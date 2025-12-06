Dan BrownA Da Vinci-kódregényszimbolikamegjelenés

Dan Brown visszatér: A titkok titka újraírja a tudatról alkotott világképünket

A modern thrillerirodalom egyik legmeghatározóbb alakja, Dan Brown immár több mint két évtizede képes arra, hogy az olvasóközönséget a kódok, rejtett összefüggések és szimbolikus gondolkodás sűrű szövetébe vonja. Most megérkezett legújabb regénye, A titkok titka, amely világszerte rendkívüli érdeklődést váltott ki, és amelyben Brown ismét azt teszi, amihez a legjobban ért: a tudomány határterületeit, ősi jelképeket és korszakokon átívelő megfejtéseket fűz össze egy elképesztő tempójú történetbe.

Magyar Nemzet
2025. 12. 06. 20:19
Dan Brown amerikai regényíró Fotó: Ben Flythe
Dan Brown A titkok titka című regényének főhőse természetesen ismét Robert Langdon, a Harvard szimbolikaprofesszora, aki ezúttal Prágába érkezik. A város misztikus atmoszférája tökéletes keretet ad Katherine Solomon noétikus kutató rendhagyó előadásának, amely egy, az emberi tudat működéséről szóló, paradigmaváltó könyv megjelenését készíti elő. A bemutató azonban katasztrófába torkollik: egy kegyetlen gyilkosság felborít mindent, Katherine eltűnik, a kézirat megsemmisül, Langdon pedig újra egy nagyszabású, több földrészen átívelő kódfejtés közepén találja magát.

Dan Brown
Dan Brown: A titkok titka című regényének díszkiadása. Fotó: Makett Média

Dan Brown új regénye 

A kutatás a prágai óváros misztikus utcáitól New Yorkig és Londonig vezet, miközben az események a futurisztikus tudományok és a múlt tanainak határmezsgyéjén bontakoznak ki. A kódok, szimbólumok és titkos társaságok világában ezúttal is minden részlet jelentőséggel bír. Langdon olyan összeesküvés nyomára bukkan, amely alapjaiban kérdőjelezi meg mindazt, amit ma az emberi elme természetéről gondolni merünk.

A titkok titka olyan atmoszférát teremt, amely ismerős lehet Brown többmilliós rajongótáborának, ugyanakkor bátran lép be a tudatról, hitről és identitásról szóló legfrissebb tudományos viták terébe. Ez a kötet egyszerre modern tudományos thriller, filozófiai kalandregény és klasszikus, Brown-féle kódtörő utazás, amely jó eséllyel új mérföldkő lesz a Robert Langdon-sorozatban.

Kultúrát formáló bestsellerek

Dan Brown eddigi regényei – köztük A Da Vinci-kód, amely máig az egyik legtöbbet vitatott és olvasott modern bestseller – nem csupán listavezető könyvek voltak, hanem szellemi jelenségek, amelyek a vallástörténettől a művészettörténeten át a szimbolikáig világszerte vitákat indítottak. A sorozat további kötetei, Az elveszett jelkép, az Inferno, az Eredet mind újabb rétegekkel gazdagították az életművet. A titkok titka ebbe az örökségbe illeszkedik, miközben új tudományterületeket és merészebb kérdéseket boncolgat.

Különleges díszkiadás

A december 11-i magyar megjelenéssel egy időben a Gabo Kiadó élfestett díszkiadást is piacra dob, amely világszerte a gyűjtők féltett kincse. 

A limitált példányszámú kiadás vizuálisan is a rejtélyek világát idézi, és minden Dan Brown-rajongó polcán ikonikus helyet foglalhat majd el.

 

