tanúsága szerint nyugati pénzzel és fegyverekkel is képtelen elérni célját, az oroszok által 2014 óta elvett területek visszaszerzését. (Mármint anélkül, hogy a Nyugat kirobbantaná ezért a harmadik világháborút. Mi ezt nem akarjuk: aki a feje felett vívott atomháborúban akar élni, az vastag könyvet már ne kérjen karácsonyra. Meglehet, a francia vezérkari főnök lemond az oroszokkal harcoló gyerekekről, de mi nem a mieinkről.) 2. Ukrajna helyzete még romlott is. A küszöbön álló pokrovszki orosz áttörés azt jelentheti, további területekről is le kellene mondania. Zelenszkijre eközben egyre jobban ráég az „aranyvécés” korrupciós botrány. Trump első körben azt várja tőle, hálaadásig, azaz most csütörtökig bólintson rá a tervére. 

Márpedig az ukrán elnök hálát adhat, ha egy következő terv nem jóval kedvezőtlenebb lenne a számára. 3. Trump elunta Zelenszkijt és a globálissá puffasztott egész Ukrajna-problémát. Viszont 2029-ig ő Amerika elnöke, addig pedig Zelenszkij nem tudja kihúzni, és akárhogy is igyekszik Európa kipótolni a hiányt, akár gigahitelek felvételével is, az európaiak pedig Brüsszelt unják fokozatosan el. Számos országban, így nálunk is választásokat tartanak jövőre. 

A béketerv célul tűzi ki az új, átfogó európai biztonsági rendszer kialakítását. Ez nagyon fontos, ha tartósan békében akarunk élni. Jó hír lehet a kárpátaljai magyaroknak — ha betartható lesz —, hogy a béketerv elvárja az ukránoktól a nyelvi kisebbségek jogainak tiszteletben tartását. Csendesebb években a külpolitikai szemleírók ilyenkor már fogalmazzák átfogó évzáró cikkeiket a világ állapotáról. Idén ehhez korán van, túl sok a bizonytalanság. A Tajvan körül kiújult kínai–japán feszültség ugyan tőlünk távol zajlik, de attól még nem kisfiúk bicepszméregetése. Mi sül ki belőle? A Közel-Kelet csendesebb, ám meddig? E kérdésekre nincs ma válasz. De Ukrajnára talán lehet —  csak ne szabotálják el a kardcsörtetők.          

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Donald Trump (Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI Forrás: AFP)

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekEurópai Unió

A globalista elit és az Európai Unió

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekmagyar labdarúgó válogatott

Velünk van a baj, nem a magyar focival

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekFidesz

Tisza-jelöltek: a selejt bosszúja

Ágoston Balázs avatarja
Ágoston Balázs
idezojelekbaloldal

Erőszakra dresszírozva

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekV Naszályi

V. Naszályi feljelent

Bayer Zsolt avatarja

Parádés. Ő tesz feljelentést.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu