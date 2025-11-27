Orbán ViktorSzabadkaSzerbiaAlekszandar Vucsics

Orbán Viktor ezt nem hagyhatta ki Szabadkán

A Pásztor István-díj átadása után ideje volt feltölteni a raktárakat. Alekszandar Vucsics szerb elnök egy szabadkai pékségbe hívta meg Orbán Viktor miniszterelnököt.

Munkatársunktól
2025. 11. 27. 16:21
Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Alekszandar Vucsics szerb elnök Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy szabadkai pékségbe invitálta meg Orbán Viktor magyar kormányfőt Alekszandar Vucsics szerb elnök a Pásztor István-díj átadása után. 

Szabadka, 2025. november 27. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen a Pásztor István-díj Szabadkán 2025. november 27-én. A díjat idén Orbán Viktor miniszterelnöknek és Aleksandar Vucic szerb elnöknek ítélték oda. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor a Pásztor István-díj átadására érkezett Szabadkára (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

I am always sa sirom

– vagyis „én mindig túrósat eszem” idézte Orbán Viktor szavait a szerb államfő a közösségi médiában. A túrós burekkel viszont még nem ért véget a magyar miniszterelnök és a szerb államfő szabadkai programja

A tárgyalást egy borászatban folytatják, ahol a fő téma várhatóan Szerbia energiabiztonsága és a Szerbiai Kőolajipari Vállalat ellen bevezetett amerikai szankció lesz – írja a Pannon RTV szerbiai magyar televízió.

Borítókép: Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Alekszandar Vucsics szerb elnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekAmerika

Hála és béke

Faggyas Sándor avatarja

Nem Donald Trumpon múlt, hogy a hálaadás napjáig nem sikerült nyélbe ütni a békemegállapodást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.