Orbán Viktor ezt nem hagyhatta ki Szabadkán

Egy szabadkai pékségbe invitálta meg Orbán Viktor magyar kormányfőt Alekszandar Vucsics szerb elnök a Pásztor István-díj átadása után.

Orbán Viktor a Pásztor István-díj átadására érkezett Szabadkára (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

I am always sa sirom

– vagyis „én mindig túrósat eszem” idézte Orbán Viktor szavait a szerb államfő a közösségi médiában. A túrós burekkel viszont még nem ért véget a magyar miniszterelnök és a szerb államfő szabadkai programja.

A tárgyalást egy borászatban folytatják, ahol a fő téma várhatóan Szerbia energiabiztonsága és a Szerbiai Kőolajipari Vállalat ellen bevezetett amerikai szankció lesz – írja a Pannon RTV szerbiai magyar televízió.

