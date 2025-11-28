idezojelek
A Helyzet

Diplomáciai aprómunka

Azt a biztonságot, amelyet Orbán Viktor Donald Trumppal a Fehér Házban tárgyalva elért, csak diplomáciai aprómunkával lehet elérni.

Szőcs László avatarja
Szőcs László
Cikk kép: undefined
Orbán ViktorTrumpSzerbiaAlekszandar Vucsics 2025. 11. 28. 5:00
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
0

A közelmúltban örvendetesen, a várakozásokon felül pozitívan alakult a magyar–szerb viszony. A történelmi előzmények fényében pedig különösen. Két világháborúban harcoltunk az ellenkező oldalon. Élnek még idős magyarok, akik emlékezhetnek a délvidéki vérengzésekre; igaz, szerb oldalon is, akik a megelőző „hideg napokra”. A vajdasági magyarok miatt is kulcskérdés számunkra, mi történik déli szomszédunknál. Kapcsolataink az olyan vezetőknek is köszönhetően fordultak jóra, mint a sajnálatosan korán elhunyt Pásztor István. A róla elnevezett díjat vehette át tegnap Orbán Viktor és Alekszandar Vucsics szerb elnök.

A megbékélés szép dolog, de máshonnan azért jönnek a problémák dögivel. Hazánk Szerbia mellett áll, amikor Brüsszel a jóval felkészületlenebb – hogy azt ne mondjuk, a velejükig korrupt – ukránokat akarja elébük sorolni. Itt vannak az oroszellenes amerikai szankciók is. Segítséget ígérünk most a szerbeknek, a Mol szerepvállalása tovább erősíti a két fél partnerségét. De nagy probléma – pedig egész évben lehetett számítani rá –, hogy a NIS szerb energiavállalat finomítója orosz többségi tulajdonban van, így nincs mit csodálkoznunk rajta, hogy elkapta a szankciós fűnyíró. Ellátási zavarokról szólnak már a hírek, noha Dusan Bajatovics, a Szrbijagasz energiavállalat igazgatója tegnap közölte: „Van elegendő tartalékunk, semmiféle hiány nem lesz, ne riogassák az embereket. […] Felelősséggel állíthatom, nem lesz semmiféle kannázás, és nem lesz gázhiány sem, mert több irányból is tudunk vásárolni.” Úgy legyen! Mindenesetre a Tartsd szárazon a puskaport! bölcsességét e helyzetre úgy alkalmazhatnánk: ne add a finomítód idegen tulajdonba…

Vannak az egésznek más fontos tanulságai is. Az egyik, hogy milyen fájdalmasan érintik az ukrajnai háború miatti oroszellenes szankciók Európát; képzelhetjük, hogy ha a magyar piac minimális részt jelent az orosz energiakivitelben, akkor mekkora érvágást jelent nekik a nálunk kisebb Szerbia finomítójának lekapcsolása. 

Az energiapiaci összeköttetések a mai világ kulcskérdésévé váltak. Aki lemarad, kimarad, lakosságát pedig ellátásbiztonsági kockázatnak teszi ki. Ez kapcsolódik már a másik fontos tanulsághoz is. 

Azt a biztonságot, amelyet Orbán Viktor Donald Trumppal a Fehér Házban tárgyalva elért – az orosz szállítások jóváhagyatásával, a gázbeszerzésben és nukleáris energiában alternatív amerikai források megteremtésével –, csak diplomáciai aprómunkával lehet elérni. Ezt senki nem spórolhatja meg, különösen nem a közepes kelet-közép-európai országok vezetői. 

Persze szükségeltetik hozzá, hogy az amerikai elnök tudja az illető nevét (Washingtonban ez sem kis szó; nem vennénk rá mérget, hogy Trump ötnél több uniós vezetőt meg tudna fejből nevezni), illetve a környezetével is élők legyenek a kapcsolatok, hogy a szűrőemberek, a „kapuőrök” is pontosan értsék, miért életbevágó egy kérdés valamely szövetségesnek – igaz, egy ilyen szövetséget sem öt perc alatt lehet felépíteni. Az amerikai és a magyar vezető hó eleji találkozójához jó előjel volt, hogy Trump már szeptemberben megértően beszélt hazánk és Szlovákia vezetékes orosz kitettségéről. A fehér házi találkozón elért eredményt bagatellizálni igyekvő „szakértők” és „megfigyelők” pontosan tudják, hogy nem mondanak igazat – nyilván ez áll érdekükben.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

De legyünk optimisták. Az amerikai szankciók abban különböznek az európaiaktól, hogy előbbiek az oroszok puhítására nyomásgyakorló eszközök, míg utóbbiak a térdre kényszerítésükre. Ez nem reális, az amerikai stratégia igen. Ha minden jól megy, a szerb energiagondokat is megoldja a mostani béketerv.

 

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekbékecsúcs

Az őszt is a Fidesz nyerte meg

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekügynöksajtó

HVG-s kényeztetés Magyar Péternek

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekbaloldal

A Tisza Párt lett a baloldal

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekEurópai Unió

A globalista elit és az Európai Unió

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekZelenszkij

Az ukrajnai háborún mindenki keresni akar

Horváth József avatarja

Washingtonban már dossziékba rendezik a bizonyítékokat egy újabb korrupciós ügyben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu