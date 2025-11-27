Orbán ViktorminiszterelnökPásztor István-díjAlekszandar Vucsics

Orbán Viktor: Emlékezünk

Orbán Viktor és Alekszandar Vucsics kapta idén a Pásztor István-díjat. A magyar miniszterelnök és a szerb elnök a díj átvétele előtt Pásztor István sírjánál emlékezett meg az alapítvány névadójáról.

Magyar Nemzet
2025. 11. 27. 12:43
Pásztor István volt az első, aki nemcsak remélte, és nemcsak hitte, hogy ez így is lehet, hanem tett is érte: megmutatta nekünk az utat, amelyen a szerbek és a magyarok együtt haladhatnak, ahogy azt a két nép sorsközössége indokolja”  – írta a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor és  Alekszandar Vucsics (Forrás: Facebook)

