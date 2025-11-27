Orbán Viktor: Szerbiának úgy tudunk segíteni, hogy amink van, azt megosztjuk

Orbán Viktor kiemelte, fontos, hogy az energiabiztonsághoz elengedhetetlen infrastruktúra ki legyen építve, és ha kell, akkor segíteni tudjunk a szerbeknek.

Fölgyorsítjuk a szerb–magyar olajvezeték magyar szakaszának építését

– közölte a miniszterelnök a szerb köztársasági elnökkel folytatott megbeszélés után tartott sajtótájékoztatón csütörtökön Szabadkán. Kérdésre válaszolva leszögezte: jó döntést hoztak a szerb köztársasági elnökkel, amikor megállapodtak, hogy olajvezetéket építenek Szerbia és Magyarország között. Ennek kapcsán Orbán megjegyezte, hogy ha változik a világpolitika – amire volt már példa –, akkor könnyen lehet hogy a szerbek fognak majd nekünk szállítani, ahogy ez megtörtént a földgáz esetében korábban, hiszen kezdetben mi szállítottunk, ma azonban már mi kapjuk a földgázt dél felől.

Vucsics: Orbán Viktor mindig mellettünk áll

Végtelenül hálás vagyok Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek azért, amit tesz a szerb–magyar barátságért, és mindig ott van mellettünk, amikor segítségre szorulunk

– mondta a szerb köztársasági elnök a magyar kormányfővel folytatott megbeszélés után tartott sajtótájékoztatón. Hozzátette:

A szerb nép mindig számíthat a magyar népre, de Magyarország szintén számíthat Szerbiára.

A szerb elnök kérdésre elmondta: a szankció kihirdetésekor felkészültek a nehézségekre, hogy ne legyen probléma se a fűtéssel, se a villamosenergia-ellátással, se az üzemanyag-ellátással.

A problémát az okozza, hogy az ország egyetlen kőolaj-finomítójában van orosz üzletrész, ám annak eladása a remélt határidőig nem történt meg, ezért fordultunk Magyarországhoz segítségért

– tette hozzá.

Borítókép: Orbán Viktor Szabadkán (Fotó: MTI)