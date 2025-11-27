Orbán Viktor ezt nem hagyhatta ki Szabadkán

Egy szabadkai pékségbe invitálta meg Orbán Viktor magyar kormányfőt Alekszandar Vucsics szerb elnök a Pásztor István-díj átadása után.
I am always sa sirom
– vagyis „én mindig túrósat eszem” idézte Orbán Viktor szavait a szerb államfő a közösségi médiában. A túrós burekkel viszont még nem ért véget a magyar miniszterelnök és a szerb államfő szabadkai programja.
A tárgyalást egy borászatban folytatják, ahol a fő téma várhatóan Szerbia energiabiztonsága és a Szerbiai Kőolajipari Vállalat ellen bevezetett amerikai szankció lesz – írja a Pannon RTV szerbiai magyar televízió.
Borítókép: Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Alekszandar Vucsics szerb elnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
