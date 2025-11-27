Orbán ViktorolajvezetékMagyarországSzerbia

Orbán Viktor: Felgyorsítjuk a magyar–szerb olajvezeték megépítését

„Gázvezetékünk van, olajvezetékünk nincs. Felgyorsítjuk a magyar–szerb olajvezeték megépítését” – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök az Alekszandar Vucsics szerb államfővel tartott megbeszélése után.

Munkatársunktól
2025. 11. 27. 20:56
Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Alekszandar Vucsics szerb elnök Szabadkán Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor miniszterelnök szabadkai látogatása során többek között energiabiztonsági és -ellátási kérdésekről is egyeztetett Alekszandar Vucsics szerb államfővel. Terítékre került a két országot összekötő olajvezeték kérdése is.

Orbán Viktor bejelentette, hogy felgyorsítják a szerb–magyar olajvezetéknek a megépítését
Orbán Viktor bejelentette, hogy felgyorsítják a szerb–magyar olajvezeték megépítését (Fotó: Anadolu via AFP)

Felgyorsítjuk a szerb–magyar olajvezeték megépítését. Jó döntést hoztunk szerintem, amikor megállapodtunk arról, hogy építünk Szerbia és Magyarország között egy olajvezetéket

hangsúlyozta a magyar miniszterelnök.

„Gázvezetékünk van, olajvezetékünk nincs. Úgy döntöttünk, hogy ezt meg fogjuk építeni, részben azért, hogy a nálunk rendelkezésre álló olajat el tudjuk juttatni ide, vagy amikor fordul a világ kereke, akkor majd önök tudjanak nekünk juttatni olajat” – magyarázta a kormányfő. 

Döntést hoztam a tegnapi kormányülést követően, hogy felgyorsítjuk a szerb–magyar olajvezeték megépítését. Nem érdekel bennünket a piaci helyzet, ami teljesen bizonytalan, ahhoz nem lehet alkalmazkodni, tehát kifejezetten kormányzati beruházásként a magyar szakaszt fölgyorsítjuk és meg fogjuk építeni

– szögezte le Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Alekszandar Vucsics szerb elnök Szabadkán (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

